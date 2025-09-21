스포츠조선

[현장인터뷰]화근이 된 '0-0 목표'→2차례 골대 불운, 유병훈 감독 "속뜻은 다른데" 아쉬움 폭발

기사입력 2025-09-21 21:12


[현장인터뷰]화근이 된 '0-0 목표'→2차례 골대 불운, 유병훈 감독 …
울산문수축구경기장/ K리그1/ 울산HDFC vs FC안양/ 안양 유병훈 감독/ 아쉬움/ 사진 김정수

[현장인터뷰]화근이 된 '0-0 목표'→2차례 골대 불운, 유병훈 감독 …
울산문수축구경기장/ K리그1/ 울산HDFC vs FC안양/ 안양 유병훈 감독/ 사진 김정수

[현장인터뷰]화근이 된 '0-0 목표'→2차례 골대 불운, 유병훈 감독 …
울산문수축구경기장/ K리그1/ 울산HDFC vs FC안양/ 안양 단체/ 선수단 인사/ 사진 김정수

[울산=스포츠조선 김성원 기자]FC안양이 눈앞에서 울산 HD를 놓쳤다.

유병훈 안양 감독은 경기 전 "4연승이 목표지만 울산은 여전히 강팀이다. 0대0 경기가 한 번도 없었는데 선수들에게 오늘 목표가 0대0 경기라고 했다"며 웃었다. 말이 화근이 됐다.

안양은 21일 울산 문수축구경기장에서 열린 울산과의 '하나은행 K리그1 2025' 30라운드에서 '헛심공방' 끝에 득점없이 비겼다. 4연승에 실패한 안양은 아쉬움이 가득한 승점 1점에 만족해야 했다. 8위 자리(승점 37)는 지켰다.

유 감독은 경기 후 "이번 시즌 경기가 남았지만 가장 아쉬운 경기를 꼽자면 오늘 경기다. 가장 중요한 건 선수들의 준비 기간이 짧았지만 완성도 높은 경기를 했다. 120%를 쏟아내는 태도는 칭찬한다. 승점 3점을 얻지 못했지만 패배한 것이 아니라 좋은 흐름을 이어갈 수 있었다. 좋은 흐름을 이어갈 수 있도록 하겠다"고 밝혔다.

안양은 두 차례 골대 불운에 울었다. 두 차례의 1대1 기회는 국가대표 수문장 조현우의 슈퍼세이브에 저지당했다. 유 감독은 "3차례 득점할 수 있는 상황이 있었다. 좀더 집중력을 갖고 해야지 원하는 득점을 얻으 수 있다. 0대0 목표라고 했지만 속뜻은 무실점하면서 개막전처럼 90몇 분에 득점하는 그런 경기를 꿈꿨다. 선수들은 최선 다했고, 준비된 자세로 경기에 임했다. 비록 무승부를 거뒀지만 좋은 경기를 했다"고 말했다.

올 시즌 2부에서 1부로 승격한 안양은 2월 16일 첫 경기에서 후반 추가시간인 46분 모따의 극장골을 앞세워 울산을 1대0으로 꺾는 '이변'을 일으켰다.

선발 카드로 내세운 에두아르도가 맹활약했다. 유 감독은 "오늘 경기로 머리가 복잡해질 것 같다. 3-4-3에 특화된 선수다. 아니나 다를까, 상대 볼 탈취나 활동량 등 필요로 했던 미드필더의 역할을 보여줬다. 활동할 수 있는 기회를 더 제공해야 할 것 같다"고 미소지었다.
울산=김성원 기자 newsme@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

김종민 "사랑 중요하다던 아내♥, 행사 액수에 잘 다녀오라고" ('사당귀')

2.

유재석, 김종국 결혼식 축의금 폭로…"지석진, 양세찬·최다니엘보다 적게 냈다"

3.

'54세' 김승수, 소개팅女에 애프터 거절 당했다...母 "바보" ('미우새')

4.

임윤아, 고초 분장·입술 터져도 빛나는 청순美…"청초하지영" (폭군의 셰프)

5.

현빈♥손예진, 붕어빵 4살 아들 얼굴 전격 공개…"유전자 달라" 정재형 '입 쩍'

스포츠 많이본뉴스
1.

[공식발표] '철골 기둥 쓰러진' 라팍, KBO 실사 결과 '이상 無…"23일 두산전부터 가능, 관리 미흡 사과드린다"

2.

[현장라인업]6강 재진입 노리는 FC서울, 린가드 벤치 승부수…광주는 헤이스 선봉

3.

'4사구 12개+2실책' 1만3000 홈팬 비명속 자멸한 KIA…'157km' NC 신영우 극적인 데뷔첫승, 가을 불씨 살렸다 [광주리뷰]

4.

'동반 금메달' 안세영+서승재-김원호, 중국마스터스 평정…안세영, 서승재는 대회 2연패도 달성

5.

싹쓸이 결승타 또는 '만세'…오선우 손끝 스쳐간 KIA 2연승, 적장의 진심 "결정적 순간" [광주승장]

스포츠 많이본뉴스
1.

[공식발표] '철골 기둥 쓰러진' 라팍, KBO 실사 결과 '이상 無…"23일 두산전부터 가능, 관리 미흡 사과드린다"

2.

[현장라인업]6강 재진입 노리는 FC서울, 린가드 벤치 승부수…광주는 헤이스 선봉

3.

'4사구 12개+2실책' 1만3000 홈팬 비명속 자멸한 KIA…'157km' NC 신영우 극적인 데뷔첫승, 가을 불씨 살렸다 [광주리뷰]

4.

'동반 금메달' 안세영+서승재-김원호, 중국마스터스 평정…안세영, 서승재는 대회 2연패도 달성

5.

싹쓸이 결승타 또는 '만세'…오선우 손끝 스쳐간 KIA 2연승, 적장의 진심 "결정적 순간" [광주승장]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.