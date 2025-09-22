'MLS의 황소개구리' 손흥민 미국 축구 뒤흔드는 중! 첫 해트트릭→'1…

스포츠조선

'MLS의 황소개구리' 손흥민 미국 축구 뒤흔드는 중! 첫 해트트릭→'1골 1도움 1기점' 美친 활약...LA FC는 솔트레이크전 4-1 대승

사진=LA FC SNS 캡처

로이터연합뉴스

[스포츠조선 이현석 기자]손흥민의 미국 정복이 멈출 기미를 안 보인다.

LA FC는 22일(한국시각) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스에 위치한 BMO스타디움에서 열린 레알솔트레이크와의 2025년 미국 메이저리그사커(MLS) 31라운드에서 4대1로 승리했다.

손흥민은 이번 경기도 선발에서 빠지지 않았다. 다비드 마르티네스, 드니 부앙가. 아르템 스몰야코프, 마르코 델가도, 티모시 틸먼, 세르지 팔렌시아, 에디 세구라, 은코시 타파리, 라얀 포르테우스, 위고 요리스와 함께 솔트레이크를 상대로 선발 출전했다.


로이터연합뉴스
전반 초반 LA가 먼저 기세를 잡기 위해 노력했다. 전반 7분 손흥민과 부앙가의 연계로 솔트레이크를 위협했다. 중원에서 볼을 잡은 손흥민이 오른쪽 측면을 파고드는 부앙가에게 침투 패스를 시도했다. 부앙가는 곧바로 논스톱 슈팅으로 연결했다. 상대 골키퍼 카브랄의 선방에 막혔다.

하지만 솔트레이크도 물러서지 않았다. 전반 12분 크루스가 박스 오른쪽에서 슈팅을 시도했으나 공은 요리스의 정면으로 향했다. 계속 두드리던 솔트레이크가 선제골을 만들었다. LA는 전반 14분 브라얀 베라의 기습적인 대포알 중거리포에 선제골을 헌납했다. 솔트레이크가 코너킥 상황에서 볼을 뒤로 연결했다. 여기서 볼을 잡은 베라가 강력한 왼발 슈팅을 때렸다. 요리스가 막을 수 없는 코스로 빨려 들어갔다.

LA는 전반을 마치기 전에 경기를 원점으로 돌렸다. 역시나 손흥민이 나섰다. 페널티 지역에서 공을 잡은 손흥민은 좌측 공간을 향해 달려가는 부앙가에게 타이밍좋게 패스를 찔렀고, 부앙가가 골문 우측 하단을 노리고 찬 오른발 슛이 그대로 골망을 흔들었다. 절정의 콤비네이션을 보이는 '흥부 듀오'가 득점을 만들며 LA를 위기에서 구했다.

곧이어 경기를 뒤집었다. 손흥민이 해결사였다. 전반 추가시간 3분, 페널티 아크에서 왼쪽으로 치우친 지점에서 패스를 받아 그대로 왼발을 휘둘렀다. 손흥민의 발을 떠난 공은 왼쪽 골대에 맞고 골문 안으로 향했다. 전반전은 LAFC가 2-1로 앞선 채 마무리됐다.


로이터연합뉴스
후반에도 주도권은 LA가 잡으며 경기를 우세하게 끌고 갔다. 후반 7분 오른쪽에서 LAFC가 시도한 날카로운 땅볼 크로스를 솔트레이크 수비가 걷어냈다. 하지만 볼은 뒤쪽에 있던 손흥민에게 연결됐고, 손흥민은 침착한 왼발 슈팅을 시도했다. 그러나 이 슈팅은 카브랄의 선방에 막히며 아쉬움을 삼켰다.


LA는 결국 승부의 쐐기를 박았다. 이번에는 손흥민이 기점이었다. 후반 28분 손흥민이 모란에게 패스를 내줬고, 모란이 다시 수비 뒷공간을 향해 달려가는 부앙가에게 공간 패스를 찔렀다. 부앙가는 날렵한 침투 이후 마무리로 골망을 흔들었다. 손흥민이 기점이 된 공격 상황에서 부앙가의 마무리까지 완벽했던 전개였다. 손흥민은 이후 후반 40분 제레미 에보비세와 교체되며 벤치로 물러났다.

LA의 득점 행진은 손흥민이 나가고도 이어졌다. 후반 42분 부앙가가 돌파 이후 감각적인 칩슛으로 솔트레이크 골문을 갈랐다. 해트트릭을 완성했다. 결국 경기는 LA FC의 4대1 승리로 마무리됐다.


로이터연합뉴스
손흥민은 직전 경기에 이어 두 경기 연속 뛰어난 활약을 이어갔다. 18일 미국 유타주 샌디의 아메리카 퍼스트 필드에서 열린 레알 솔트레이크와의 2025시즌 미국 메이저리그사커(MLS) 19라운드 순연 경기에서 손흥민은 MLS 데뷔 후 최고의 활약을 펼쳤다. 지난 2023년 9월 이후 2년 만에 해트트릭을 터트리며 팀 승리를 이끌었다. 손흥민은 전반 3분 만에 선제골을 터트리며 이미 조짐을 보였던 손흥민은 전반 17분과 후반 37분 각각 득점을 추가하며 해트트릭을 완성했다.

손흥민은 "MLS에서 처음으로 해트트릭을 기록해 놀랐다. 매우 행복하다. LAFC 모두에게 감사하다. 첫 번째 득점을 도운 틸만, 두 번째 득점을 도운 홀링스헤드, 세 번째 득점 부앙가에게도 고마움을 전한다. 수비수들도 제 역할을 다해줬다. 결론적으로 승점 3점을 획득할 수 있어 매우 좋다"라며 부앙가를 칭찬했었다. 이번 경기에서도 부앙가와 득점을 합작했다.

손흥민의 본격적인 미국 정복. MLS가 손흥민의 등장 이후, 그의 활약에 매 라운드마다 놀라고 있다.


이현석 기자 digh1229@sportschosun.com

