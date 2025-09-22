스포츠조선

저지가 61년만에 깬 걸 3년 만에 깬다면, 2G 연속 대포 저지 '60홈런 -2' MVP 탄력받았다

기사입력 2025-09-22 12:59


저지가 61년만에 깬 걸 3년 만에 깬다면, 2G 연속 대포 저지 '60…
뉴욕 양키스 애런 저지가 21일(한국시각) 볼티모어 오리올스전에서 6회 시즌 49호 홈런을 터뜨리고 들어와 세리머니를 하고 있다. Imagn Images연합뉴스

저지가 61년만에 깬 걸 3년 만에 깬다면, 2G 연속 대포 저지 '60…
시애틀 매리너스 칼 롤리가 이틀 연속 홈런을 터뜨리며 시즌 60홈런 고지에 2개를 남겨놓았다. AFP연합뉴스

[스포츠조선 노재형 기자]이제는 고지가 보인다.

시애틀 매리너스 칼 롤리가 시즌 60홈런에 2개차로 다가갔다. 시애틀이 6경기를 남겨놓고 있어 달성 가능성은 농후하다.

롤리는 22일(이하 한국시각) 다이킨파크에서 열린 휴스턴 애스트로스와의 원정 3연전 마지막 경기에 2번 지명타자로 출전해 시즌 58호 홈런을 포함, 4타수 1안타 2타점 1득점을 기록했다. 롤리를 앞세운 시애틀은 7대3으로 승리했다.

롤리는 두 번째 타석에서 홈런을 쏘아올렸다. 5-0으로 앞선 2회초 1사 1루서 휴스턴 우완 선발 제이슨 알렉산더의 2구째 바깥쪽으로 떨어지는 78.7마일 체인지업을 끌어당겨 우측 파울폴 안쪽을 넘어가는 투런포로 연결했다. 발사각 27도, 타구속도 107.6마일, 비거리 351피트.

전날 휴스턴전에 이어 이틀 연속 아치를 그린 롤리는 9월에만 8홈런을 보탰다. 지금과 같은 페이스를 유지하면 60홈런에 도달할 수 있다. 시애틀은 24~29일 콜로라도 로키스, LA 다저스와의 홈 6연전으로 시즌을 마무리한다.

롤리는 이미 역대 포수 한 시즌 최다인 2021년 캔자스시티 로열스 살바도르 페레즈의 48홈런, 역대 스위치 히터 한 시즌 최다인 1961년 뉴욕 양키스 미키 맨틀의 54홈런, 그리고 시애틀 구단 한 시즌 최다인 1997-1998년 켄 그리피 주니어의 56홈런을 연달아 넘어섰다.


저지가 61년만에 깬 걸 3년 만에 깬다면, 2G 연속 대포 저지 '60…
칼 롤리는 포수로서도 팀 공헌도가 높다. AP연합뉴스
이제 남은 목표는 60홈런, 나아가 AL 한 시즌 최다인 2022년 양키스 애런 저지의 62홈런이다. 60홈런 달성 가능성은 객관적인 확률상 50% 이상이지만, 62홈런은 어려워 보인다. 결국은 몰아치기에 달렸다.

이를 바라보는 저지의 심정은 어떨까. 기록은 깨지기 위해 존재하기 마련이지만, 자신이 AL 한 시즌 최다인 62홈런 기록을 수립한 게 불과 3년 전이다. 저지는 1961년 팀 선배인 로저 매리스의 61개 기록을 무려 61년 만에 경신했다. 3년 만에 해당 기록의 소유권을 내준다면 아쉬움이 클 수밖에 없다.


아울러 AL MVP 경쟁에서도 롤리에 밀릴 수 있다. ESPN은 지난 11일 MVP 전망 기사에서 '롤리는 맨틀의 기록은 깨겠지만, 60홈런에 도달하지는 못한다. 다만 그의 기록들이 피니시 라인에서 저지의 독주를 견제하는데 충분하다'고 했다. 그런데 이제 60홈런 달성 확률이 확 높아졌으니, 저지가 안심할 수 있는 처지는 절대 아니다.

게다가 이날 시애틀은 4연승을 포함해 최근 15경기에서 14승1패의 고공비행을 이어가며 87승69패로 AL 서부지구 우승에 한걸음 더 다가갔다. 지구 2위 휴스턴(84승72패)과의 승차는 3게임이다. 팬그래프스는 시애틀의 지구우승 확률과 디비전시리즈 직행 확률을 각각 100.0%, 93.5%로 제시했다. 이달 초까지만 해도 지구 1위였던 휴스턴에 4게임차로 뒤져 있던 시애틀이 시즌 막판 급반등한 원동력이 바로 롤리다.

후반기 들어 페이스가 처졌던 롤리는 9월 들어 19경기에서 타율 0.288(73타수 21안타), 8홈런, 14타점, 19득점, OPS 1.067을 기록 중이다.


저지가 61년만에 깬 걸 3년 만에 깬다면, 2G 연속 대포 저지 '60…
애런 저지가 2022년 세운 AL 한 시즌 최다인 62홈런 기록이 3년 만에 깨질 수도 있다. Imagn Images연합뉴스
저지 역시 시즌 막판 기세가 좋다. 전날 볼티모어 오리올스전에서 시즌 49호 홈런을 터뜨린 것을 비롯해 9월 19경기에서 타율 0.344(61타수 21안타), 6홈런, 8타점, 20득점, OPS 1.162를 마크 중이다. 양키스도 최근 11경기에서 8승3패로 호조다. 다만 양키스는 AL 동부 선두 토론토 블루제이스와 2게임차 뒤져 있어 와일드카드부터 가을야구를 시작할 가능성이 높다.

60홈런 기록과 팀 순위가 롤리에 유리하게 작용해 BBWAA(전미야구기자협회) 표심을 크게 흔들 수 있다. 더구나 롤리는 포지션이 포수다. 저지가 최근 우익수로 복귀했지만, 수비 공헌에 있어서 롤리를 따를 수는 없다.
노재형 기자 jhno@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

김동성, 양육비 미지급 논란으로 떠났던 빙상계 복귀…쇼트트랙 지도자 자격증[SC이슈]

2.

이승기, MC몽 사태 침묵 깼다…상처받은 팬심 다독 "영원한 원픽"[SCin스타]

3.

태진아, 故 송대관 향한 깊은 그리움..“죽어서야 잊을 사람”

4.

[청룡랭킹] 이준영, 첫 타이틀 가져갈까? 박진영,박지훈,이채민 이대로 끝나지 않을걸?

5.

[SC이슈] "왜 중국은 전쟁을 선호하나" '북극성' 대사에 열받은 中..전지현 광고 '삭제'

스포츠 많이본뉴스
1.

'이번엔 왼발 중거리포!' 손흥민 3경기 연속골→6호골 폭발…1골 1도움으로 솔트레이크전 역전 이끌어

2.

‘亞 최초 EPL 득점왕’ 손흥민 안타깝다, 미국 득점왕은 꿈도 못 꾸겠다...인간 아닌 메시 '22골 10도움'

3.

'해트트릭'으로 美강타 손흥민, 솔트레이크와 리턴매치 원톱 선발출격…3경기 연속골 도전

4.

무관 벗어난 손흥민, 미국에서도 우승? LA FC, 미국 MLS컵 조기 진출 확정!...키플레이어는 '손흥민'[오피셜]

5.

韓대표팀 다녀와서 입지 줄어든다며? '혼혈 국대' 카스트로프, 마침내 분데스 선발 데뷔...72분간 환상 활약→아쉬운 VAR 골취소

스포츠 많이본뉴스
1.

'이번엔 왼발 중거리포!' 손흥민 3경기 연속골→6호골 폭발…1골 1도움으로 솔트레이크전 역전 이끌어

2.

‘亞 최초 EPL 득점왕’ 손흥민 안타깝다, 미국 득점왕은 꿈도 못 꾸겠다...인간 아닌 메시 '22골 10도움'

3.

'해트트릭'으로 美강타 손흥민, 솔트레이크와 리턴매치 원톱 선발출격…3경기 연속골 도전

4.

무관 벗어난 손흥민, 미국에서도 우승? LA FC, 미국 MLS컵 조기 진출 확정!...키플레이어는 '손흥민'[오피셜]

5.

韓대표팀 다녀와서 입지 줄어든다며? '혼혈 국대' 카스트로프, 마침내 분데스 선발 데뷔...72분간 환상 활약→아쉬운 VAR 골취소

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.