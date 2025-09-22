스포츠조선

설정환, 한기웅, 이효나, 이시아, 이일화, 이승연, 최종환(왼쪽부터). 사진 제공=KBS

[스포츠조선 안소윤 기자] '친밀한 리플리'가 거짓 인생을 사는 두 여자의 긴장감 넘치는 서사로 안방극장을 찾는다.

KBS2 새 일일드라마 '친밀한 리플리' 온라인 제작발표회가 22일 진행됐다. 현장에는 배우 이시아, 이일화, 이승연, 최종환, 설정환, 한기웅, 이효나와 손석진 감독이 참석했다.

이날 첫 방송되는 '친밀한 리플리'는 고부 관계로 만난 모녀 리플리가 건향가를 차지하기 위해 거짓말 전쟁을 하는, 발칙하면서도 눈물겨운 인생 역전 분투기를 그린 작품으로, 드라마 스페셜 '핸섬을 찾아라'를 연출한 손석진 감독과 '마녀의 게임', '비밀과 거짓말', '가족의 비밀'의 이도현 작가가 의기투합했다.


사진 제공=KBS
이시아와 이일화는 '모녀 리플리'로 호흡을 맞춘다. 이시아는 살인 누명을 쓴 아버지와 자신을 버리고 간 친모에게 복수하기 위해 위험천만한 거짓 인생을 시작하는 차정원을 연기했다. 그는 "대본을 읽자마자 너무 재밌어서, 어떤 작가님이 글을 쓰셨는지 궁금했다. 모든 인물들과의 관계가 다 꼬여있는데, 다 개연성 있고 납득이 가더라. 이 드라마는 정말 잘 될 것 같았고, 대본을 읽으면서도 다음 화가 기다려졌다. 차정원은 멸시와 천대를 받는 가난한 집 딸인데, 재벌가의 집에 들어가는 과정을 다양한 면모로 보여줄 수 있을 것 같았다"고 전했다.

이어 연기에 중점을 둔 부분에 대해선 "차정원이란 캐릭터가 살인자 아버지의 밑에서 컸고 가난한 세탁소 집에서 일하는 친구다. 우연히 재벌집 친구를 만나 재벌집 행세를 하게 되는 역"이라며 "인생에서 가장 힘들었던 시기를 떠올리면서 그때의 감정과 행복했던 감정을 대입시켰고, 힘들었던 때로 다신 돌아가고 싶지 않다는 마음으로 연기했다"고 설명했다.


[SC현장] "떳떳한 인간 없어"…'친밀한 리플리' 이시아·이일화, 재벌…
사진 제공=KBS
이일화는 건향그룹 회장 진태석의 새 부인이자 부회장, 차정원의 시어머니이자 생모인 한혜라로 분했다. 그는 작품에 합류하게 된 계기에 대해 "제목이 너무 마음에 들었고, 개인적인 이야기이지만 작가님과 세 작품을 함께하면서 신뢰와 믿음이 생겼다. 또 손석진 감독님이 처음 하시는 작품이라고 해서 신뢰와 신선함이 만나면 멋진 작품이 탄생하겠구나 싶었다"고 전했다.

이어 캐릭터를 연기하면서 고민됐던 지점이 없었는지 묻자, 이일화는 "고민이 많았다"고 답했다. 그는 "저는 KBS 드라마에 와서 아이를 세 번이나 버렸다. 아이 버리는 엄마 이미지로 각인되면 어쩌나 싶었는데, 이별의 상처를 받은 사람들에게도 위로와 치유를 줄 수 있는 캐릭터를 그려보고 싶었다. 시청자 분들이 한 회 한 회 보시면서 힐링하셨으면 좋겠다. 저의 마지막 일일드라마라는 생각으로 마지막 한 신까지 열심히 최선을 다해 연기하고자 했다"고 밝혔다.


[SC현장] "떳떳한 인간 없어"…'친밀한 리플리' 이시아·이일화, 재벌…
6년 만에 KBS 일일드라마에 복귀한 이승연은 "사실 한 번도 해보지 않았던 역할이라 자신이 없어서 고민을 많이 했다. 근데 앉은자리에서 대본을 1부부터 20부까지 다 읽었고, 손석진 감독님을 처음 봤는데 '이분은 앞으로 꽃길만 걸으실 것 같다'는 생각이 들었다. 같이 하는 배우들을 보면서도 '내가 조금 부족하더라도 숟가락을 얹을 수 있을 것 같다'는 느낌을 받았다"고 말했다.


이승연은 욕망을 위해 딸마저 버리는 독기 가득한 빌런 공난숙으로 변신했다. 그는 "일단 거침없고 원하는 바를 다 이룬 캐릭터다. 어떤 면으로 보면 상스럽기도 하다. 이일화는 KBS 드라마에서만 아이를 세 번 버렸다고 하는데, 저는 삐뚤어진 모정으로 아이를 키웠다. 저도 이런 삶을 살아보면서 '내 아이나 똑바로 키워야겠다'는 생각이 들었다(웃음). 작품을 통해 너무 많은 걸 배웠고, 함께 하는 배우들에게도 의지를 많이 하게 됐다. 참 행복하게 연기하고 있다"고 만족감을 표했다.


[SC현장] "떳떳한 인간 없어"…'친밀한 리플리' 이시아·이일화, 재벌…
이예원 아나운서, 손석진 감독, 이시아, 이일화, 이승연, 최종환, 이효나, 한기웅, 설정환(첫째줄 왼쪽부터). 사진 제공=KBS
설정환과 한기웅은 이시아를 향한 극과 극 사랑법으로 여심을 저격한다. 설정환은 투자회사인 더크라운캐피털의 아들이자 차정원의 친구의 의붓오빠 주하늘 역으로, 한기웅은 한혜라의 의붓아들이자 재벌가인 후계자 진세훈 역으로 나선다. 최종환은 젠틀하고 스마트한 사업가 이면에 냉혹한 성격을 감추고 있는 건향그룹 회장이자 한혜라의 남편 진태석을, 100대 1의 높은 경쟁률을 뚫고 발탁된 이효나는 공난숙의 딸이자 차정원의 거짓 인생을 가능하게 만드는 친구 주영채을 연기했다.

마지막으로 손 감독은 작품의 관전포인트에 대해 "처음 대본을 보고 가장 인상 깊었던 부분이 (이야기의) 속도감이 빠른 거였다. 답답함이 전혀 없더라. 일일 연속극은 긴 호흡으로 가져가다 보니 중간에 가끔씩 이야기가 정체되는 경우도 있는데, 그 부분을 작가님께서 잘 뚫어주셨다. 또 하나를 더 꼽자면 '리플리', '거짓말'이다. 여기 앉아 계시는 분들 중 떳떳한 캐릭터가 단 한 분도 없다. 지금까지 보여주셨던 모습과는 전혀 다른 결"이라며 시청자들에게 기대를 당부했다.

한편 '친밀한 리플리'는 22일부터 평일 오후 7시 50분 KBS2에서 방송된다.


안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com

