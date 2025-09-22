스포츠조선

삼성 2만3000인데...다저스는 두배 이상 ,사상 첫 400만 돌파, 평균 5만 육박

최종수정 2025-09-22 11:03

다저스타디움.  송정헌 기자 songs@sportschosun.com

[스포츠조선 정현석 기자]스타 마케팅의 효과일까.

오타니가 이끄는 LA다저스의 인기가 하늘 높은 줄 모른다. 구단 역사상 최초로 시즌 400만 관중을 돌파했다.

다저스는 22일(한국시각) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스 다저스타디움에서 열린 시즌 마지막 홈경기 샌프란시스코 자이언츠전에 4만6601명이 입장해 시즌 총 관중 401만2470명을 기록했다고 발표했다.

경기당 5만에 살짝 못미치는 4만9천537명. 메이저리그 관중 1위 팀이다.

메이저리그에서 한 시즌 400만 관중을 돌파한 구단은 단 5개 뿐이다. 토론토 블루제이스(1991·1992·1993년), 콜로라도 로키스(1993년), 뉴욕 양키스(2005·2006·2007·2008년), 뉴욕 메츠(2008년)에 이어 올 시즌 다저스가 10번째로 400만 돌파 기록을 세웠다.

다저스는 류현진이 입단한 2013년부터 성적과 흥행 '두 마리 토끼'를 다 잡으며 실력 있는 인기구단으로 거듭났다. 2013년 부터 13년 연속 포스트시즌에 진출한 다저스는 같은 기간 12차례 메이저리그 관중 1위를 차지했다.

하지만 지난해까지 400만 관중 돌파에는 근소한 차로 실패했다.

2019년 397만4309명을 기록했던 다저스는 2024 시즌 81번의 홈 경기에서 394만 1251명의 관중을 불러모았지만 400만 돌파에는 실패했다.


400만 총관중에 경기당 5만명을 육박하는 평균 관중수. 대단하고 부러운 수치다.
올시즌 역대 최다관중인 1168만4948명의 관중을 동원 중인 KBO리그는 사상 첫 1200만 관중 돌파를 눈 앞에 두고 있다.

10개 구단 중 최다 관중팀 삼성 라이온즈의 올시즌 총 관중은 154만5262명이다. 평균 2만3064명이다. 다저스 평균관중이 삼성의 두배를 훌쩍 넘는다.

다저스의 폭발적 인기. 비결은 세가지로 나뉜다.

우선, 야구장 규모다.

1962년 개장한 다저스타디움은 5만6천석으로 메이저리그 최대 규모를 자랑한다.

다저스는 올해 81번의 홈 경기에서 46차례나 5만명 이상이 입장했다. 4만명 이하는 단 한 차례도 없었다.


LA 다저스 오타니 쇼헤이가 15일(한국시각) 오라클파크에서 열린 샌프란시스코 자이언츠전에서 7회 대기타석에서 순서를 기다리고 있다. AP연합뉴스

둘째, 스타마케팅이다.

최고 스타인 '오타니 효과'를 무시할 수 없다. 다저스는 오타니 쇼헤이 뿐 아니라 일본프로야구를 평정한 우완 야마모토 요시노부, 강속구의 대명사 사사키 로키까지 영입하며 일본 팬들을 다저스타디움으로 끌어모았다. 중남미 선수들과 김혜성 등 한국선수들도 영입해 글로벌 팬 확장을 위해 꾸준하게 노력하고 있다.

셋째, 꾸준한 성적이다.

지난해 월드시리즈 우승팀인 다저스는 올 시즌 역시 88승68패로 내셔널리그 서부조 1위를 달리고 있다. 지난해 만큼 압도적이지는 않지만 포스트시즌에 진출할 경우 가장 무시무시한 팀 중 하나가 바로 스타군단 다저스다.

원정경기에서도 평균 관중 3만5118명(1위)으로 티켓 파워를 과시하고 있는 다저스는 애리조나 다이아몬드백스와 시애틀 매리너스 원정 6연전으로 정규시즌을 마감한다.


정현석 기자 hschung@sportschosun.com



