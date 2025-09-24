스포츠조선

"최악은 피했지만" 우려가 현실, 아스널 '980억' 신형엔진→6~8주 결장 'BBC' 확인…ACL 부상은 아냐, 아르테타 "2차 진단 필요"

최종수정 2025-09-24 08:43

"최악은 피했지만" 우려가 현실, 아스널 '980억' 신형엔진→6~8주 …
사진캡처=더선

"최악은 피했지만" 우려가 현실, 아스널 '980억' 신형엔진→6~8주 …
사진캡처=트위터

"최악은 피했지만" 우려가 현실, 아스널 '980억' 신형엔진→6~8주 …
EPA 연합뉴스

[스포츠조선 김성원 기자]우려가 현실이 됐다. 다만 최악은 피했다.

새 시즌 아스널에 둥지를 튼 노니 마두에케가 약 두 달간 전력에서 이탈한다. 영국의 'BBC'는 24일(이하 한국시각) '마두에케가 무릎 부상으로 6~8주 동안 경기에 나서지 못할 것으로 예상된다. 그래도 전방십자인대(ACL) 부상은 아닌 것으로 알려졌다'고 보도했다. ACL 부상의 경우 회복까지 최소 6개월 이상 소요돼 '시즌 아웃'이다.

마두에케는 22일 영국 런던의 에미레이츠 스타디움에서 열린 2025~2026시즌 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 5라운드 맨시티와의 홈경기에 선발 출전했다. 하지만 하프타임에서 햄스트링(허벅지 뒷근육) 부상에서 돌아온 부카요 사카와 교체됐다.

처음에는 전술적 변화라고 여겨졌다. 그러나 미켈 아르테타 감독이 경기 후 오른무릎 부상을 확인했다. 그는 "마두에케는 경기 초반에 문제가 있었고 계속할 수 없을 정도로 상태가 좋지 않았다"고 걱정했다.

마두에케는 전반 종료 직전 무릎을 잡고 불편해하는 영상이 SNS를 통해 공개되면서 우려가 컸다. 아스널은 25일 리그1(3부)의 포트 베일과 카라바오컵(리그컵) 3라운드를 치른다.


"최악은 피했지만" 우려가 현실, 아스널 '980억' 신형엔진→6~8주 …
로이터 연합뉴스
아르테타 감독은 23일 "마두에케는 몇 주 동안 경기에 나설 수 없을 것 같지만, 아직은 확실히 알 수 없다. 다음 주에 다시 그를 살펴봐야 할 것 같다"며 "경기 초반에 뭔가를 느꼈고 계속하려고 했지만 너무 아팠다고 한다. 그래서 지켜보고 있다"고 말했다.

그는 '몇 달이 아닌 몇 주 동안 경기에 나서지 못하느냐'는 질문에는 "그렇기를 바란다. 말했듯이 부상 정도를 확인하기 위해 다시 검사를 받아야 하지만 그렇게 심각해 보이지는 않는다"고 대답했다.

영국의 'BBC'는 '앞서 소식통에 따르면 의료진은 부기가 가라앉을 때까지 부상에 대한 확실한 진단을 내리지 않고 있다. 마두에케는 최소 6주 동안 경기에 나서지 못할 것으로 알려졌다. 이 기간이 가장 이상적인 시나리오로 여겨진다'면서도 '시즌 초반에 긍정적인 출발을 보였던 것을 감안할 때 아르테타와 토마스 투헬 잉글랜드대표팀 감독에게는 큰 타격이다'고 강조했다.


마두에케는 지난 7월 5200만파운드(약 980억원)의 이적료로 첼시에서 아스널로 전격 이적했다. 그는 EPL 개막 후 5경기 가운데 4경기에 선발 출전했다. 골과 도움, 공격포인트는 기록하지 못했지만 팀 기여도는 높다는 평가를 받았다.


"최악은 피했지만" 우려가 현실, 아스널 '980억' 신형엔진→6~8주 …
로이터 연합뉴스
9월 A매치 기간에는 잉글랜드대표팀에 소집돼 세르비아전에서 팀의 두 번째 골을 터트리며 5대0 대승에 한몫했다. 당시 투헬 감독은 마두에케의 성실한 플레이에 엄지를 세웠다.

마두에케는 6~8주의 초기 진단이 현실이 되더라도 11월 이전에는 경기에 복귀하지 못할 것으로 보인다. 아스널은 이번 여름 마두에케를 필두로 빅토르 요케레스, 에베레치 에제 등을 영입하면서 극강의 공격라인을 구축했다. 2003~2004시즌 이후 22년 만의 EPL 정상을 노리고 있다.

그러나 부상이 말썽이다. 사카는 부상에서 돌아왔지만 이미 3경기에 결장했다. 주장 마르틴 외데고르는 지속적인 어깨 문제로 고통받고 있다. 카이 하베르츠는 지난달 무릎 수술을 받았다. 가브리엘 제수스도 장기 결장 중이다.
김성원 기자 newsme@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

손흥민, 연봉 181억인데…"현실은 월급쟁이, 워스트 드레서 1등"[SC리뷰]

2.

김석훈, 알고보니 故강수연이 6촌 누나 "연락 끊겼다 20년만 재회..부둥켜 안았다"

3.

이상민, 재혼 5개월 차인데..."내림굿 날 잡자" 무속인 제안에 '당황' ('괴담노트')

4.

조혜련, '암투병 활동중단' 박미선 그리움 "프로그램 같이 하려 했는데"[SC리뷰]

5.

이경실, '소액 기부' 악플에 분노 "그거밖에 안 내냐고…당신은 기부 했냐"

스포츠 많이본뉴스
1.

英 감탄 연발! '토트넘 크랙' 음바페·야말 넘었다→"5대리그 최다 드리블 성공"…프리미어리그 최고 영입 입증

2.

이럴수가! KIA '5할 실패' 확정.. 마지막 기적 없나. SSG에 0-5 완패 2연패 → 가을야구 탈락 현실화

3.

'지니어스'환의 계획된 플레이? 김태형 항의도 소용없었다…'병살→1아웃→결승타' 바뀐 논란의 순간 [울산현장]

4.

'韓 최고 수비수' 김민재 "벤치 신세 끝낼 긍정적 신호"…다시 뮌헨 대표 수비수로 우뚝→'부상 NO' 리그 경기 출격 가능

5.

[오피셜]이런 미녀가 손흥민 샤라웃!...'SON 위상 미쳤다' 발롱도르 24위 슈퍼스타, 찰칵 세리머니 화제

스포츠 많이본뉴스
1.

英 감탄 연발! '토트넘 크랙' 음바페·야말 넘었다→"5대리그 최다 드리블 성공"…프리미어리그 최고 영입 입증

2.

이럴수가! KIA '5할 실패' 확정.. 마지막 기적 없나. SSG에 0-5 완패 2연패 → 가을야구 탈락 현실화

3.

'지니어스'환의 계획된 플레이? 김태형 항의도 소용없었다…'병살→1아웃→결승타' 바뀐 논란의 순간 [울산현장]

4.

'韓 최고 수비수' 김민재 "벤치 신세 끝낼 긍정적 신호"…다시 뮌헨 대표 수비수로 우뚝→'부상 NO' 리그 경기 출격 가능

5.

[오피셜]이런 미녀가 손흥민 샤라웃!...'SON 위상 미쳤다' 발롱도르 24위 슈퍼스타, 찰칵 세리머니 화제

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.