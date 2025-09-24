서울 이랜드, '팝업 메카' 성수에서 '프로스포츠 최초' 무신사 팝업스토…

|
[스포츠조선 박찬준 기자]'팬 프렌들리 클럽' 서울 이랜드FC가 '팝업의 성지' 성수동에서 진행한 무신사 콜라보 팝업스토어를 성공적으로 마쳤다.
이번 팝업스토어에서는 무신사와 협업한 풋볼 티셔츠, 야구 저지, 바람막이, 피스테 등 의류 4종이 최초 공개됐다. 스포츠 유니폼과 일상복을 결합한 블록코어 컬렉션을 통해 스포츠와 패션의 경계를 허물며 주목받았다.
협업 제품은 무신사 온라인 스토어에서도 동시에 공개됐다. 일부 품목은 오픈 직후 조기 품절됐고 무신사 앱 스포츠·레저 카테고리 판매 순위 10위권에 오르는 등 뜨거운 반응을 얻었다.
구성윤과 서재민을 포함한 선수단이 직접 촬영에 참여한 'One Drop, One Moment(단 한 방울의 땀, 단 하나의 순간)' 콘셉트 화보도 큰 호응을 얻었다. 득점 후 팬을 향해 달려가는 골 세리머니 장면을 연출하며 팬과 하나되는 순간이라는 메시지를 전했다. 총 6종으로 제작된 화보 포스터는 구매 고객에게 선착순 배포됐다.
구성윤은 "축구팀이 단순히 축구만 한다는 인식에서 벗어나 팬들과 다양한 방식으로 소통할 수 있어 뜻깊었다. 화보 결과물도 잘 나와서 만족스럽다. 실제 경기장에서도 사진과 같은 환호의 장면들을 많이 연출할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다. 서재민은 "처음 화보 촬영에 참여했는데 색다른 경험이었고 팝업스토어에서 팬분들을 직접 만나 즐거웠다. 좋아해 주신 만큼 경기장에서 보답할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.
팬들의 반응도 뜨거웠다. 10년째 구단을 응원해 온 팬 박설연 씨는 "협업 제품 4종을 모두 구매했다. 지난 10년간 팀이 많이 성장해 이제는 인기 구단들만 한다는 팝업스토어를 열게 된 것이 감격스럽다"고 전했다.
무신사 관계자는 "여러 협업을 진행했지만 이처럼 공간 구성을 잘한 사례는 처음이었다. 화보도 구단에서 직접 높은 퀄리티로 제작해 만족도가 높았다. 추후 또 팝업스토어를 함께하고 싶다"고 밝혔다. 서울 이랜드 관계자는 "프로스포츠 최초의 무신사 팝업스토어를 성수동에서 성공적으로 개최하게 되어 기쁘다. 앞으로도 새로운 시도를 통해 팬들에게 더 가까이 다가가고 다양한 즐거움을 선사할 수 있도록 노력하겠다"고 밝혔다.
