"들것에 실려나갔다" '홍명보호 수비형MF' 박용우 심각한 무릎 부상..…

[스포츠조선 전영지 기자]'홍명보호 미드필더' 박용우(알아인)이 소속팀 경기 중 무릎을 다쳤다.
박용우는 26일(한국시각) 아랍에미리트(UAE) 두바이 알라시드 스타디움에서 열린 알아인-알아흘리전에서 선발 출전한 전반 무릎을 크게 다쳤다. 볼을 향해 빠르게 달려오다 상대 선수와 충돌하며 왼쪽 무릎을 강하게 부딪친 박용우는 고통스러워하며 한참동안 일어나지 못했다. 그라운드에 주저앉은 채 의무진으로부터 상태를 점검받은 후 들것에 실려나오며 전반 18분 야흐야 벤 칼레흐와 교체됐다.
한편 홍명보 A대표팀 감독은 10월 A매치를 앞두고 29일 오후 2시 서울 종로구 축구회관 2층 대회의실에서 소집명단을 발표할 예정이다. 10월 친선경기 상대는 브라질과 파라과이다. 파라과이는 미국, 멕시코에 비해 다소 떨어지는 전력으로 평가되지만 브라질은 여전히 '극강'이다. 2022년 6월 평가전 이후 3년 4개월 만에 다시 한국에 찾는다. 한국은 당시 브라질에 1대5로 대패했고, 2022년 카타르 대회 16강에서도 1대4로 패한 바 있다.
