"낭만구단 리버풀" 故조타 2년 잔여연봉 약260억원→아내X아이들에 지급...슬롯 감독"축구계서 보기드문 일"

기사입력 2025-09-27 17:15


"낭만구단 리버풀" 故조타 2년 잔여연봉 약260억원→아내X아이들에 지급…
사진=디오구 조타 SNS

"낭만구단 리버풀" 故조타 2년 잔여연봉 약260억원→아내X아이들에 지급…
<저작권자(c) EPA/연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>

[스포츠조선 전영지 기자]"유족에게 계약금 전액을 지급하는 것은 축구계에서 보기 드문 일."

아르네 슬롯 리버풀 감독이 리버풀 구단이 지난 7월 불의의 교통사고로 동생 안드레 실바와 함께 세상을 떠난 디오구 조타의 가족에게 잔여 연봉 전액을 지급한 일을 언급하며 감사를 표했다.

고 디오구 조타는 리버풀과 2년 계약이 남아 있었다. 리버풀 구단주인 펜웨이 스포츠 그룹(FSG)은 즉각적으로 조타의 2년 잔여 계약금을 유족에게 전액 지급하기로 결정했다.


"낭만구단 리버풀" 故조타 2년 잔여연봉 약260억원→아내X아이들에 지급…
<저작권자(c) Reuters연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>

"낭만구단 리버풀" 故조타 2년 잔여연봉 약260억원→아내X아이들에 지급…
<저작권자(c)AP 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
조타의 주급은 14만 파운드(약 2억6000만원), 연봉으로 따지만 약 720만파운드(약 136억원), 남은 계약 잔여금은 약 1400만파운드(약 264억원) 규모다.

조타는 지난 7월 어린 시절 연인이었던 루테 카르도소와 결혼한 지 불과 11일 만에 프리시즌 훈련에 복귀하기 위해 차를 몰다 북부 스페인에서 축구선수 동생과 함께 교통사고로 세상을 떠났다. 사고 발생 후 클럽은 계약을 끝까지 보장하겠다고 발표한 바 있다.


"낭만구단 리버풀" 故조타 2년 잔여연봉 약260억원→아내X아이들에 지급…
<저작권자(c) AFP연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>

"낭만구단 리버풀" 故조타 2년 잔여연봉 약260억원→아내X아이들에 지급…
<저작권자(c) AFP연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
슬롯 감독은 TNT스포츠와의 인터뷰에서 "구단주는 통상 비판의 대상이지만, 조타 가족에게 계약 잔여금을 전액 지급한 것은 축구계에서는 매우 드문 일"이라며 자부심을 표했다. "비극 이후 팬들이 보여준 모습은 정말 놀라웠다. 애도와 추모 행렬에 대해 감동했다"고도 밝혔다.

"조타의 죽음 이후에도 우리는 다시 훈련을 해야 했다. 가끔은 '그의 아내와 자녀들은 지금 어떤 심정일까'라는 생각이 든다. 정말 힘들겠지만 우리의 삶은 계속된다. 가족과 부모들이 지금도 앞으로도 계속 겪어야 할 어려움을 알기에 때로는 정말 쉽지 않은 일"이라고 말했다.

슬롯 감독은 이어서 "구단주들은 주로 비판받지만, 조타의 아내와 자녀들에게 잔여 계약금 전액을 지급한 것은 축구계에서는 흔한 일이 아니다. 아마도 사람들은 이게 당연하다고 생각할지 모르지만, 축구에서는 그렇지 않다"고 강조했다.

조타는 2020년 울버햄턴에서 리버풀로 이적한 후 182경기에 출전해 65골을 기록했다.
전영지 기자 sky4us@sportschosun.com



:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'오상진♥' 김소영, 백화점 이어 성수동 입점 CEO 됐다..사업가로 날개 훨훨

2.

서수남 “전유성, 몸 안 챙기더니..‘빨리 가고 싶다’던 말 진담 돼”

3.

도경완, 장윤정♥에 "본인 2억 차를..왜 내 차 사준 것처럼 말하나" 불만 폭발

4.

한예슬, 타투 합법화되자마자 '♥남편과 커플 문신'..의외의 디자인

5.

'선미 워터밤 댄서' 차현승, 백혈병 투병 "내 삶 멈췄지만 이겨낼 것" [전문]

스포츠 많이본뉴스
1.

"K-파라스포츠의 아름다운 도전" 배동현 이사장 IPC위원장 선거 '아쉬운 패배'...파슨스 3연임 성공[현장 속보]

2.

KIA 로테이션 공개! KT가 지뢰 밟았다.. SSG는 쾌재? 삼성-김태형 → KT-올러 → SSG-이도현 → 삼성-양현종

3.

기선제압 성공, 천군만마까지 합세했다…"어제부터 뛰려고 했는데"

4.

161km '불펜' 사사키는 강력하다. 60홈런 MVP 후보 롤리에 3구 삼진[ML리뷰]

5.

'대이변' 도로공사, 컵대회 우승 1순위 GS칼텍스에 3대1 역전승…2번째 우승 도전[여수 리뷰]

스포츠 많이본뉴스
1.

"K-파라스포츠의 아름다운 도전" 배동현 이사장 IPC위원장 선거 '아쉬운 패배'...파슨스 3연임 성공[현장 속보]

2.

KIA 로테이션 공개! KT가 지뢰 밟았다.. SSG는 쾌재? 삼성-김태형 → KT-올러 → SSG-이도현 → 삼성-양현종

3.

기선제압 성공, 천군만마까지 합세했다…"어제부터 뛰려고 했는데"

4.

161km '불펜' 사사키는 강력하다. 60홈런 MVP 후보 롤리에 3구 삼진[ML리뷰]

5.

'대이변' 도로공사, 컵대회 우승 1순위 GS칼텍스에 3대1 역전승…2번째 우승 도전[여수 리뷰]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.