[EPL현장]'황희찬 선발 출전' 울버햄턴, 토트넘 원정 0-0 전반 종…

[토트넘홋스퍼스타디움(영국 런던)=이건 스포츠조선닷컴 기자]황희찬(울버햄턴)은 선발출전했다. 그러나 울버햄턴은 고전하고 있다. 그래도 전반은 0-0으로 끝났다.
전반 15분 토트넘이 찬스를 맞이했다. 왼쪽 측면에서 사비 시몬스가 크로스를 올렸다. 이를 쿠두스가 그대로 헤더로 연결했다. 존스톤 골키퍼 맞고 골대를 강타하고 나왔다.
전반 20분에는 왼쪽 라인을 뚫었다. 날카로운 크로스를 올렸다. 울버햄턴 안드레가 걷어낸 것을 우고 부에노 얼굴에 맞고 나갔다. 전반 23분 토트넘은 울버햄턴의 공격을 낚아챘다. 그대로 역습에 나섰다. 좋은 스루패스가 들어갔지만 마지막 순간 슈팅이 나오지 않았다.
토트넘은 전반 27분 골망을 갈랐다. 쿠두스가 베리발과 2대1 패스를 통해 뒷공간을 무너뜨렸다. 그리고 슈팅, 골문을 갈랐다. 그러나 VAR 판독결과 오프사이드였다. 골은 인정되지 않았다. 29분에는 왼쪽 라인에서 우도기가 히샬리송과 2대1 패스를 주고받았다. 크로스까지 올렸다. 수비진에 막혔다.
전체적으로 토트넘이 경기를 주도하는 가운데 울버햄턴은 한번씩 역습 후 중거리슈팅을 때리는 것으로 경기가 진행됐다. 그러나 이렇다할 찬스는 나오지 않았다.
전반 43분 토트넘은 찬스를 만들었다. 쿠두스의 슈팅을 존스톤 골키퍼가 막아냈다. 튕겨 나온 볼을 무네시가 걷어냈다. 이 과정에서 팔리냐가 몸싸움에 밀려 쓰러졌다. 주심은 그냥 넘어갔다.
전반 추가시간 이번에는 울버햄턴이 코너킥에서 도허티의 슈팅까지 만들어냈다. 그러나 도허티의 슈팅은 골대를 때렸다.
결국 전반이 끝났다. 양 팀은 0-0으로 맞서 있다.