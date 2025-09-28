명문구단 꿈꾸는 대전, 두번째 벽 넘었다....창단 첫 파이널A행 '쾌거…

|
[스포츠조선 박찬준 기자]2020년 하나금융그룹에 인수된 대전하나시티즌은 창단식에서 '국내 무대를 넘어 아시아를 대표하는 글로벌 명문 구단을 만들겠다'는 원대한 포부를 전했다.
대전도 마찬가지다. 매년 많은 선수들을 영입하며 주목을 받았지만, 정작 황선홍 감독은 조심스러웠다. 아직 팀으로서 힘이 갖춰지지 않았다는 판단에서였다. 그는 취임 기자회견부터 "일단 강등에 신경을 쓰지 않고, 다음을 준비할 수 있는 팀을 만드는게 우선"이라고 했다. 우승권 전력이라는 평가를 받았던 올 시즌의 1차 목표 역시 파이널A 진출이었다.
대전은 매 이적시장마다 K리그를 흔들 정도의 폭풍 영입에 성공했다. 그 결과, 정상급 전력을 구축했다. 투자의 힘이었다. 대전의 머니파워는 '전성기' 전북 현대를 연상케 할 정도다. 물론 현재 순위가 기대에 미치지 못할 수도 있지만, 분명한 것은 대전이 한발 한발 나아가고 있다는 점이다. 황 감독 아래서 대전은 이제 아무도 무시할 수 없는 K리그의 강호가 됐다. 파이널A 진출을 통해 껍질을 깼고, '저력'이라는 힘을 더하기 시작했다.
대전의 세번째 벽은 아시아챔피언스리그 진출이다. 지금과 같은 흐름이라면 올 시즌, 가능할수도 있다. 대전의 현재 순위는 3위다.
