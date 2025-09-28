'무고사 PK 막았다' 이랜드 구한 구성윤의 슈퍼 선방쇼

[목동=스포츠조선 박찬준 기자]'전 국대 골키퍼' 구성윤의 선방쇼가 서울 이랜드를 구했다.

이랜드는 28일 목동종합운동장에서 열린 인천 유나이티드와의 '하나은행 K리그2 2025' 31라운드에서 0대0으로 비겼다. 2경기 연속 무승부를 기록한 이랜드는 승점 45로, 플레이오프 마지노선인 5위 부산 아이파크(승점 49)와의 승점차를 4점으로 줄였다. 반면 인천(승점 66)은 2위 수원 삼성(승점 58)과의 승점차를 8점으로 벌렸다.

이랜드는 지난 라운드 부천FC와의 경기에서 아쉬운 무승부를 거뒀다. 좋은 경기력으로 2-0 리드를 잡았지만, 박창환의 퇴장으로 꼬였다. 추가시간 두 골을 허용하며 2대2로 비겼다. 순위가 8위까지 내려갔다. 5위 재진입을 노리는 이랜드 입장에서는 뼈아픈 무승부였다. 게다가 부천전에서 김오규와 백지웅까지 경고를 받으며 누적 경고로 뛸 수 없어 라인업을 꾸리는데 어려움을 겪었다. 김도균 이랜드 감독은 "스타팅 라인업은 커녕 백업도 없다"고 쓴웃음을 지었다.

이번 상대는 '선두' 인천이었다. 이랜드는 인천을 상대로 재미를 보지 못했다. 두 경기서 1무1패였다. 내용은 괜찮았다. 특히 직전 맞대결에서는 유효 슈팅을 1개도 허용하지 않았을 정도다. 하지만 골운이 따르지 않았다. 한 골도 넣지 못했다. 김도균 이랜드 감독은 "찬스가 없었던 것은 아니다. 이번에는 공격적으로 임할 계획"이라고 했다.

올 시즌 K리그2 득점 2위(57골)을 상대로 마냥 라인을 올릴 수는 없었다. 최근 좋아지기는 했지만, 가뜩이나 실점이 많은 이랜드였다. 수호신은 구성윤이었다. 구성윤은 이날 무려 8개의 유효슈팅을 막아냈다. 두 장면이 백미였다. 전반 13분 인천이 선제골 기회를 잡았다. 이명주가 오른쪽을 돌파하던 중 김하준에 걸려 넘어졌다. 주심은 지체없이 페널티킥을 선언했다. K리그 통산 단 2번의 페널티킥 실축 밖에 없는 무고사가 키커로 나섰다. 무고사는 K리그 통산 29개의 페널티킥을 성공시켰다. 무고사는 과감히 정면으로 찼지만, 구성윤이 막아냈다.

27분 구성윤이 또 한번 환상 선방쇼를 펼쳤다. 아크 정면에서 이명주가 슈팅한 볼이 이랜드 수비 맞고 굴절됐다. 어려운 바운드였지만, 구성윤이 몸을 날려 막아냈다. 구성윤은 후반에도 계속해서 안정적인 세이빙을 보이며, 이랜드의 골문을 굳게 지켰다. 목동=박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com

