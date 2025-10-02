기회가 잦으면 다득점? 기회 잘 살리면 다승?...기대득점 대비 실제득점…

|
[스포츠조선 이현석 기자]축구는 득점의 스포츠다. 아무리 경기를 잘해도, 골라인을 넘지 못하면 절대 이길 수 없다.
결정력이 부족하거나, 기회 자체를 많이 만들지 못한 팀들도 어려움을 겪는다. 12위 대구는 기대득점이 29.52인 반면, 실제득점은 23골이다. 차이는 6.71로, K리그1 12팀 중 11번째에 해당하는 기록이다. 득점 기회를 가장 살리지 못했던 팀이었다. 11위 제주는 기대득점이 26.72, 실제득점 24골로 격차가 크지 않았지만, 기대득점 자체가 K리그1 최하위에 머무르고 있다. 찬스 자체를 많이 만들지 못했다는 의미다.
윗마을과 아랫마을로 나뉘는 스플릿 라운드까지도 찬스 메이킹과 결정력 문제는 각 팀의 큰 고민이 될 전망이다. 한 경기 결과로 순위가 갈릴 수 있는 험난한 여정이기에 승부를 결정지을 득점을 터트릴 수 있느냐가 상황을 반전시킬 힘이 된다. 기대만큼 넣는 힘이 필요해지는 순간이 다가오고 있다.
