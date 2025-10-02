'천재' 이강인을 에워싼 7명의 바르셀로나 선수들…길이 남을 '축신짤' …

|
[스포츠조선 윤진만 기자]'천재 미드필더' 이강인(24·파리생제르맹)이 '축신(神)'들에게만 허락된다는 '축신짤'을 생성했다.
교체투입 3분만인 후반 38분 이날 경기의 영웅이 될 기회를 잡았다. 상대 파이널서드 지역에서 공을 잡은 이강인은 단숨에 페널티 박스 안까지 진입했다. 그 순간 파우 쿠바라시, 프렌키 데용, 알레한드로 발데, 마르크 카사도 등 바르셀로나 선수 6~7명이 이강인을 순간적으로 에워쌌다.
개인 능력으로 박스 안으로 침투해 '슈팅각'을 만든 이강인의 영민함과 이강인을 막기 위한 바르셀로나 선수들의 다급함이 '짤'에 그대로 녹아있다.
바르셀로나 출신 루이스 엔리케 PSG 감독은 부상 중인 '발롱도르' 우스만 뎀벨레와 '캡틴' 마르퀴뇨스 등 일부 핵심 선수를 뺀 사실상의 1.5군으로 '거함' 바르셀로나를 잡으며 '유럽 챔피언'의 위력을 다시 한번 과시했다. 풀백 누누 멘데스는 야말을 꽁꽁 묶은 활약으로 경기 최우수선수로 뽑혔다.
한편, 이강인은 경기 후 '세기의 재능'으로 평가받는 바르셀로나의 라민 야말과 하이파이브를 했다. 천재와 천재가 서로 연결된 듯한 느낌을 준 장면이다.
윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com
