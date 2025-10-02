'천재' 이강인을 에워싼 7명의 바르셀로나 선수들…길이 남을 '축신짤' 생성→"골대가 눈치가 없네"

최종수정 2025-10-02 12:25

중계화면

AFP연합뉴스

로이터연합뉴스

[스포츠조선 윤진만 기자]'천재 미드필더' 이강인(24·파리생제르맹)이 '축신(神)'들에게만 허락된다는 '축신짤'을 생성했다.

이강인은 2일(한국시각) 스페인 바르셀로나의 에스타디 올림픽 루이스 컴파니스에서 열린 바르셀로나와의 2025~2026시즌 유럽챔피언스리그(UCL) 리그 페이즈 2차전에서 후반 35분 세니 마율루와 교체투입해 추가시간 포함 15분 남짓 그라운드를 누볐다.

전반 19분 페란 토레스(바르셀로나)의 선제골과 38분 마율루의 추가골로 1-1 팽팽하던 상황에서 그라운드를 밟은 이강인은 특유의 톡톡 튀는 움직임으로 바르셀로나 수비진을 뒤흔들었다.

교체투입 3분만인 후반 38분 이날 경기의 영웅이 될 기회를 잡았다. 상대 파이널서드 지역에서 공을 잡은 이강인은 단숨에 페널티 박스 안까지 진입했다. 그 순간 파우 쿠바라시, 프렌키 데용, 알레한드로 발데, 마르크 카사도 등 바르셀로나 선수 6~7명이 이강인을 순간적으로 에워쌌다.


AP연합뉴스
이강인은 속도를 줄여 가운데 지점으로 방향 전환을 시도해 발데와 쿠바라시를 순간적으로 따돌렸고, 마르크 베르날이 뒤늦게 접근해 다리를 뻗기 전 골문 좌측 하단을 노리고 왼발 슛을 시도했다. 이강인의 발을 떠난 공은 바르셀로나 골키퍼 보이치에흐 슈쳉스니의 손이 닿지 않는 구석을 향해 정확하고 빠르게 날아갔지만, 야속하게도 골대에 맞고 나왔다. 이강인은 두 손으로 얼굴을 감싸쥐며 진한 아쉬움을 토로했다.

득점으로 연결되진 않았지만, 해당 슈팅 장면은 '축신짤'을 남겼다. 바르셀로나 선수 7명이 이강인을 동그랗게 에워싸고 있다. 스페인의 전설적인 미드필더 안드레스 이니에스타가 이탈리아와의 경기에서 조르지니오 키엘리니, 티아고 모타, 클라우디오 마르키시오, 레오나르도 보누치 등 5명의 선수에 둘러싸인 '짤'과 흡사하다.

개인 능력으로 박스 안으로 침투해 '슈팅각'을 만든 이강인의 영민함과 이강인을 막기 위한 바르셀로나 선수들의 다급함이 '짤'에 그대로 녹아있다.


AFP연합뉴스
이강인은 기어이 후반 45분 곤살루 하무스의 역전 결승골에 기점 역할을 했다. 자기 진영에 우측 지점에서 공을 잡은 이강인은 페이크 동작으로 쿠바라시를 따돌린 후 반대편에 있는 ?틴 은잔투에게 정확하게 패스를 찔렀다. 은잔투가 다시 비티냐에게 리턴패스를 내줬고, 비티냐가 우측 아치라프 하키미에게 공간 패스를 연결했다. 공을 잡아 빠른 스피드로 상대 진영 깊숙한 곳까지 침투한 하키미는 문전을 향해 달려가는 하무스에게 크로스를 찔러 역전골을 빚어냈다.


바르셀로나 출신 루이스 엔리케 PSG 감독은 부상 중인 '발롱도르' 우스만 뎀벨레와 '캡틴' 마르퀴뇨스 등 일부 핵심 선수를 뺀 사실상의 1.5군으로 '거함' 바르셀로나를 잡으며 '유럽 챔피언'의 위력을 다시 한번 과시했다. 풀백 누누 멘데스는 야말을 꽁꽁 묶은 활약으로 경기 최우수선수로 뽑혔다.

한편, 이강인은 경기 후 '세기의 재능'으로 평가받는 바르셀로나의 라민 야말과 하이파이브를 했다. 천재와 천재가 서로 연결된 듯한 느낌을 준 장면이다.
윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com


AFP연합뉴스

