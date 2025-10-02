인도네시아 GOAT 신태용, 얼마나 그리우면 이래..."감독은 클라위베르…

|
[스포츠조선 김대식 기자]신태용 감독의 유산은 인도네시아 현지에서 여전히 인정받고 있는 중이다.
리도도 아직 신태용 감독과의 인연을 이어가고 있다. 그는 신태용 감독과 훈련했던 당시를 떠올리며 "훈련 시작이 오전 11시였는데, 감독님이 신발을 두 켤레 챙겨오라고 하셨다. 처음에는 기초적인 패스 훈련을 했었다. 갑자기 감독님이 코치들과 함께 골프 카트를 타고 가시더라고요. 우리는 '이거 뭐 하는 거지?'라고 생각했다. 신발 갈아 신으라고 하시더니, 버스에서 내렸던 지점까지 25분 안에 조깅해서 도착해야 한다고 하셨다. 25분을 넘기면 운동장 안에서 추가로 더 뛰어야 했다"며 신태용 감독이 인도네시아 선수들의 부족한 체력을 보완하기 위해 훈련했던 방식을 밝혔다.
인도네시아는 신태용 감독 밑에서 쉽게 지지 않는 팀으로 달라졌다. 동남아시아에서도 강팀이 아니었던 인도네시아지만 신태용 감독과 함께 많은 역사를 만들었다. 하지만 신태용 감독은 5년 동안의 공로를 제대로 인정받지 못하고 경질됐다.
