"충격" '크게 다칠까 봐 걱정!' 日 '혹사 논란' 터졌다…발목 부상→…

[스포츠조선 김가을 기자]일본이 '혹사 논란'에 휩싸였다.
구보는 9월 미국에서 치른 멕시코와의 친선경기에서 왼쪽 발목을 다쳤다. 도스포웹은 '구보는 소속팀으로 돌아가 경기에 나섰지만, 통증은 가시지 않은 것으로 알려졌다. 일각에선 10월 A매치에 선발되지 않을 가능성도 제기했다. 하지만 그는 이번에도 이름을 올렸다'고 했다. 모리야스 감독은 "구보는 이번에 소집할 수 있다고 판단했다"고 말했다.
이 매체는 스페인 언론 마르카의 보도를 인용해 '구보는 1일 훈련에서 별도의 메뉴를 소화했다. 6일 바예카노와의 경기 출전도 우려된다'고 했다.
이 매체는 '물론 구보는 소집 가능한 상태기 때문에 이름을 올렸을 것이다. 선택이 된 이상 무사히 마치기를 바랄 뿐'이라고 덧붙였다.
한편, 구보는 아시아축구연맹(AFC)의 'AFC 어워즈 리야드 2025' 올해의 국제 선수상 부문 후보에 이름을 올렸다. 그는 이강인(파리생제르맹), 이란의 메흐디 타레미(인터 밀란·올림피아코스)와 경쟁한다. AFC 올해의 국제 선수상은 아시아 밖에서 뛰는 AFC 회원국 선수 중 한 해 동안 빼어난 활약을 펼친 이에게 주는 상이다.
