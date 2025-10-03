'英 BBC 최고 평점' "토트넘으로 복귀해!"...역경 이겨내고 드디어…

|
[스포츠조선 이현석 기자]포츠머스 소속 첫 득점을 터트린 양민혁을 향한 찬사가 쏟아졌다.
양민혁은 이날 경기 63분을 소화하며 1골과 더불어 슈팅 4회, 패스 성공률 82%, 드리블 성공 1회, 롱패스 성공 1회, 경합 성공 3회 등을 기록하며 활약했다.
이후 양민혁은 계속해서 포츠머스 경기에서 모습을 찾아볼 수 없었다. 레딩전 이후 4경기 연속 벤치에만 앉았고 출전은 성사되지 않았다. 다만 기대를 품게 한 발언이 나왔다. 리치 휴즈 디렉터가 양민혁이 기회를 얻을 것이라고 강조했다. 휴즈는 "양민혁은 정말 잘해왔다. 프리시즌 동안 토트넘 1군에서 출전 시간이 많지 않아서 힘들었던 것 같다. 조금 뒤로 밀려났다. 양민혁은 한 번도 빠진 적이 없고 이번에 처음으로 제대로 된 통합 훈련 기간을 가졌다. 모두에게 자신이 얼마나 좋은 선수인지 보여줬다. 그에게 정말 만족하고 있다. 기회를 얻을 것이고 얼마나 재능 있는 선수인지 모두에게 보여줄 것이라 확신한다"고 했다. 하지만 양민혁은 곧바로 기회를 받지 못했다.
칭찬도 쏟아졌다. 영국의 BBC는 '양민혁이 박스 모서리에서의 환상적인 발리슛으로 5분 만에 리드를 안겼다'며 최고 평점인 7.08점을 부여했다. 영국의 폼페이뉴스 또한 양민혁에게 팀 내 최고점인 8점과 함께 "경이로웠다. 그는 지난 토요일에는 동점골 기회를 놓치며 분노를 샀다. 하지만 이번 왓포드전에서는 만회하며 팀을 이끌었다. 전반 초반 훌륭한 골과 함께 지배적인 모습을 보여주며 큰 역할을 했다"고 칭찬했다.
토트넘 팬들 또한 흥분을 숨기지 못했다. 영국의 TBR풋볼은 '양민혁의 활약에 토트넘 팬들이 응원의 목소리를 보냈다. 토트넘 팬들은 포츠머스에서 양민혁의 첫 골에 환호했다.'고 했다. 팬들은 "공을 잡을 때마다 그의 재능이 드러난다. 이제 포츠머스에서 제대로 된 출전 시간을 확보하고 있고, 그 효과가 나타나기 시작했다", "그냥 다시 토트넘으로 불러와라"라며 긍정적인 반응을 보였다.
올 시즌 첫 골과 함께 양민혁이 전진을 시작했다. 활약을 이어간다면 차기 시즌 토트넘 1군 경쟁에서도 청신호가 켜질 수 있다.
