'英 BBC 충격 평가' 손흥민 없는 포스테코글루, 100년 만에 '최악…

'英 BBC 충격 평가' 손흥민 없는 포스테코글루, 100년 만에 '최악의 기록' 작성! 韓 국대에게 '와르르' 패배..."3주 만에 경질 요구 속출"

기사입력 2025-10-03 12:39


로이터연합뉴스

[스포츠조선 이현석 기자]엔제 포스테코글루 감독이 또 승리를 챙기지 못했다.

노팅엄 포레스트는 3일(한국시각) 영국 노팅엄의 시티 그라운드에서 열린 미트윌란과의 2025~2026시즌 유로파리그 리그 페이즈 2차전 원정 경기에서 2대3으로 패배했다.

노팅엄은 지난 레알 베티스와의 1차전 2대2 무승부에 이어 미트윌란에 패하며 유로파리그에서 고전을 면치 못하고 있다. 무려 25위까지 추락하며, 토너먼트 진출에도 적신호가 켜졌다. 또한 포스테코글루 감독 부임 후 6경기에서 2무4패로 최악의 부진이 이어지고 있다.


미트윌란에서는 조규성이 선발로 나서고, 이한범이 벤치에서 대기했다. 포스테코글루 감독은 앞서 사전 기자회견에서 셀틱 감독 시절에 대해 언급하며 "조규성을 영입하려 했는데 거절당했다"고 뒷얘기를 웃으며 털어놓기도 했다.

다만 경기에서 포스테코글루 감독은 웃지 못했다. 전반 18분 조규성이 우측에서 얻어낸 프리킥을 키커로 나선 아랄 심시르가 박스 안으로 전달했다. 이를 마스 베흐 쇠렌센이 헤더로 연결했고, 우스만 디아오가 문전에서 밀어넣으며 선제골을 터트렸다. 노팅엄도 밀리지 않았다. 4분 후에 딘 은도이의 동점골로 경기를 원점으로 돌렸다.

미트윌란은 계속해서 앞서 나갔다. 전반 24분 코너킥 상황에서 쇠렌센이 이번에는 직접 마무리하며 다시 리드를 잡았다. 전반은 2-1, 미트윌란의 리드로 마무리됐다.

후반에도 먼저 포문을 연 쪽은 미트윌란이었다. 후반 43분 역습 상황에서 다리오 오소리오의 패스를 받은 안드레아센이 쐐기골을 터트렸다. 후반 추가시간 크리스 우드의 페널티킥 득점이 터졌으나, 동점까지 만들기에는 시간이 역부족이었다. 결국 경기는 미트윌란의 3대2 승리로 마무리됐다.


경기 후 팬들의 야유를 받은 포스테코글루 감독은 "팬들이 실망했을 것이다"며 "나는 팬들의 의견을 들었다. 축구에서는 놀랍지 않은 일이다. 우리가 처한 환경이다. 내가 어떻게 할 수 있는 것은 아니다. 나의 책임은 구단을 승리하게 하고, 발전시키는 것이다. 축구에서는 이겨야만 시각을 바꿀 수 있다. 그럼에도 내가 처리하는 방식을 바꾸지는 않을 것이다. 우리가 하는 일을 진심으로 믿고, 처한 상황을 끊어내면 원하는 결과를 얻을 팀이 되는 것에 멀리 있지 않다"고 주장했다.


하지만 그를 향한 최악의 평가는 이미 등장하고 있다. 영국의 BBC는 '포스테코글루는 노팅엄을 지휘한 6경기에서 승리를 거두지 못했다. 그는 100년 만에 처음으로 노팅엄 정식 감독 부임 후 6경기에서 한 번도 승리하지 못한 사람이 됐다. 많은 노팅엄 팬들은 이번 경기 세 번째 실점이 터진 후 아침에 경질당할 것이라고 그를 향해 외쳤다'라고 언급했다.

지난 시즌 토트넘에서 유로파리그 우승까지 거머쥐며, 아쉬운 리그 성적을 만회했던 포스테코글루는 올 시즌 노팅엄에서 최악의 위기 상황에 놓였다. 당장 승리하지 못한다면, 올 시즌 곧바로 팀을 떠나야 할 가능성도 배제할 수 없다.


이현석 기자 digh1229@sportschosun.com

