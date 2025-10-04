손흥민 탈락! MLS 9월 이달의 선수는 '이 선수'…메시와 득점왕 경쟁, 그리고 '두 번의 해트트릭'

기사입력 2025-10-04 14:42


손흥민 탈락! MLS 9월 이달의 선수는 '이 선수'…메시와 득점왕 경쟁…
사진=LAFC

손흥민 탈락! MLS 9월 이달의 선수는 '이 선수'…메시와 득점왕 경쟁…
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>

[스포츠조선 강우진 기자]미국 메이저리그사커(MLS) 9월 이달의 선수는 손흥민이 아니었다. 손흥민의 팀 동료 데니스 부앙가가 9월 이달의 선수로 선정됐다.

MLS 사무국은 4일(한국시각) "LAFC(로스앤젤레스 FC) 공격수 데니스 부앙가가 2025년 9월 MLS 이달의 선수로 선정됐다"라고 밝혔다.

부앙가는 지난달 리그 최다인 8골을 기록했으며, 총 9개의 공격 포인트로 리그 전체 1위를 차지했다. 그는 이 부문에서 인터 마이애미의 리오넬 메시, 그리고 LAFC 동료 손흥민과 공동 1위를 기록했다.

부앙가는 LAFC의 9월 4경기에서 모두 득점했다. 그중에는 산호세 어스퀘이크스전과 레알 솔트레이크전에서의 해트트릭도 포함돼 있다. 부앙가는 올 시즌 리그에서 23골을 기록했다. 이로써 부앙가는 MLS 역사상 처음으로 3시즌 연속 20골 이상을 기록한 선수가 됐다.


손흥민 탈락! MLS 9월 이달의 선수는 '이 선수'…메시와 득점왕 경쟁…
사진=LAFC

손흥민 탈락! MLS 9월 이달의 선수는 '이 선수'…메시와 득점왕 경쟁…
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>

손흥민 탈락! MLS 9월 이달의 선수는 '이 선수'…메시와 득점왕 경쟁…
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
부앙가는 리오넬 메시와 MLS 득점왕 경쟁을 진행 중이다. 메시가 24골로 리그 득점왕 선두를 달리고 있다. 부앙가는 이미 2023년에 득점왕을 한 바 있다.

부앙가는 최근 손흥민과 함께 눈부신 활약을 펼치고 있다. 두 선수는 LAFC의 최근 17골을 모두 합작했고, 팀 성적도 손흥민 합류 후 상당히 좋아졌다. 일찌감치 플레이오프 진출을 확정 지은 LAFC는 순위를 끌어올리면서 우승 확률을 높이고 있다. LAFC는 4시즌 연속 포스트시즌 진출에 성공했다. 8월 이후 LAFC의 성적은 5승 2무 1패로 좋은 흐름을 이어가고 있다.

부앙가는 이번 수상으로 자신의 커리어에서 두 번째 MLS 이달의 선수가 됐다. 2023년 10월에도 부앙가는 MLS 이달의 선수가 됐다. 한국팬들 입장에서는 손흥민이 이달의 선수가 되지 못한 것에 대해 아쉬움이 있을 수 있다. 손흥민 역시 데뷔 시즌임에도 불구하고, 좋은 활약을 펼치고 있다. 손흥민은 이번 여름 이적시장에서 LAFC에 합류한 이후 8경기 8골 3도움을 기록 중이다. 지금의 상승세를 유지할 수 있다면 이달의 선수 수상은 시간문제로 보인다.


강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'이병헌♥' 이민정, 추석 맏며느리 고충 "전 부치고 차례 지내야, 살아서 만나길"

2.

'류필립♥' 미나, 시누이와 손절→억울함 폭발 "식단 통제한 적 없어, 오히려 월급주며 독려"

3.

전현무, 값어치 매길 수 없는 직접 그린 초상화...박나래는 오열 "올해 젤 잘한 일"

4.

이미주, '놀뭐' 하차도 섭섭한데..낚시까지 당했다 "이제 방송 안 봐"

5.

송혜교, 수지와 맞붙었다…'다 이루어질지니' 압도적 미모로 특별출연

스포츠 많이본뉴스
1.

"中서 만리장성 넘고,女단식 첫 스매시 4강" '국민삐약이'신유빈의 탁구는 호랑이굴에서 더 빠르고 더 강해졌다

2.

김민재 아픈데, 출전 강행한다!…콤파니, 지난 시즌 아킬레스건 악몽 잊었나

3.

대타 4할→최종전 멀티히트…'50억 FA 유탄?' 사령탑은 잊지 않은 가치, '특급 조커'가 탄생했다

4.

'메이저리그 커리어 종료 → 부상으로 군 전역' 36세에 KBO 신인? 현실적 가능할까

5.

[공식발표]'박지성 후배' 맨유 풀백이 한국에 뜬다! 레온·알미론 포함 파라과이 정예명단 공개

스포츠 많이본뉴스
1.

"中서 만리장성 넘고,女단식 첫 스매시 4강" '국민삐약이'신유빈의 탁구는 호랑이굴에서 더 빠르고 더 강해졌다

2.

김민재 아픈데, 출전 강행한다!…콤파니, 지난 시즌 아킬레스건 악몽 잊었나

3.

대타 4할→최종전 멀티히트…'50억 FA 유탄?' 사령탑은 잊지 않은 가치, '특급 조커'가 탄생했다

4.

'메이저리그 커리어 종료 → 부상으로 군 전역' 36세에 KBO 신인? 현실적 가능할까

5.

[공식발표]'박지성 후배' 맨유 풀백이 한국에 뜬다! 레온·알미론 포함 파라과이 정예명단 공개

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.