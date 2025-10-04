"중국 거절한 이유" 칸나바로, 우즈벡 대표팀서 연봉 66억→中 8배→세계랭킹 4위 '초대박'…데샹보다 높다(러시아 매체)

기사입력 2025-10-04 20:47


"중국 거절한 이유" 칸나바로, 우즈벡 대표팀서 연봉 66억→中 8배→세…
출처=파브리시오 로마노 SNS 캡쳐

"중국 거절한 이유" 칸나바로, 우즈벡 대표팀서 연봉 66억→中 8배→세…
10일 오전 서울 여의도 페어몬트서울 호텔에서 축구 레전드 호나우지뉴, 칸나바로, 마테라치가 참석한 가운데 기자회견이 열렸다. 호나우지뉴, 파비오 칸나바로, 마르코 마테라치는 한국에서 유소년 축구 클리닉, 한국 문화 체험 등 일정을 소화할 예정이다. 기자회견에 참석한 호나우지뉴, 칸나바로. 여의도=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2023.08.10/

[스포츠조선 윤진만 기자]중국축구협회(CFA)의 제안을 거절하고 우즈베키스탄 축구대표팀을 맡을 것으로 예상되는 '이탈리아 레전드' 파비오 칸나바로 감독(52)이 엄청난 액수의 연봉을 보장받은 것으로 전해졌다.

러시아 매체 '스포츠 익스프레스'와 이탈리아 복수 매체는 4일(한국시각), 칸나바로 감독이 우즈베키스탄 사령탑을 맡을 경우 연봉 400만유로(약 66억원)를 수령할 것이라고 보도했다. 우즈베키스탄축구협회(UFA)는 이날 2026년 북중미월드컵 본선에 대비해 이탈리아의 유명 선수 출신인 칸나바로 감독과 협상을 진행하는 중이라고 공식 발표했다. 칸나바로 부임설이 '뜬소문'이 아니란 사실을 확인해준 것으로, UFA는 '협상에 대한 정보는 홈페이지를 통해 게시할 예정'이라고 밝혔다.

현지 보도에 의하면, 400만유로는 전 세계 축구대표팀 지도자 중 4번째로 높은 연봉이다. 현재 가장 높은 연봉을 받는 대표팀 사령탑은 이달 친선경기차 대한민국을 찾는 브라질 대표팀의 카를로 안첼로티 감독(950만유로·약 157억원)이고, 토마스 투헬 잉글랜드 감독(590만유로·약 97억원), 율리안 나겔스만 독일 감독(490만유로·약 81억원)이 그 뒤를 잇고 있다. 로베르토 마르티네스 포르투갈 감독이 400만유로, 디디에 데샹 프랑스 감독이 380만유로(약 62억원)를 각각 받고 있는 것으로 전해졌다. 연봉은 추정치다.


"중국 거절한 이유" 칸나바로, 우즈벡 대표팀서 연봉 66억→中 8배→세…
FC서울과 광저우 에버그란데(중국)의 아시아축구연맹(AFC) 챔피언스리그 조별리그 H조 5차전 경기가 21일 서울월드컵경기장에서 열렸다. 광저우 칸나바로 감독이 작전지시를 하고 있다.
서울은 1승 2무 1패 승점 5점으로 2위에 올라있고 3승 1패 승점 9점을 획득한 광저우는 승점 1점만 추가해도 토너먼트 진출을 확정짓는다.
상암=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2015.04.21/
이 소식을 접한 중국 포털 '시나닷컴'은 'CFA가 칸나바로 감독 선임에 책정한 연봉은 50만유로(약 8억원)에 불과하다. 코치진을 모두 포함해도 120만유로(약 19억원)를 넘지 않을 것으로 예상된다. 이번 계약으로 칸나바로 감독은 중국 대표팀이 제시한 금액보다 350만유로(약 57억원)나 더 번다는 걸 의미한다'며 'UFA는 중국 수준을 훨씬 넘는 연봉뿐 아니라 풍부한 지원을 제공하겠다며 진지한 자세를 보이고 있다. 팀 전력과 발전 가능성 측면에선 우즈벡이 중국보다 훨씬 매력적'이라고 밝혔다.

'시나닷컴'은 '칸나바로 감독이 우즈벡에서 높은 연봉을 받는 중요한 이유가 또 있다. 그는 감독일뿐 아니라 우즈벡의 월드컵 캠페인의 얼굴이다. UFA는 칸나바로의 폭넓은 국제축구 인맥을 활용하여 팀이 월드컵에서 더 많은 자원을 확보하기를 바라고 있다. (월드컵 첫 본선 진출이라는)역사적인 돌파구를 마련한 우즈벡에 칸나바로 감독의 합류는 새로운 국제 무대 진출의 상징과도 같다'라고 밝혔다.


"중국 거절한 이유" 칸나바로, 우즈벡 대표팀서 연봉 66억→中 8배→세…
출처=파비오 칸나바로 SNS 캡쳐
이탈리아 대표팀, 파르마, 유벤투스, 레알 마드리드 등에서 전설적인 커리어를 쌓으며 2006년 발롱도르를 수상하기도 했던 칸나바로 감독은 은퇴 후 광저우 헝다, 알 나스르, 텐진 콴진을 거쳐 2019년 중국 대표팀을 짧게 맡았다. 중국을 떠난 후 커리어는 내리막을 탔다. 베네벤토, 우디네세, 디나모 자그레브를 거쳤지만, 계속된 부진으로 어디에서도 1년 이상을 버티지 못했다. 4월 자그레브에서 경질된 후 반년 째 '백수'로 지내고 있다.

우즈벡은 북중미월드컵 아시아 3차예선에서 6승3무1패 승점 21로 A조 2위를 기록, 대표팀 사상 최초로 월드컵 본선행 티켓을 거머쥐었다. '인천 유나이티드 출신' 티무르 카파제 감독이 1월부터 팀을 성공적으로 이끌었지만, UFA는 본선 무대에서 성과를 낼 이름값 높은 지도자를 물색했다. 2022년 카타르월드컵에서 대한민국의 16강 진출을 이끈 파울루 벤투 전 아랍에미리트 대표팀 감독이 물망에 오르기도 했다.
윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

황정음, '43억 횡령 사건' 마침표…항소 포기, 징역 2년·집유 4년 확정

2.

박성광, 응급차서 절뚝 거리며 하차...큰 고통 호소 "이게 아니었는데"

3.

김나영♥마이큐, 어제(3일) 결혼식..두 아들도 축복 "가족 됐다" [종합]

4.

김성은, 부모 반대 딛고 ♥정조국과 신행 떠난 곳 재방문..."다음엔 신랑과 둘이"

5.

박명수 "배달 오토바이 타다 버스랑 부딪쳐 죽을 뻔" 충격 고백

스포츠 많이본뉴스
1.

'5위 확정하나 직접 보자' 구름 관중 몰린 창원, 1만7983석 전석 매진[창원 현장]

2.

'KT 미안! 가을야구 우리가 간다!' NC 기적의 9연승, 마지막 경기에서 5위 확정…WC 진출[창원 리뷰]

3.

'혈액암 극복' 인간승리 유병수, 14년만에 K리그 감격 복귀!…화성 꺾은 인천-부천과 비긴 수원, 승점차 다시 10점[K리그2 종합리뷰]

4.

[K리그1 리뷰]'2-0→2-2→3-2' 세징야의 대구 미쳤다, 'PK 4골+퇴장 1장' 달빛더비서 3-2 극장승…11위 제주 6점차 추격

5.

KBO 타점 신기록 행진 끝나지 않았다…디아즈, 최종전 1회부터 2타점 추가 '158타점'

스포츠 많이본뉴스
1.

'5위 확정하나 직접 보자' 구름 관중 몰린 창원, 1만7983석 전석 매진[창원 현장]

2.

'KT 미안! 가을야구 우리가 간다!' NC 기적의 9연승, 마지막 경기에서 5위 확정…WC 진출[창원 리뷰]

3.

'혈액암 극복' 인간승리 유병수, 14년만에 K리그 감격 복귀!…화성 꺾은 인천-부천과 비긴 수원, 승점차 다시 10점[K리그2 종합리뷰]

4.

[K리그1 리뷰]'2-0→2-2→3-2' 세징야의 대구 미쳤다, 'PK 4골+퇴장 1장' 달빛더비서 3-2 극장승…11위 제주 6점차 추격

5.

KBO 타점 신기록 행진 끝나지 않았다…디아즈, 최종전 1회부터 2타점 추가 '158타점'

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.