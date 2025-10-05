휴~ 다행이다! '발+종아리+어깨 부상' 김민재, 프랑크푸르트전 결장..…

|
|
[스포츠조선 박찬준 기자]'괴물' 김민재(바이에른 뮌헨)이 '다행히' 결장했다.
|
독일 TZ의 필리프 케슬러 기자는 3일 자신의 SNS를 통해 '김민재가 프랑크푸르트전을 앞두고 발과 어깨에 통증을 호소하고 있다. 파포스전에서 발에 타박상을 당했을 뿐만 아니라 어깨(견봉쇄골관절)도 다친 것으로 알려졌다'며 '김민재는 프랑크푸르트전 출전 가능성이 작지만 콤파니 감독이 최악의 경우를 대비해 최소 교체 명단에 포함하고 싶어 한다'고 전했다. 실제 콤파니 감독은 경기 전 기자회견에서 "김민재는 아마도 출전할 것이다. 그는 우리 팀에 반드시 필요한 선수"라며 "최악의 상황에 대비해 스쿼드에 포함시킬 계획"이라고 말했다.
|
다행히 김민재는 바이에른이 초반부터 기세를 타며, 그라운드를 밟지 않았다. 바이에른은 전반 1분 디아스의 선제골에 이어 전반 27분 케인의 추가 골로 전반을 2-0으로 마쳤다. 후반 39분 디아스가 자신의 멀티 골을 완성하며 3대0 승리를 거뒀다. 케인은 6경기에서 무려 11골을 넣는 놀라운 득점 레이스를 보이고 있다. 유럽챔피언스리그 등을 포함해도 매 경기 2골에 가까운 놀라운 득점력을 과시 중이다.
김민재가 이날 결장으로 한숨을 돌렸지만, 문제는 홍명보호다. 홍명보 감독이 이끄는 A대표팀은 10월 A매치 2연전을 치른다. 10일 브라질, 14일 파라과이와 맞붙는다. 미국 원정을 통해 가능성을 확인한 스리백을 '세계 최강' 브라질을 상대로 실험해볼 요량이었다. 홍 감독은 무려 11명의 수비를 발탁해, 스리백에 대한 강한 의지를 드러냈다. 당연히 수비의 핵심인 김민재가 중심일 수 밖에 없다.
|
|
하지만 김민재의 부상으로 계획에 차질이 왔다. 케슬러는 '김민재는 다음 주 한국 대표팀 합류도 아직 불투명한 상태다. 대한축구협회는 김민재의 부상 상황에 대해 통보받았다'고 전했다. 대표팀은 바이에른이 김민재를 계속 혹사시키며, 벌써 여러차례 피해를 봤다. 지난 3월 김민재 차출이 불발되자 홍 감독은 "김민재는 소속팀은 물론 우리 대표팀에도 굉장히 중요한 선수"라며 "바이에른이 선수 부상 예방 차원에서 보호를 제대로 하지 않다 보니 저희가 중요한 경기에서 핵심 선수를 빼고 경기를 나가야 하는 상황이 벌어졌다"고 했다. 이어 "김민재는 작년부터 계속 부상에 대한 시그널이 있었다"며 "우리는 충분히 인지하고 있었다. 중요한 경기라고 해서 김민재를 데리고 경기하는 것은 대표팀의 선수 보호 차원에서도 맞지 않아 과감하게 휴식을 줬다"고 말했다.
이 인터뷰는 독일에서 화제가 될 정도였다. 바이에른이 김민재에게 거액의 연봉을 주는만큼, 홍 감독의 발언이 선을 넘었다는게 대부분 독일 여론의 반응이었지만, 결국 김민재가 최악의 몸상태가 되며 재조명을 받았다. 이번에도 비슷한 상황이 반복되며, 홍 감독의 발언은 또 다시 힘을 얻는 분위기다.
