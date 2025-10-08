'英 BBC도 환호' "수준 이하 경기력" 손흥민, 최악의 혹평 대신 최고의 찬사만 남았다..."메시급 영향력"→"축구계 존재하는 완벽한 이적"

'英 BBC도 환호' "수준 이하 경기력" 손흥민, 최악의 혹평 대신 최…
사진=손흥민 SNS 캡처

'英 BBC도 환호' "수준 이하 경기력" 손흥민, 최악의 혹평 대신 최…
로이터연합뉴스

[스포츠조선 이현석 기자]손흥민에게는 이제 찬사만이 쏟아지고 있다.

영국의 BBC는 7일(한국시각) '축구계에 완벽한 이적이 존재한다면, 손흥민의 LA FC 이적이 그중 하나일 것이다'라고 보도했다.

올여름 영국과 미국을 동시에 뒤흔든 하나의 뉴스는 바로 손흥민의 이적이었다. 10년의 세월을 토트넘에 헌신했던 '리빙 레전드' 손흥민이 이별을 고했다. 손흥민은 아직 잉글랜드 프리미어리그(EPL)에서 뛸 수 있는 기량임에도 불구하고 단호하게 선택했다. 2024~2025시즌 유로파리그 우승으로 모든 한을 풀었고, 토트넘과 아름다운 작별을 원했다. 손흥민은 서울월드컵경기장에서 열리는 뉴캐슬과 토트넘의 프리시즌 친선 경기를 앞두고 이별 소식을 전했다. 그의 토트넘 소속 마지막 경기는 동료들과 팬들의 박수를 받으며 마무리됐다.


'英 BBC도 환호' "수준 이하 경기력" 손흥민, 최악의 혹평 대신 최…
로이터연합뉴스
손흥민이 선택한 행선지는 LA FC였다. 유럽 여러 구단의 관심과 사우디아라비아의 엄청난 유혹에도 손흥민은 새로운 무대인 미국 메이저리그사커(MLS)를 택했다. LA FC는 손흥민을 데려오기 위해 리오넬 메시에 버금가는 계약 대우를 제시했다. 일부 소식에 따르면 손흥민은 구단 영입까지도 의견을 낼 수 있는 엄청난 특권까지 부여받았다.

손흥민을 데려오기 위해 쏟은 LA FC의 노력은 현시점 완벽한 성공으로 이어지고 있다. 손흥민의 인기는 이미 LA 전역을 채웠다. 경기장은 손흥민을 보기 위한 여러 팬들의 함성으로 가득하며, 심지어 상대팀들도 손흥민 마케팅으로 효과를 누리고 있다. 손흥민 유니폼 판매량 또한 기존 메시의 기록에 버금가는 수준으로 알려졌다.

인기가 끝이 아니다. 손흥민은 그라운드 위에서 본인이 왜 EPL 정상급 선수인지를 과시했다. 8월 잠깐의 적응기를 거치며 시동을 건 손흥민은 9월부터 득점에 박차를 가했다. 새너제이전 1골을 시작으로 레알 솔트레이크를 상대로 MLS 첫 해트트릭을 기록했다. LA FC 이적 후 단 6경기만에 벌어진 일이었다. 이후 손흥민은 꾸준한 득점 활약으로 LA FC의 5연스을 이끌었다.


'英 BBC도 환호' "수준 이하 경기력" 손흥민, 최악의 혹평 대신 최…
로이터연합뉴스
손흥민의 활약과 함께 영국에서도 극찬이 쏟아졌다. BBC는 '손흥민은 LA FC 첫 9경기에서 8골3도움을 기록했고, 그의 합류로 구단은 MLS컵 우승의 강력한 후보로 거론되고 있다. 손흥민이 토트넘에서 뛰던 마지막 시즌 그의 활약에 의문이 제기되기도 했다. 일시적인 변화인지, 30대에 들어서면서 겪는 질적 저하인지는 확실치 않았다. 하지만 LA FC에서 보여준 그의 활약은 침체기가 일시적이라는 안도감을 주었다'고 전했다.

이어 '손흥미의 합류가 메시의 합류와 비슷한 영향을 보인다는 징후도 나타났다. 미디어 보도부터 티켓 판매 등 메시는 MLS에서 최고의 화제를 만들어냈다. 손흥민의 영향력도 상당하다'고 평가했다.


'英 BBC도 환호' "수준 이하 경기력" 손흥민, 최악의 혹평 대신 최…
로이터연합뉴스

손흥민에 대한 이런 평가는 올여름 그가 토트넘을 떠날 당시와는 완전히 다른 분위기를 보여준다.

2024~2025시즌 손흥민이 부상과 부진으로 고생하며 토트넘에서 보여준 아쉬움 활약으로 인해 일부 혹평이 남기도 했었다. 영국의 풋볼인사이더는 '많은 토트넘 팬은 지난 시즌 오랜 기다림 끝에 우승컵을 들어 올린 한국 선수와 이별하기로 한 결정에 대해 의견이 엇갈릴 것으로 보인다. 손흥민은 기력이 소진되어 잔부상에 시달리고 평소 수준 이하의 경기력을 보였다'고 지적했다. 하지만 손흥민은 LA FC 이적 후 두 달 만에 다시 슈퍼스타의 자리로 스스로 걸어올라갔다.


이현석 기자 digh1229@sportschosun.com

