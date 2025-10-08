"역대급 재능→최악의 추락" '약한 남자' 포그바 돌아온다, 하필 토트넘전에..."복귀 첫 상대 유력"

기사입력 2025-10-08 14:23


"역대급 재능→최악의 추락" '약한 남자' 포그바 돌아온다, 하필 토트넘…
사진=포그바 SNS 캡처

"역대급 재능→최악의 추락" '약한 남자' 포그바 돌아온다, 하필 토트넘…
사진=포그바 SNS 캡처

[스포츠조선 이현석 기자]폴 포그바가 그라운드로 돌아올 준비를 하는 중이다. 복귀전 상대가 토트넘일 수 있다.

영국의 스퍼스웹은 7일(한국시각) '포그바가 토트넘전에서 2년 만에 축구계에 복귀할 가능성이 있다'고 보도했다.

스퍼스웹은 '토트넘의 다음 유럽챔피언스리그(UCL) 상대는 AS모나코다. 모나코는 최근 맨시티와 무승부를 거두기도 했다. 에릭 다이어가 막판 페널티킥을 성공시켰다. 다이어는 이제 친정팀과 재회할 예정이다. 이 경기는 여러 이유로 중요할 수 있다. 포그바가 2023년 9월 이후 처음으로 경기장에 복귀하는 날이 될 수 있기 때문이다'라고 전했다.


"역대급 재능→최악의 추락" '약한 남자' 포그바 돌아온다, 하필 토트넘…
사진=포그바 SNS 캡처
유벤투스 시절 뛰어난 기량으로 프랑스 역대급 재능 중 한 명으로 꼽현던 포그바. 세리에A에서는 최고의 미드필더였지만, 맨체스터 유나이티드 복귀 이후 그는 내리막을 걸었다. 2022년 맨유와의 계약 만료 이후 유벤투스로 다시 돌아왔지만, 예전의 포그반느 차기 어려웠다. 무릎 반월판 부상을 시작으로 계속된 부상이 발목을 잡으며, 좀처럼 예전의 모습을 보여주지 못했다.

도핑 문제까지 터지며 포그바에 대한 여론은 바닥을 찍었다. 지난 2023년 9월 유벤투스가 공식적으로 도핑 징계 소식을 밝혔다. 검출된 약물은 테스토스테론이었다. 이는 세계반도핑기구에 의해 금지된 동화작용 스테로이드로 특히 프로스포츠에서는 당연히 금기시되는 금지 약물이다. 이탈리아도핑방지위원회(NADO Italia)로부터 4년 출장 정지 징계라는 철퇴를 맞게 됐다.

억울함에 항소를 진행했다. 스포츠중재재판소(CAS)를 통해 진행된 항소에서 포그바는 징계 기간을 기존 4년에서 18개월로 단축했고, 2025년 3월부터 공식 경기 출전이 허용됐다. 포그바는 사우디아라비아, 미국 메이저리그사커의 구애를 받았으나, 유럽 잔류를 원했고 여러 옵션을 고려했다.


"역대급 재능→최악의 추락" '약한 남자' 포그바 돌아온다, 하필 토트넘…
사진=포그바 SNS 캡처
행선지를 찾던 포그바의 손을 잡은 팀은 프랑스 리그1 모나코였다. 뛰어난 인지도와 더불어 아직은 포그바의 기량이 반등할 가능성이 있다고 판단한 결과였다. 모나코는 지난 8월 포그바와 계약을 체결했음에도 아직까지 그를 출전시키지 않았다. 천천히 재활을 통해 몸을 끌어올리길 원했다. 다가오는 토트넘전에서 첫 선을 보일 가능성이 있는 것으로 보인다.

스퍼스웹은 '포그바는 앙제와의 경기에 나서지 않는다면 복귀 첫 상대가 토트넘이 될 가능성이 유력하다. 아직 경기에 나서지 않았지만, A매치 휴식기 이후에 복귀할 수 있을 예정이다. 포그바는 맨유 시절 토트넘을 상대로 8경기에 출전해 4도움을 기록했다'라고 설명했다. 포그바가 2년 만에 그라운드 복귀하는 상대가 토트넘이 된다면 UCL 3차전 가장 뜨거운 경기가 될 수 있을 전망이다.


이현석 기자 digh1229@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

빽가로 유명해진 제주 대형 카페, 1800평 무단 사용 논란에 "빽가와 관련無"[SC이슈]

2.

김지훈, IQ 150 뇌섹남이었다 "수능 때 수리 과목 두 개 틀려" ('라스')

3.

'박수홍♥' 김다예 "-30kg 비포 애프터 영상에 모두 충격...576만뷰 터졌다"

4.

[공식]'브아솔 탈퇴' 성훈 "20년 참았는데, 정신병자 취급"…소속사에 재반박(전문)

5.

[공식]'소다팝' 만든 쿠시, '9세 연하' 비비엔과 10월 11일 결혼…9년 열애 결실

스포츠 많이본뉴스
1.

'세기의 이적' 터진다! 韓 방문했던 세계 최강의 초신성, "네이마르 뛰어넘는 사상 최고 이적료 준비" 이강인과 팀 동료 될까

2.

"장염 때문에 며칠간 운동 못해" 준PO 1차전 선발 왜 앤더슨 아니라 화이트인가?

3.

'12년차 첫 억대 연봉은 당연' KIA, FA 방어까지 고려하나…"욕심"이라던 목표도 이뤘다

4.

"부산에 내 모든 것을 바쳤다" 롯데 향한 감보아의 뜨거운 진심, '무한애정' 거인팬에 작별인사…내년 다시 볼 수 있을까 [SC포커스]

5.

토트넘 초대박! "그는 확실히 괴물이다" 양민혁보다 어린데, 손흥민도 못 세운 기록 달성..."이미 EPL 정상급 선수 수준"

스포츠 많이본뉴스
1.

'세기의 이적' 터진다! 韓 방문했던 세계 최강의 초신성, "네이마르 뛰어넘는 사상 최고 이적료 준비" 이강인과 팀 동료 될까

2.

"장염 때문에 며칠간 운동 못해" 준PO 1차전 선발 왜 앤더슨 아니라 화이트인가?

3.

'12년차 첫 억대 연봉은 당연' KIA, FA 방어까지 고려하나…"욕심"이라던 목표도 이뤘다

4.

"부산에 내 모든 것을 바쳤다" 롯데 향한 감보아의 뜨거운 진심, '무한애정' 거인팬에 작별인사…내년 다시 볼 수 있을까 [SC포커스]

5.

토트넘 초대박! "그는 확실히 괴물이다" 양민혁보다 어린데, 손흥민도 못 세운 기록 달성..."이미 EPL 정상급 선수 수준"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.