'쏘니 형, 미국은 왜 갔어?' 동생 투정에 활짝 웃은 손흥민, 히샬리송…

최종수정 2025-10-11 00:48

손흥민이 옛 동료 히샬리송과 인사를 나누고 있다. 상암=허상욱 기자

[상암=스포츠조선 허상욱 기자] '쏘니 형, 미국은 왜 갔어~'

토트넘 동료였던 손흥민과 히샬리송이 경기 후 반가운 재회를 가졌다.

손흥민과 히샬리송의 반가운 만남은 10일 서울월드컵경기장에서 열린 대한민국과 브라질의 A매치 경기 종료 후 이뤄졌다.

이날 홍명보 감독이 이끄는 한국 대표팀은 브라질에 0-5로 완패했다. 전반전에 이스테방과 호드리구에게 연속으로 실점한 한국은 후반에도 브라질의 거센 공세를 막아내지 못했다.


히샬리송에게 다가간 손흥민
손흥민은 이날 선발 출전했으나 단 한 차례의 슈팅도 시도하지 못하며 아쉬운 모습을 보였다.

이날 경기는 손흥민의 137번째 A매치로 레전드인 차범근 전 국가대표 감독과 홍명보 현 감독의 기록을 뛰어넘어 한국 남자 선수 역대 A매치 최다 출전 단독 1위에 올랐다. 하지만 기록적인 순간과 달리 몸 상태가 좋아 보이지 않았다. 손흥민은 결국 후반 18분 오현규와 교체됐다.


기마랑이스와도 인사를 나누고
벤치에서 대기하던 히샬리송은 후반 34분 이고르 제수스, 안드레와 함께 경기에 투입됐다. 피치에 나선 '반가운 얼굴' 히샬리송의 움직임에 팬들은 환호와 박수를 보냈다.


히샬리송의 머리를 쓰다듬는 손흥민
경기를 마친 동료들을 맞이하던 손흥민은 브라질 선수단 저편에 있던 히샬리송을 발견하고 다가가 뜨거운 포옹을 나눴다. 옛 동료들의 반가운 재회를 지켜본 팬들은 훈훈한 분위기에 미소를 지었다.


히샬리송의 투정에 미소짓는 손흥민

나 없이도 행복해?

손흥민을 향한 히샬리송의 애정 가득한 투정




