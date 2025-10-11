[브라질전]차범근-홍명보 넘어선 손흥민 "韓 역대 최고 선수? 아직 아냐…

|
|
[상암=스포츠조선 박찬준 기자]"한국 역대 최고의 선수? 더 해야할 숙제가 있다."
|
손흥민에게는 특별한 경기였다. 이날은 그의 137번째 A매치였다. '레전드' 차범근 전 국가대표 감독, 홍명보 현 감독을 뛰어넘어, 한국 남자 선수 역대 A매치 최다 출전 단독 1위에 올랐다. 차 감독이 1986년 멕시코월드컵 이탈리아와의 조별리그 최종전을 끝으로 대표팀 은퇴를 선언한 후 39년간 깨지지 않던 기록이 손흥민에 의해 새로 쓰였다.
|
엄청난 기록이다. 산술적으로만 계산해도 매년 9회 정도의 A매치를 소화한 셈이다. 해외에서만 뛰면서 만들어낸 성과라 더욱 값지다. 독일 함부르크를 통해 프로 무대에 발을 들인 손흥민은 이후 독일 레버쿠젠, 잉글랜드 토트넘에서 뛰었다. 홍 감독 역시 "손흥민은 항상 장거리 여행이 많았다. 굉장히 어려운 일이다. 와서 좋은 컨디션을 유지하면서 좋은 경기력을 발휘해야 한다. 시차가 다르다. 나와 경기수는 같지만 차이가 난다"고 엄지를 치켜올렸다. 손흥민은 부상만 없다면, 늘 대표팀에 합류했다. 그에게 대표팀은 가장 큰 영광이자 명예였다. 브라질전이 그 결실이었다.
|
유럽을 정복하고, 한국 A매치 최다 출전 기록까지 쓴 손흥민은 이제 한국축구 역대 최고의 선수라고 해도 과언이 아니다. 하지만 손흥민은 이같은 평가에 손사레를 쳤다. 그는 "그렇다는 생각은 아직 들지 않는다. 대표팀 유니폼을 입고 해야 할 숙제가 더 있다고 생각한다"며 "내가 할 수 있는 선에서 최선을 다해서, 나중에 대표팀을 떠날 때 많은 분이 그렇게 말씀해 주실 수 있을 정도로 하는 게 내 목표고 꿈이다. 앞으로 남은 선수 생활 동안 노력해 보겠다"고 했다.
박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com