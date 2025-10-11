맨유 드디어 재정난 탈출? 2년 전 퇴짜 맞았던 핀란드 사업가, '오일머니' 손잡고 인수 재시도

기사입력 2025-10-11 14:43


맨유 드디어 재정난 탈출? 2년 전 퇴짜 맞았던 핀란드 사업가, '오일머…
EPA연합뉴스

[스포츠조선 박상경 기자] 맨체스터 유나이티드가 드디어 재정난에서 탈출하게 될까.

영국 일간지 미러는 11일(한국시각) '핀란드 사업가 토마스 질리아쿠스가 맨유 인수를 재시도할 계획'이라고 전했다. 한때 세계적 통신기업 노키아의 CEO였던 그는 현재 글로벌 리얼리티 오디션 프로그램인 슈퍼탤런트 오브 더 월드의 회장을 맡고 있다.

질리아쿠스는 2023년 글레이저 가문이 맨유 구단 지분 매각을 추진할 때 입찰자 중 한 명이었다. 하지만 글레이저 가문 측은 짐 래트플리프 이네오스 회장에 지분 30%를 매각했다. 질리아쿠스는 사우디아라비아, 아랍에미리트(UAE) 자본과 손잡고 맨유 인수를 재추진 중인 것으로 알려졌다.

질리아쿠스는 맨체스터이브닝뉴스와의 인터뷰에서 "맨유에 투자할 수 있는 모든 가능성을 검토 중이다. 이건 맨유가 세계 최고의 클럽으로 되돌아가는 단 하나의 목표에 기인한다"고 말했다. 그는 "안타깝게도 글레이저 가문은 클럽을 제대로 돌보기 보다 돈벌이 수단으로 이용하고 있다. 그들은 마땅히 해야 할 일을 하지 않고 있다"며 "나는 12살 때부터 팬이었던 이 클럽을 세계 최고로 만들기 위해 이 자리에 섰다. 오늘날 클럽의 상황을 떠올리면 가슴이 미어진다. 맨유가 마땅히 있어야 할, 제대로 운영된다면 충분히 달성할 수 있는 수준에 한참 미치지 못한다"고 강조했다. 그러면서 "2년 전 (글레이저 가문이) 입찰 금액을 올리는 데 혈안이 된 모습을 봤다. '이 돈은 클럽을 위해 써야지 당신네 가문을 부유하게 만드는 데 쓰면 안된다'고 말한 바 있다. (이번 인수에서) 래트클리프 뿐만 아니라 어떤 이들과 함께 일할 용의가 있다. 다른 사람에게 자랑하기 위해 이 프로젝트(맨유 인수)를 시작한 게 아니다"라고 주장했다.

글레이저 가문의 인수 후 맨유는 암흑기에 빠져 들었다. 투자가 큰 폭으로 감소하면서 선수단 전력 구성 뿐만 아니라 홈구장 올드 트래포드의 노쇠화 문제까지 이어지고 있다. 래트클리프의 지분 인수 및 경영 참여 뒤 상황이 나아질 것이란 기대와 달리, 직원 대량 해고 문제 등이 겹치는 등 갈등이 계속되고 있다. 후벵 아모림 감독 체제에서 성적까지 추락하면서 팬심은 바닥을 치고 있다. 질리아쿠스의 인수가 이뤄질 지, 그 인수를 통해 맨유가 반등의 계기를 마련할 수 있을지 관심이 쏠린다.


박상경 기자 ppark@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

윤민수 전처, 이혼 후 '재산 분할' 위해 등장...서장훈도 깜짝 "최초 아닌가" ('미우새')

2.

손태영, SNS 루머 유포자는 지인?..."뉴저지 지인 몇 명 없는데" ('손태영')

3.

지드래곤, 깡마른 줄만 알았는데..태평양 어깨 “섹시해”

4.

김준희, '그 나이에 크롭티' 지적에…"50살은 나한테만 오나" 발끈

5.

손담비, 6개월 딸 '제2의 김연아'로 키우나...♥이규혁 닮은 '빙상 DNA'

스포츠 많이본뉴스
1.

추석에 미국으로 날아간 씨름…현지인들 반응은 "베리 굿!"

2.

홍명보호 상대 멀티골, 호드리구 자비 없었던 이유 이거였네 "월드컵 결승전처럼 여기고 뛰었다"

3.

'패배 뒤 허망한 얼굴'→'인터뷰 중 울컥' 이강인, 카세미루 괴롭히고도 좌절 "잘못하면 비난…진짜 많이 노력"

4.

'비 그친 인천, 오늘 경기 한다' SSG 2차전 라인업, 2번 에레디아-3번 최정[인천 현장]

5.

디아즈 홈런 50방 전부 돌려본 투수가 있다! → 무엇을 깨달았나 "약점 찾으려고 봤는데.."

스포츠 많이본뉴스
1.

추석에 미국으로 날아간 씨름…현지인들 반응은 "베리 굿!"

2.

홍명보호 상대 멀티골, 호드리구 자비 없었던 이유 이거였네 "월드컵 결승전처럼 여기고 뛰었다"

3.

'패배 뒤 허망한 얼굴'→'인터뷰 중 울컥' 이강인, 카세미루 괴롭히고도 좌절 "잘못하면 비난…진짜 많이 노력"

4.

'비 그친 인천, 오늘 경기 한다' SSG 2차전 라인업, 2번 에레디아-3번 최정[인천 현장]

5.

디아즈 홈런 50방 전부 돌려본 투수가 있다! → 무엇을 깨달았나 "약점 찾으려고 봤는데.."

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.