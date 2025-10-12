"클라위베르트 나가! OUT!"→"신태용 복귀 검토 중" 충격 주장까지.…

|
|
[스포츠조선 이현석 기자]월드컵 희망이 산산조각난 인도네시아에 쏟아진 것은 팬들의 강한 비판이었다.
인도네시아는 전반까지 이라크를 위협하는 등 여러 좋은 장면도 있었으나, 경고만 6장을 받는 분위기 속에 점차 흔들리기 시작했다. 후반 31분 '맨유 출신' 이라크 공격수 지단 이크발에 실점을 허용했고, 한 골의 격차를 극복하지 못하며 패배했다. 후반 추가시간이 11분이나 주어졌지만, 인도네시아의 슈팅은 이라크의 골망을 흔들지 못했다.
경기 후 클루이베르트 감독은 사퇴 여론에 대해 "미래에 대해서는 지금 말하기는 어렵다. 차분히 돌아볼 시점이다"고 선을 그었다.
|
|
팬들의 마음은 이미 돌아선 상황이다. SNS를 통해 클루이베르트 감독의 사퇴를 요구하는 목소리가 커지고 있다. 대안으로는 신태용 감독의 복귀까지 거론되고 있다. 인도네시아의 '티비원뉴스'는 '협회는 신태용 감독의 복귀를 내부적으로 검토할 것이다. 신태용 감독 역시 복귀를 완전히 배제하지 않을 수 있다'고 전망했다.
|
인도네시아의 월드컵 희망이 다시 사라졌다. 4년을 넘는 시간을 다시 인내해야 하는 상황에서 인도네시아 대표팀 사령탑에 대한 관심도 이어질 전망이다.
이현석 기자 digh1229@sportschosun.com