"클라위베르트 나가! OUT!"→"신태용 복귀 검토 중" 충격 주장까지...사상 최초 WC 본선 희망 '와르르' 무너진 인도네시아, 전패로 4차 예선 마감

기사입력 2025-10-12 17:19


[스포츠조선 이현석 기자]월드컵 희망이 산산조각난 인도네시아에 쏟아진 것은 팬들의 강한 비판이었다.

패트릭 클루이베르트 감독이 이끄는 인도네시아 대표팀은 12일(한국시간) 사우디아라비아 제다 킹 압둘라 스포츠 시티 스타디움에서 열린 이라크 대표팀과의 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 아시아지역 4차예선 B조 2차전에서 0대1로 패배했다.

앞서 1차전에서 사우디아라비아에 2대3으로 패했던 인도네시아는 2연패를 기록하며 사상 첫 월드컵 본선행 희망이 박살났다. 최소 1승을 거뒀다면 2위로 대륙간 플레이오프 희망을 살릴 수 있었으나, 2패로 그 희망마저 무너졌다.

인도네시아는 전반까지 이라크를 위협하는 등 여러 좋은 장면도 있었으나, 경고만 6장을 받는 분위기 속에 점차 흔들리기 시작했다. 후반 31분 '맨유 출신' 이라크 공격수 지단 이크발에 실점을 허용했고, 한 골의 격차를 극복하지 못하며 패배했다. 후반 추가시간이 11분이나 주어졌지만, 인도네시아의 슈팅은 이라크의 골망을 흔들지 못했다.

경기 후 클루이베르트 감독은 사퇴 여론에 대해 "미래에 대해서는 지금 말하기는 어렵다. 차분히 돌아볼 시점이다"고 선을 그었다.


인도네시아는 2026년 북중미월드컵 3차예선에서 C조 4위에 오르며 4차예선 진출에 성공했다. 신태용 감독이 인도네시아 협회의 갑작스러운 경질로 팀을 떠나게 된 이후 사령탑에 오른 클루이베르트는 4차예선 진출로 성과를 인정받게 됐다. 하지만 4차예선에서 떨어지며, 클루이베르트가 부임 이후 1년도 채우지 못하고 인도네시아를 떠날 가능성이 커지게 됐다.

팬들의 마음은 이미 돌아선 상황이다. SNS를 통해 클루이베르트 감독의 사퇴를 요구하는 목소리가 커지고 있다. 대안으로는 신태용 감독의 복귀까지 거론되고 있다. 인도네시아의 '티비원뉴스'는 '협회는 신태용 감독의 복귀를 내부적으로 검토할 것이다. 신태용 감독 역시 복귀를 완전히 배제하지 않을 수 있다'고 전망했다.


다만 해당 매체에서는 신 감독이 전권 보장을 요구했다고 밝혔다. 인도네시아가 이미 경질한 감독을 데려오기 위해 전권까지 주는 결단을 내릴지는 미지수다. 더욱이 신 감독은 최근 K리그에서 부진한 성적 속에 단 65일 만에 울산 HD를 떠났다.


인도네시아의 월드컵 희망이 다시 사라졌다. 4년을 넘는 시간을 다시 인내해야 하는 상황에서 인도네시아 대표팀 사령탑에 대한 관심도 이어질 전망이다.


이현석 기자 digh1229@sportschosun.com

