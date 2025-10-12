'슈투트가르트행 무산' 오현규의 솔직고백 "벨기에 집으로 돌아와 현타 아닌 현타가 왔었다"[현장인터뷰]

기사입력 2025-10-12 16:47


'슈투트가르트행 무산' 오현규의 솔직고백 "벨기에 집으로 돌아와 현타 아…
사진제공=대한축구협회

'슈투트가르트행 무산' 오현규의 솔직고백 "벨기에 집으로 돌아와 현타 아…
사진제공=대한축구협회

[고양=스포츠조선 윤진만 기자]국대 스트라이커 오현규(헹크)가 0대5 대패를 안긴 브라질과의 맞대결이 "좋은 경험"이었다고 말했다.

오현규는 12일 오후 4시 고양종합운동장 보조경기장에서 진행한 축구대표팀 스탠딩 인터뷰에서 "모든 선수가 느꼈듯이 브라질은 워낙 좋은 선수들이 많은 팀이다보니 조금 많이 버겁지 않았나 싶다. 하지만 이 경기를 통해서 월드컵에 가서 강한 상대를 어떻게 대응할지를 다시금 알게 된 것 같다"라고 의미를 부여했다.

한국은 10일 서울월드컵경기장에서 열린 브라질과의 A매치 친선경기에서 전반 2골, 후반 3골을 헌납하며 0대5로 패했다. 2001년 프랑스와의 국제축구연맹(FIFA) 컨페더레이션스컵 경기에서 0대5로 패한 후 24년만에 홈에서 당한 다섯골차 패배로 선수들이 받는 충격이 상당했을 터. 선수단은 11일 하루 휴식을 취하고 이날 훈련장에 복귀해 14일 서울월드컵경기장에서 열리는 파라과이와의 두 번째 친선경기를 준비한다.

브라질전에서 후반 18분 주장 손흥민(LA FC)과 교체투입해 27분 남짓 그라운드를 누빈 오현규는 "경기장 밖에서 눈으로 보는것과 경기장 안에서 선수들과 부대끼면서 뛰는 건 다르다. 개인적으론 강한 상대와 경기를 할 때 조금 더 재밌고 희열을 느끼는 편이다. 내가 투입됐을 때 스코어적으로 처진 상황이었지만, 몇 분이 됐든 강한 선수들을 보유한 강팀과 경기를 할 수 있어서 너무도 좋은 경험이었던 것 같다"라고 말했다.

한국을 상대로 레알 마드리드 소속 에데르 밀리탕, 아스널 소속 가브리엘 마갈량이스로 센터백 조합을 꾸려 한국 공격진을 상대했다. 한국은 브라질을 상대로 90분 동안 한 번의 유효슈팅만을 기록할 정도로 고전을 면치 못했다. 오현규는 "레알, 아스널과 같은 팀에서 뛰는 선수들과 부딪혀보는 건 정말 영광"이라며 "물론 저 역시 똑같은 사람이기 때문에 존경심은 있지만, 우러러보는 건 아니라는 생각이 든다. 경기를 하다 보면 해볼만 할 것이고, 그렇게 다음 월드컵에서 만나면 더 낫지 않을까 생각한다"라고 했다.

파라과이에 대해선 "터프하고 굉장히 좋은 선수들이 많다. 전보다 개인적으로나 멘탈적으로 잘 준비해서 이번 경기를 꼭 승리를 할 수 있도록 잘 준비해야 한다"라고 다짐했다.

이날 훈련 전 선수단 미팅 때 어떤 대화를 나눴는지를 묻는 말에 "경기를 잘 준비했지만, 실점을 하다보니 선수들 갭(간격)이 벌어지고, 텐션이 낮아진 부분이 있었다. 실제 대회에 갔을 때 브라질전처럼 한 골을 실점했을 때 어떻게 따라가야 하는지에 대한 부분에 대해 얘기를 많이 나눴다"라고 했다.


'슈투트가르트행 무산' 오현규의 솔직고백 "벨기에 집으로 돌아와 현타 아…
10일 서울월드컵경기장에서 열린 대한민국 축구대표팀과 브라질의 A매치 평가전, 손흥민이 오현규와 교체되고 있다. 상암=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.10.10/
대표팀 주장 손흥민은 국가대표 동료이자 선의의 경쟁자다. 오현규는 "(손)흥민이형과 같이 뛴다는 것 자체만으로 영광스러운 일이다. 흥민이형이 직선적이고 뒷공간 움직임도 날카롭다. 또 공을 소유했을 때 밀고 들어가는 스타일이기 때문에, 스트라이커 입장에선 (수비수가)분산이 되고 고립되지 않는 상황이 나온다. 흥민이형과 뛸 때는 그런 강점이 있지 않나 생각한다"라고 했다.


이어 "흥민이형은 대한민국 캡틴이다. 흥민이형과 경쟁한다는 표현은 좀…. 항상 보고 배우는 입장이다. 축구적으로 보고 배울 점이 많은 선배다. 이렇게 열흘 간의 소집 기간에 함께하는 것 만으로 영광스럽다. 앞으로 오래오래 함께 해주셨으면 하는 바람"이라고 했다.

오현규는 지난 여름 이적시장에서 독일 분데스리가 클럽 슈투트가르트행이 무산되는 아픔을 겪었다. 이에 대해 "9월 미국 원정을 다녀와 벨기에에서 몇 주 동안은 힘들었다. 이적이 급박하게 이뤄지면서 집에 있는 짐을 내팽개친 상황이었다. 그런데 집으로 돌아가는 순간 현타 아닌 현타가 왔다. 여기 있는 것이 꿈인가 싶을 정도였다. 하지만 내가 목표하고 가야 할 곳은 분명해졌다. 좋은 상황이 또 온다고 확신하고 있기 때문에 지금은 굉장히 (멘털적으로)깔끔하다"라고 말했다.
고양=윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

박하선, 수백만원 샤넬백 모래 위에 '툭'..관리 1도 안 하는 여유

2.

'선미 댄서 출신' 차현승, 백혈병 투병 근황 “피부 벗겨지고 수치 안 올라”

3.

곽튜브, ♥임신한 아내와 본식 사진 공개 "좋은 남편·아빠 되겠다"

4.

[종합] '기생충' 오스카 전했던 다이앤 키튼, 가족들 앞에서 조용히 눈감다…향년 79세[SC할리우드]

5.

‘닥터X’ 톱 배우, 건강 문제로 활동 중단한 줄 알았더니..마약 혐의 수사 충격

스포츠 많이본뉴스
1.

두산 제 12대 감독, 면접 후보 최대 4명 → 13일 본격 스타트. 오래 안 걸린다

2.

"꿀잠 주무세요" 센스 가득 부모님 선물…후배 앞 위풍당당, 한화 신인 첫발 내디뎠다

3.

'어쩌면' 김도영 없는 WBC 대비?…'3루수 5명 몰빵' 무슨 의미인가

4.

"큰 착각을 했다. 벽을 느꼈다." '우승 세터'의 일본 충격, 그리고 도전. "누구나 인정하는 '최고'가 되겠다"

5.

'PO 원한다!' 성남, 후이즈-레안드로 선봉→'우승 8부 능선 넘는다' 인천, 박호민-제르소 출격[현장라인업]

스포츠 많이본뉴스
1.

두산 제 12대 감독, 면접 후보 최대 4명 → 13일 본격 스타트. 오래 안 걸린다

2.

"꿀잠 주무세요" 센스 가득 부모님 선물…후배 앞 위풍당당, 한화 신인 첫발 내디뎠다

3.

'어쩌면' 김도영 없는 WBC 대비?…'3루수 5명 몰빵' 무슨 의미인가

4.

"큰 착각을 했다. 벽을 느꼈다." '우승 세터'의 일본 충격, 그리고 도전. "누구나 인정하는 '최고'가 되겠다"

5.

'PO 원한다!' 성남, 후이즈-레안드로 선봉→'우승 8부 능선 넘는다' 인천, 박호민-제르소 출격[현장라인업]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.