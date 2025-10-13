'폭풍 티키타카' 케인, '절친' 손흥민 찬스 "정말 잘하고 있더라"→"매일 태양은 뜬다" 감동 물결…'손케 조합'은 영원

기사입력 2025-10-13 09:47


출처=해리 케인 SNS

출처=해리 케인 SNS

로이터 연합뉴스

[스포츠조선 김성원 기자]손흥민(33·LA FC)과 해리 케인(32·바이에른 뮌헨), '손케 조합'은 영원하다.

케인이 '절친' 손흥민 찬스를 사용했다. 케인은 11일(한국시각) 자신의 SNS에 손흥민과의 영상 통화를 공개했다. 자신이 설립한 '해리 케인 파운데이션'을 위한 프로젝트에 손흥민을 초대했다. 어린 시절 자신을 향한 조언을 요청했다.

케인은 "손흥민, 잘 지내고 있지? LA에서 좋은 시간 보내길 바라. 요즘 정말 잘하고 있더라. 계속 그렇게 하면 좋겠다"고 응원한 후 본론을 꺼냈다. 그는 "괜찮다면 내 재단 관련해서 짧은 질문이 있어. 만약 네가 과거, 특히 힘들고 절망했던 시기의 '어린 자신'을 향해 조언을 해줄 수 있다면, 무슨 말을 해주고 싶어? 그 이유는?"이라는 질문을 던졌다.

손흥민은 '어린 손흥민'을 향해 진심 어린 조언을 건넸다. 그는 "힘든 시간은 결국 다 지나가니까 너무 걱정하지 않아도 돼. 네가 해야할 일은 축구를 왜 시작했는지를 잊지 않는 것, 늘 감사한 마음으로 열심히 하면서 즐기면 돼. 그러면 반드시 더 좋은 시간이 올 거야. 매일 아침 태양은 뜨니까, 행운을 빌어. 즐겨!"라고 대답했다.

케인은 손흥민과 자신의 SNS에 이 영상을 올린 후 '어려운 시련을 겪던 젊은 시절의 자신에게 솔직하게 조언을 건넨 쏘니에게 진심으로 고마움을 전한다. 정신 건강에 대해 이야기할수록, 우리는 함께 긍정적인 변화를 만들어갈 수 있다'라고 썼다.


로이터 연합뉴스

토트넘 SNS
둘은 설명이 필요없는 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 최고의 조합이다. 케인은 2023년 8월 바이에른 뮌헨으로 이적하기전까지 토트넘의 '원클럽맨'이었다. 손흥민은 독일 분데스리가를 거쳐 2015년 여름 토트넘에 둥지를 틀었다.

환상이었다. 손흥민과 케인의 파트너십은 치명적이었다. 둘은 EPL에서 47골을 합작했다. 손흥민도, 케인도 EPL에 없지만 역대 공격조합 부문에서 1위에 올라있다.

지난 시즌 둘은 사이좋게 '무관의 아픔'도 털어냈다. 케인은 2024~2025시즌 분데스리가 정상에 오르며 처음으로 정상의 환희를 누렸다.


뒤이어 손흥민도 유로파리그에서 왕좌에 오르면 토트넘에 우승을 선물했다. 토트넘은 2007~2008시즌 리그컵 정상 이후 17년 만의 환희에 젖었다. 유럽대항전 우승은 1983~1984시즌 이후 41년 만이었다.

손흥민도 지난 여름 토트넘을 떠났다. 케인은 손흥민을 명실상부한 '레전드'로 인정했다. 그는 "손흥민의 토트넘 시절을 진심으로 축하한다. 그는 토트넘의 레전드로 기억될 거다. 지난 시즌 트로피를 들어올린 것보다 더 좋은 마무리는 없었다"며 "난 손흥민이 선수로서도, 개인적으로도 그립다. 미국에서 잘 되길 바란다"고 밝혔다.


LA FC SNS

10일 서울월드컵경기장에서 열린 대한민국 축구대표팀과 브라질의 A매치 평가전, 손흥민이 교체아웃되며 홍명보 감독의 격려를 받고 있다. 상암=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.10.10/
케인은 또 "우리는 히 EPL 역사상 최고의 파트너십을 보여줬다고 생각한다. 그런 연결고리가 좋았다. 그라운드서 함께 뛰는 것이 정말 즐거웠다. 손흥민은 무엇보다 정말 멋진 사람이다. 친구로서 그를 잘 알게 됐는데, 정말 겸손하고 좋은 사람"이라고 추억했다.

손흥민이 미국 메이저리그사커(MLS)로 둥지를 옮기자 '쏘니의 시대가 저물었다'는 분석도 있었다. 2개월 만에 평가를 돌려세웠다. '완벽한 이적'이라는 찬사가 쏟아지고 있다. 그는 LA FC 유니폼을 입고 9경기에 출전, 8골-3도움을 올렸다.

대한민국 국가대표로도 새 역사를 썼다. 손흥민은 10일 브라질과의 친선경기에 선발 출전해 A매치 137경기 출전을 기록했다. 레전드인 차범근 홍명보의 136경기 출전 기록을 넘어 A매치 최다 출전에 그의 이름 석자가 단독으로 올랐다.

다만 브라질전 0대5 대패는 뼈아팠다. 그렇다고 멈출 수 없다. '매일 아침에 태양은 뜬다'는 조언처럼 손흥민은 브라질전 후 "세계적 강팀과 싸워서 부딪쳐보고, 넘어져 보고, 까져보고 난 뒤에 다시 일어나는 법을 배워야 한다"며 "나도 예전에 어렸을 때는 좋은 팀들과 싸우고 난 다음에 그 경기를 통해 배우기보다, 기가 죽어서 내가 뭘 잘못했나만 생각했었다. 브라질 선수들은 세계적인 선수들이기 때문에 동생들이 너무 기죽지 않았으면 좋겠다"고 강조했다.
김성원 기자 newsme@sportschosun.com

