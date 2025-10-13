'이강인 오라! 애스턴빌라는 진심' 英 현지매체 비중있는 전망, 겨울 이…

|
[스포츠조선 이원만 기자] '다가오는 겨울 이적시장 때 대규모 움직임을 준비하고 있다.'
애스턴 빌라는 지난 여름 이적시장에서 극도로 지출을 아꼈다. 기본적으로 재정상황이 열악한데다 EPL의 수익성 및 지속 가능성 규정(PSR)에 묶인 상황이었기 때문이다.
특히 우나이 에메리 감독의 입김이 커졌다. 로베르토 올라베 신임 단장 역시 최근 연승으로 발언권이 강화된 에메리 감독의 요구를 외면할 수 없는 상황이다. 에메리 감독은 겨울 이적시장에서 다양한 포지션 활용이 가능한 공격형 자원을 원하는 데 이강인과 딱 맞아 떨어진다.
이미 지난 여름 이적시장, 그리고 그 이전 1월 이적시장에서도 이강인에 대한 관심은 뜨거웠다. EPL 구단 뿐만 아니라 이탈리아 세리에A 및 이강인의 '고향'이라고 할 수 있는 스페인 프리메라리가에서도 러브콜이 쏟아졌다.
하지만 이강인은 계속 PSG에 남았다. 자의라기 보다는 PSG의 의지에 의한 '강제 잔류'였다. 이강인은 2026 북중미 월드컵을 앞두고 꾸준히 경기에 나갈 수 있는 팀으로 이적하는 것을 강력히 원하는 상황이다.
이 과정에서 구단과 루이스 엔리케 감독 사이에 줄다리가 펼쳐진 듯 하다. 구단은 적절한 금액의 제안이 나오면 이강인을 팔수도 있다는 입장이지만, 그때마다 엔리케 감독이 이강인의 다양한 활용도를 아쉬워해 반대하는 상황으로 해석된다.
그러면서도 정작 엔리케 감독은 이강인을 아예 주전으로는 쓰지 않는다. 철저히 '유용한 소모품' 정도로 여기며 남은 계약기간을 채울 가능성이 크다. 결국 PSG에서 이강인의 미래는 없다. 전성기를 소모할 뿐이다. 이강인이 과연 PSG의 반대를 뚫고, 애스턴빌라로 탈출할 수 있을 지 주목된다.
이원만 기자 wman@sportschosun.com