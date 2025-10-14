최악의 상황 직면! 쏘니와 이별에 오열한 비수마, 부상으로 '또또또' 오…

|
[스포츠조선 강우진 기자]손흥민이 떠날 때 눈물을 흘렸던 토트넘의 미드필더 이브 비수마가 최악의 상황에 직면했다. 팀에서 주전 자리를 잃은 것도 모자라 대표팀 소집에서 부상을 당했기 때문이다.
몇 달째 토트넘에서 공식 경기에 나서지 못한 비수마는 지난 13일 마다가스카르와의 월드컵 예선 경기에서 말리 대표팀으로 교체 출전했다. 그러나 그는 투입된 지 얼마 되지 않아 부상을 당해 들것에 실려 나갔다. 부상 정도는 심각해 보였다.
한 팬은 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "클럽에서도 아직 출전 안 했는데 대표팀 경기라니 말이 안 된다"라고 비판했다.
이번 부상은 비수마와 토트넘 모두에게 또 한 번의 큰 악재다. 비수마는 계속되는 부상 문제로 커리어 정체기에 있다. 지난여름 토트넘을 떠날 가능성도 제기됐으나 이적은 무산됐다.
프랭크 감독은 비수마의 불성실한 태도를 용서하고 기회를 주려 했지만, 이번 부상으로 상황은 훨씬 어려워졌다. 그의 계약 만료는 1년도 채 남지 않은 상태다.
