유럽 1티어 충격 폭로! '韓 수비 핵심' 김민재, 뒤통수 제대로 맞을 위기...뮌헨 또 시작이다 "주전에서 밀려, 이적시장 매각 여부 주목"

기사입력 2025-10-15 06:33


14일 서울월드컵경기장에서 열린 축구대표팀과 파라과이의 평가전. 후반전 주장 완장을 차고 경기에 나선 김민재. 상암=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.10.14/

AP연합뉴스

[스포츠조선 이현석 기자]바이에른 뮌헨이 또 김민재의 방출을 고려하고 있다는 주장이 등장했다.

바이에른 소식을 전하는 '바이에른앤저머니'는 15일(한국시각) SNS를 통해 유럽 유력 기자인 마테오 모레토의 소식을 인용하여 보도했다. 해당 내용은 김민재의 이적 관련 소식이었다.

'바이에른앤저머니'는 '김민재는 바이에른에서의 상황이 1월 이적시장까지 개선되지 않는다면, 특히 내년 여름 월드컵을 고려할 때 1월 이적 시장에서 주목할 만한 이름이 될 수 있다. 김민재는 다욧 우파메카노와 요나탄 타에 이어 주전 경쟁에서 밀려난 상태이다. 이탈리아 구단들이 그의 상황을 주시하고 있다'고 밝혔다.


로이터연합뉴스
김민재는 2024~2025시즌 이후 계속해서 바이에른을 떠날 가능성이 제기되고 있었다. 독일의 스포르트빌트는 '여름 이적 계획은 승인됐다. 다욧 우파메카노는 2026년 이후까지 재계약 협상을 진행 중이다. 김민재에 대해서는 해외 구단들의 제안을 기다릴 방침이다'라며 김민재를 향한 해외 구단의 제안이 들어온다면 매각을 진행할 수 있다고 밝혔다.

이탈리아 유력 언론인 가제타도 '인터밀란이 김민재를 계속 탐색하고 주시하고 있다. 뱅자민 파바르가 떠난다면 김민재는 팀에 합류할 수 있을 것이다. 인터 밀란은 치밀한 계획을 통해 강력한 전력을 자랑하는 선수지만, 빅클럽에서 출전 시간이 제한적인 선수의 문을 두드릴 수 있다. 김민재가 완벽한 예시다'라고 김민재에 대한 관심을 언급했었다.


로이터연합뉴스
다만 김민재는 2025~2026시즌이 시작되고 이러한 이적 가능성을 스스로 지워내며 바이에른 잔류 가능성을 높였다. 부상에서 돌아온 김민재는 천천히 기량을 회복했고, 결국 이적시장 막판까지 팀을 떠나지 않았다. 바이에른으로서도 대체자 영입 없이 김민재를 함부로 내보낼 수 없었다. 타가 영입됐지만, 바이에른에 주전급 센터백은 총 3명, 누가 한 명 쓰러지면 김민재도 당장 주전으로 나서야 하는 상황이다.

하지만 김민재가 최근 다시 3옵션에서 제대로 반등하는 모습을 보여주지 못하자, 겨울 이적시장에서 팀을 떠날 수 있다는 가능성이 등장하고 말았다. 김민재도 3옵션으로서의 시간이 계속 이어진다면 이적을 고민할 수밖에 없을 것으로 보인다.

김민재는 앞서 10월 A매치를 앞두고 진행된 바이에른의 공식전 3경기에서 단 한 경기에 출전했다. 몇 수 아래 전력인 파포스전 선발 출전이 전부였다. 리그 베르더 브레멘전과 프랑크푸르트전에는 벤치만 지켰다. 김민재는 줄곧 바이에른에 잔류해 경쟁하겠다는 입장이었지만, 월드컵을 앞두고 경쟁에서 밀려 출전하지 못한다면 이번 겨울에는 생각이 달라질 수도 있을 전망이다.


이현석 기자 digh1229@sportschosun.com

