'2-0→2-3 역전패도 처음,大충격' 브라질 안첼로티 감독이 밝힌 일본…

카를로 안첼로티 브라질 감독은 15일 도쿄 원정에서 일본에 2대3, 충격적인 역전패를 당한 후 패인을 정신적인 요인으로 짚었다. 선수들에게 멘탈의 회복력을 키울 것을 촉구했다. 아시아팀을 상대로 1999년 대한민국에 패한 이후 26년 만의 두 번째 패배이자, 브라질대표팀이 2골을 먼저 넣은 후 3골을 내주고 패한 첫 흑역사를 만들게 됐다.
안첼로티 감독은 내년 북중미월드컵을 앞두고 후반전 일본의 역전을 초래한 실수로부터 교훈을 얻어야 한다고 강조했다. 안첼로티 감독은 브라질의 월드컵 예선 부진 이후 5월 지휘봉을 잡았고, '적응력이 뛰어나면서도 정신적으로 강인한 팀'을 구축하는 데 주력해왔다.
Brazil's head coach Carlo Ancelotti<저작권자(c) AFP연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
Japan's head coach Hajime Moriyasu<저작권자(c)AFP 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
최근 경기에서 분명한 개선의 조짐을 보였음에도 불구하고, 일본전 패배는 충격적이었다. 일부에선 한국 홍명보호를 상대로 5대0 완승을 거둔 경기 이후 대폭 로테이션을 가동한 안첼로티 감독의 선수 기용 결정에 의문을 제기하고 있다. 이와 관련해 안첼로티 감독은 "모든 게 순조롭지 않았다. 팀이 패배하면 당연히 실망스럽다. 모두가 실망했다. 나도 패배를 좋아하지 않으며 선수들도 마찬가지다. 축구에서 늘 그러하듯 이번 패배에서 교훈을 얻어야 한다"고 말했다. "(파브리시오) 브루노의 후반전 첫 골 실책 전까지 경기는 잘 통제되고 있었다. 그 이후 팀이 정신적으로 무너졌다. 그것이 팀의 가장 큰 실수였다"고 돌아봤다. "전반적으로 후반전이 나쁘다고 생각하지는 않지만, 그 실수가 선수들에게 너무 큰 영향을 미쳤다"고 진단했다.
<저작권자(c) REUTERS/연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
<저작권자(cREUTERS/) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
<저작권자(c) REUTERS/연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
<저작권자(c) AP연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
이 실수가 월드컵 선수 선발에 영향을 미칠 수 있느냐는 질문에 안첼로티 감독은 팀의 집단적 대응에 초점을 맞췄다. "개인의 실수가 선수의 팀내 입지에 영향을 주진 않는다. 우리가 평가해야 할 것은 첫 실수 이후 팀의 리액션인데 그것이 좋지 않았다"고 평했다. "경기장에서 균형을 잃었고 긍정적인 사고도 사라졌다. 앞으로 되새겨야할 교훈이 될 것"이라고 말했다.
브라질의 다음 A매치는 11월 세네갈, 튀니지와의 친선전으로, 각각 영국, 프랑스에서 열린다. 안첼로티 감독은 "이번과 다음 A매치 기간은 테스트 기간이다. 11월에도 계속해서 테스트를 진행할 것"이라며 "팀은 한국과의 경기에서 매우 잘했고, 오늘 전반전도 좋았지만 후반전은 매우 부진했다"고 냉정하게 말했다. 이어 "내년 월드컵에서는 균형을 잡아야 한다. 실수로부터 배워야 한다. 오늘 밤은 좋은 교훈이었다. 우리가 하는 일에서 균형을 찾아야 한다고 생각한다. 이는 과정이다"라고 했다. 전영지 기자 sky4us@sportschosun.com