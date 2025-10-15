'이번엔 우승?' 잉글랜드, 유럽서 가장 먼저 북중미행 확정...6전승-18골-무실점 '완벽 그 자체'

[스포츠조선 박찬준 기자]'축구종가' 잉글랜드가 유럽에서 가장 먼저 북중미행을 확정지었다.

토마스 투헬 감독이 이끄는 잉글랜드 A대표팀은 15일(한국시각) 라트비아 리가의 다우가바 스타디움에서 열린 라트비아와의 2026년 북중미월드컵 유럽 예선 K조 6차전에서 5대0 대승을 거뒀다. 6경기에서 6승을 거두며 승점 18이 된 잉글랜드는 조 2위 알바니아(승점 11)와의 격차를 7점으로 벌렸다. 남은 2경기 결과에 상관없이 조 1위를 확정지었다. 유럽축구연맹(UEFA) 소속 54개 팀 가운데 가장 먼저 북중미행 티켓을 거머쥐었다.

유럽 예선에서는 12개 조 1위가 본선에 직행한다. 이후 조 2위 12개국이 조 3위 이하 나라 중 2024~2025시즌 유럽축구연맹(UEFA) 네이션스리그 성적 상위 4개국과 함께 다시 네 팀씩 4개 그룹으로 나뉘어 토너먼트 방식의 플레이오프를 치러 남은 넉 장의 북중미행 티켓 주인을 가린다.

잉글랜드는 한 수위의 클래스를 앞세워 라트비아를 압도했다. 선봉장은 해리 케인(바이에른 뮌헨)이었다. 소속팀에서 경기당 2골에 가까운 골행진을 이어가고 있는 케인은 이날도 멀티골을 넣었다. A매치 통산 76골을 기록한 케인은 잉글랜드 역대 A매치 최다 득점 기록을 계속해서 경신하고 있다.


잉글랜드는 전반 26분 선제골을 넣었다. 뉴캐슬의 앤서니 고든이 득점에 성공했다. 44분에는 케인이 강력한 중거리슈팅으로 추가골을 넣은 데 이어, 전반 종료 직전에는 페널티킥까지 성공시켰다.

잉글랜드의 득점행진은 후반에도 이어졌다. 후반 13분 라트비아 수비수 막심스 토니셰브스(리가FC)의 자책골로 한 골을 더 더한 잉글랜드는 후반 41분 교체투입된 에베레치 에제(아스널)이 수비수 사이에서 멋진 골을 만들며, 5대0 대승을 마무리했다.

투헬 체제로 변신한 잉글랜드는 이번 예선 동안 6전승, 18골, 무실점이라는 완벽한 경기력을 보였다. 투헬 감독도 "정말 멋지다. 라커룸 분위기가 정말 좋았다. 미국으로 가는 게 꿈이었는데, 이렇게 좋은 경기력과 최고의 결과로 미국에 가게 돼 정말 기분이 좋다. 정말 기쁘다. 우리는 좋은 방향으로 나아가고 있다. 높은 수준의 선수들을 지도하는 건 즐거운 일"이라며 만족감을 표시했다.


