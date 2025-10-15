"사과하고 싶습니다. 제 실수입니다. 죄송합니다" 일본 대참사 브라질 장…

|
[스포츠조선 김대식 기자]일본전 대역전극의 실마리를 제공한 파브리시우 브루노는 결국 눈물을 흘리고 말았다.
하지만 후반전에 보고도 믿기 힘든 일이 벌어졌다. 일본의 대역전 드라마가 펼쳐진 것. 그 시작은 파브리시우의 치명적인 실수부터였다. 후반 7분 파브리시우는 백패스를 받은 뒤에 일본 선수들의 압박을 받자 당황했다. 어느 쪽으로 패스를 줄 것인지 순간 판단이 흐려졌다. 이때 몸의 중심까지 완전히 무너지면서 바로 옆에 있는 미나미노 타쿠미한테 패스를 주는 꼴이 됐다. 미나미노는 이 찬스를 놓치지 않았고, 이때부터 일본의 대역전 드라마가 시작됐다.
일본은 제대로 분위기를 타기 시작했고, 후반 27분 코너킥에서 우에다 아야세의 득점으로 역전에 성공했다. 브라질은 뒤늦게 정신을 차려봤지만 스코어는 그대로였다.
계속해서 그는 "일어난 일은 되돌릴 수 없다. 기자회견 전에 감독이 라커룸에 와서 나를 안아줬고, 카세미루도 나를 격려해줬다. 내가 할 수 있는 건 팬들에게 사과하는 것뿐이다. 나는 선수로서, 그리고 여기까지 오기 위해 쏟은 노력에 대해 진지함과 강한 마음을 가지고 있다"며 진심으로 자신의 실수를 뉘우치고 있었다.