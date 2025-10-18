'박지성, 손흥민 있나?' EPL이 인정한 '한국인 프리미어리거 6인'……

|
[스포츠조선 강우진 기자]잉글랜드 프리미어리그(EPL)가 인정한 한국인 프리미어리거는 누굴까. 한국 선수 중에는 단 6명만이 이 명단에 얼굴을 올릴 수 있었다.
그 시절 박지성과 같이 뛰었던 이영표와 이청용 역시 한 자리를 차지했다. 이영표는 손흥민과 같은 팀인 토트넘에서 활약했다. 이청용은 볼턴에서 에이스로 활약한 뒤 큰 부상 이후 크리스탈 팰리스로 이적했다. 이청용은 볼턴 시절 활약이 압도적이었지만, 크리스탈 팰리스 유니폼을 입은 모습으로 사진에 담겼다.
설기현(풀럼, 레딩), 이동국(미들즈브러), 김두현(웨스트브롬위치), 조원희(위건), 지동원(선덜랜드), 박주영(아스널), 김보경(카디프시티), 윤석영(퀸스파크레인저스), 김지수(브렌트포드) 등이 프리미어리그에서 데뷔전을 치렀다.
한편, 일본 프리미어리거로는 가가와 신지(맨유), 미토마 가오루(브라이턴), 엔도 와타루, 미나미노 다쿠미(이상 리버풀), 오카자키 신지(레스터 시티) 등 9명의 얼굴이 담겼다.
