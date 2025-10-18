'맨유의 살길은 매각?' 영국언론, 매각 이후 장밋빛 전망…중동 유력인사 SNS 발언에 '오일머니' 인수설 다시 솔솔

최종수정 2025-10-18 11:54

'맨유의 살길은 매각?' 영국언론, 매각 이후 장밋빛 전망…중동 유력인사…
Soccer Football - Premier League - Brentford v Manchester United - GTech Community Stadium, London, Britain - September 27, 2025 Manchester United's Bruno Fernandes looks dejected after the match REUTERS/David Klein EDITORIAL USE ONLY. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES, NO VIDEO EMULATION. NO USE IN BETTING, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS. PLEASE CONTACT YOUR ACCOUNT REPRESENTATIVE FOR FURTHER DETAILS..<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>

'맨유의 살길은 매각?' 영국언론, 매각 이후 장밋빛 전망…중동 유력인사…
Soccer Football - Premier League - Brentford v Manchester United - GTech Community Stadium, London, Britain - September 27, 2025 Manchester United manager Ruben Amorim looks dejected after the match REUTERS/David Klein EDITORIAL USE ONLY. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES, NO VIDEO EMULATION. NO USE IN BETTING, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS. PLEASE CONTACT YOUR ACCOUNT REPRESENTATIVE FOR FURTHER DETAILS..<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>

[스포츠조선 최만식 기자] 잉글랜드 명문 맨체스터 유나이티드의 중동 매각설이 다시 피어오르고 있다.

특히 맨유의 매각 가능성 재부상에 대해 영국 언론은 매각하는 게 더 낫다는 취지의 전망을 내놓아 눈길을 끈다.

18일(한국시각) 영국 등 외신들에 따르면 사우디아라비아의 정부 산하 기관 종합엔터테인먼트청 (GEA)의 수장인 투르키 빈 압둘 모흐센 알 셰이크 의장이 소셜미디어(X)를 통해 "새로운 투자자에게 매각 준비가 순조롭게 진행되고 있다"라는 글을 남겼다. 이어 알 셰이크 의장은 "그 투자자는 자신도 아니고, 사우디아라비아 출신도 아니다"라고 덧붙였다.

이를 두고 아랍에미리트연합(UAE)이 지원하는 컨소시엄이 투자자라는 추측과 함께 맨유의 매각 이슈가 다시 확산되고 있다.

사우디아라비아 왕실 고문을 겸하고 있는 알 셰이크 의장은 2018~2019년 이집트 프로축구 클럽 피라미드(Pyramids) 의 구단주였으며, 2019~2025년에는 스페인 알메리아의 구단주를 맡기도 하는 등 축구에 대한 관심이 높은 인물이다.

과거 카타르 왕족이 맨유 입찰에 참여하려 했다가 무산된 이후 잦아들었던 중동 '오일머니' 인수설이 다시 부상하자 영국 현지 언론도 발 빠르게 반응하고 있다.


'맨유의 살길은 매각?' 영국언론, 매각 이후 장밋빛 전망…중동 유력인사…
Soccer Football - Premier League - Brentford v Manchester United - GTech Community Stadium, London, Britain - September 27, 2025 Manchester United's Kobbie Mainoo in action with Brentford's Yehor Yarmolyuk Action Images via Reuters/Andrew Couldridge EDITORIAL USE ONLY. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES, NO VIDEO EMULATION. NO USE IN BETTING, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS. PLEASE CONTACT YOUR ACCOUNT REPRESENTATIVE FOR FURTHER DETAILS..<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>

'맨유의 살길은 매각?' 영국언론, 매각 이후 장밋빛 전망…중동 유력인사…
FILE PHOTO: Soccer Football - Premier League - Brentford v Manchester United - GTech Community Stadium, London, Britain - September 27, 2025 Manchester United manager Ruben Amorim reacts REUTERS/David Klein EDITORIAL USE ONLY. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES, NO VIDEO EMULATION. NO USE IN BETTING, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS. PLEASE CONTACT YOUR ACCOUNT REPRESENTATIVE FOR FURTHER DETAILS../File Photo <저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
영국 언론 '미러'는 맨유가 인수되었을 경우 무슨 일이 일어날 수 있는지를 전망했다. 현재 맨유는 글레이저 가문과 영국 INEOS(이네오스·석유회사) 그룹의 공동 소유로 운영되고 있다.

여기서 맨유가 매각될 경우 구단의 막대한 부채가 청산될 가능성이 있다. 맨유의 차입금은 7억5000만파운드를 넘는 것으로 알려져 있다. 이 막대한 부채는 맨유의 재무 상태에 끊임없이 암운을 드리우고 있는데, 부유한 컨소시엄이 채무를 청산함으로써 수익성을 높일 수 있다.


이에 따른 파생 효과로 선수 이적료, 인건비에 대한 지출을 늘릴 수도 있고 나아가 팀 전력의 경쟁력을 높이는 것으로 연결된다는 것. 이적시장에서도 유리하게 작용한다. 올여름 맨유는 브라이튼의 미드필더 카를로스 발레바 영입을 노렸지만, 1억파운드의 이적료에 주저했다. '미러'지는 '만약 큰 투자가 있었다면, 발레바는 지금쯤 맨유의 선수였을지 모른다'고 보도했다.

새 경기장의 건설에도 도움이 된다. 맨유는 노후화된 올드트래포드를 철거하고 새로운 경기장을 건설한다는 계획이지만 신축 자금 조달이 관건이었다. 새로운 투자자가 그 비용을 부담한다면 정부의 지원을 요구하는 등 자금 조달에 애 먹을 필요도 없어진다.

그런가 하면 루벤 아모림 감독의 목은 위험해질 가능성이 높다는 전망이 있다. 공동 구단주인 짐 락클리프 경과 INEOS팀은 아모림 감독을 지지하고 있지만, 새로운 주인이 아모림 감독을 그대로 신임할지 미지수이기 때문이다.

이 때문에 아모림 감독과의 계약이 초기 단계에 있는 만큼 결별하는 것이 현실적인 선택이라 판단할 가능성이 있다고 '미러'는 보도했다.
최만식 기자 cms@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

前 야구선수 출신 유튜버 조용훈, 라이브 중 추락사…"시청자가 신고"

2.

서동주, '캄보디아 사망' 故 서세원 언급 "구치소 간 후 다른 사람 돼" ('위라클')

3.

백혈병 투병 차현승,모기 습격 철통 방어 “면역수치 0 인간”

4.

김종국, 결혼하더니 달라졌네 "아이큐 100 이하" 폭탄 고백 ('런닝맨')

5.

남진 "베트남전 참전 당시 1m 앞 폭탄 떨어져...혼자 못 피했다" ('불후의 명곡')

스포츠 많이본뉴스
1.

비 그치긴 했는데.. 대전 밑으로 '큰 거' 지나간다! → 대형방수포 유지, 설마 1차전 또? [PO1]

2.

‘英 BBC 보도’ 손흥민 없어 망했다, '패패무무패패패' 포스테코글루 끝났다 “노팅엄, 차기 사령탑 물색”

3.

다저스가 WS에 간다 한들, '10G 연속 제외' 김혜성 타석도 수비도 로버츠는 찾지 않는다...팀내 유일

4.

[공식발표] 홍명보호 최악 대참사 피했다, 韓 최고 유망주 배준호 부상 경미..."복귀 오래 걸리지 않아"

5.

꿈의 161㎞ 또 나오나…폰세만 넘으면 된다? "준비해봤다" 자신, 22세 파이어볼러도 대기한다

스포츠 많이본뉴스
1.

비 그치긴 했는데.. 대전 밑으로 '큰 거' 지나간다! → 대형방수포 유지, 설마 1차전 또? [PO1]

2.

‘英 BBC 보도’ 손흥민 없어 망했다, '패패무무패패패' 포스테코글루 끝났다 “노팅엄, 차기 사령탑 물색”

3.

다저스가 WS에 간다 한들, '10G 연속 제외' 김혜성 타석도 수비도 로버츠는 찾지 않는다...팀내 유일

4.

[공식발표] 홍명보호 최악 대참사 피했다, 韓 최고 유망주 배준호 부상 경미..."복귀 오래 걸리지 않아"

5.

꿈의 161㎞ 또 나오나…폰세만 넘으면 된다? "준비해봤다" 자신, 22세 파이어볼러도 대기한다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.