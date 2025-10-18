[현장인터뷰] 기성용 이슈에 담담한 김기동 "개의치 않아...기성용 주변…

|
[상암=스포츠조선 김대식 기자]김기동 FC서울 감독은 기성용 이슈를 크게 신경쓰지 않는 눈치였다.
기성용 더비다. 김기동 감독이 중용하지 않던 기성용은 시즌 도중 이적을 결심해 포항으로 떠났다. 기성용을 떠나보낸 결정을 두고 서울 팬들에게 많은 비판도 받았던 김기동 감독이다.
김기동 감독은 "특별하게 선수들에게 이야기한 건 없다. 선수들도 홈에서 하는 경기라 더 집중해야 한다고 생각해서 그런지 최선을 다하겠다고 말해주더라"고 말했다. 부담감이 있는지 묻자 "한 경기, 한 경기 다 부담스러웠다. 이거 부담스럽다고 하면 어떻게 경기를 하겠는가"라며 웃은 뒤 "어떤 이슈로 인해서 부담스러웠던 것도 사실이지만 매 경기 최선을 다하고, 평가는 나중에 시즌이 끝난 뒤에 받는 것이기 때문에 크게 개의치 않는다"고 설명했다.
오늘 안데르손이 벤치로 내려간 서울이다. 김기동 감독은 "후반전에 공격에서 활약할 선수들이 (문)선민이랑 같이 필요했다. 모레 중국 상하이로 가야 하고, 그 경기도 중요하다. 상하이 선화전을 잡고 홈에서 이기면 미리 아시아챔피언스리그엘리트 16강 진출을 조기에 확정할 수 있는 상황이 오기 ㅤㄸㅒㅤ문에 로테이션하면서 유연하게 모든 경기를 준비해야 한다"고 설명했다.