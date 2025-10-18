[현장인터뷰] 기성용 이슈에 담담한 김기동 "개의치 않아...기성용 주변 공간 공략할 생각"

기사입력 2025-10-18 13:53


한국프로축구연맹

[상암=스포츠조선 김대식 기자]김기동 FC서울 감독은 기성용 이슈를 크게 신경쓰지 않는 눈치였다.

서울은 18일 오후 2시 서울월드컵경기장에서 포항 스틸러스와 '하나원큐 K리그1 2025' 33라운드를 치른다. 5위 서울은 이번 경기 승리하면 4위 포항과 승점이 동률이 된다.

서울은 린가드, 조영욱으로 투톱을 꾸렸다. 정승원, 이승모, 류재문, 루카스가 중원에서 호흡을 맞춘다. 박수일, 박성훈, 이한도, 김진수가 4백을 구서했다. 골키퍼 장갑은 최철원이 맡았다.

기성용 더비다. 김기동 감독이 중용하지 않던 기성용은 시즌 도중 이적을 결심해 포항으로 떠났다. 기성용을 떠나보낸 결정을 두고 서울 팬들에게 많은 비판도 받았던 김기동 감독이다.

김기동 감독은 "특별하게 선수들에게 이야기한 건 없다. 선수들도 홈에서 하는 경기라 더 집중해야 한다고 생각해서 그런지 최선을 다하겠다고 말해주더라"고 말했다. 부담감이 있는지 묻자 "한 경기, 한 경기 다 부담스러웠다. 이거 부담스럽다고 하면 어떻게 경기를 하겠는가"라며 웃은 뒤 "어떤 이슈로 인해서 부담스러웠던 것도 사실이지만 매 경기 최선을 다하고, 평가는 나중에 시즌이 끝난 뒤에 받는 것이기 때문에 크게 개의치 않는다"고 설명했다.

기성용의 포항에서의 경기력에 대해선 "경기를 매번 챙겨보지는 못했다. 지난 경기와 뛰었던 형태를 좀 봤다. 뒤에서 연결해주는 플레이를 하고 오베르단이 공격 앞에서 움직이는 역할이더라. 기술적으로는 매우 좋은 선수라 앞으로 나가는 패스를 퀄리티가 좋았다. 하지만 공간들이 조금 있었다는 생각이다. 중원에서의 공간을 우리가 잘 활용해야 한다"며 기성용의 활동량을 공략하겠다는 뜻을 내비쳤다.

오늘 안데르손이 벤치로 내려간 서울이다. 김기동 감독은 "후반전에 공격에서 활약할 선수들이 (문)선민이랑 같이 필요했다. 모레 중국 상하이로 가야 하고, 그 경기도 중요하다. 상하이 선화전을 잡고 홈에서 이기면 미리 아시아챔피언스리그엘리트 16강 진출을 조기에 확정할 수 있는 상황이 오기 ㅤㄸㅒㅤ문에 로테이션하면서 유연하게 모든 경기를 준비해야 한다"고 설명했다.



