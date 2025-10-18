K리그 역대 최고 반전 이적 기성용 심경 고백 "누구도 내 마음 헤아릴 수 없다...마음 복잡했다"

기사입력 2025-10-19 05:40


K리그 역대 최고 반전 이적 기성용 심경 고백 "누구도 내 마음 헤아릴 …
한국프로축구연맹

[상암=스포츠조선 김대식 기자]기성용은 나름 정리됐다고 했지만 서울에 오자 다시 복잡해보였다.

포항은 18일 오후 2시에 서울월드컵경기장에서 열린 FC서울과의 '하나원큐 K리그1 2025시즌' 33라운드에서 2대1로 승리했다. 이번 승리로 포항은 4위를 굳힐 수 있게 됐다.

기성용은 기성용 더비에서 선발로 나와 전반 28분 이호재의 선제골을 돕는 도움으로 승리에 기여했다. 팀의 승리에도 기성용은 친정 앞이라 활짝 웃지 못했다. 그래도 치열한 승부가 끝난 뒤에는 서울 팬들도, 기성용도 잠시나마 다시 만나 인사를 나눴다.

경기 후 만난 기성용은 "2연패하면서 팀 안에서 승리해야 한다는 목소리가 나와 다같이 뭉쳤다. 특별한 경기였다. 더 높은 목표를 위해 중요한 경기였는데 승점 3점에 기여할 수 있어 개인적으로도, 팀적으로 좋았다"며 소감을 전했다.

기성용은 기성용 더비를 어떻게 준비했을까. "다들 아시다시피 서울은 특별한 팀이다. 상암월드컵경기장에서 꿈을 키웠다. 대표팀에서도, 서울에서도 홈라커룸을 아용했는데 원정라커룸을 들어가서 묘했다. 베테랑으로서 냉정해지고, 개인적인 이익과 감정보다는 팀에 보탬이 되자고 준비했다. 경기 전부터 관심과 여러 기대가 있었지만 냉정해지려고 많이 노력했다"고 설명했다.
K리그 역대 최고 반전 이적 기성용 심경 고백 "누구도 내 마음 헤아릴 …
한국프로축구연맹
이호재의 선제골이었는데 득점 후 포항 선수들이 기성용에게 달려가 화제가 됐다. 기성용은 "선수들이 아무래도 지난 서울 원정에서 1대4 패배하면서 자존심도 상했던 것 같다. 제가 포항으로 가면서 스토리가 많이 써졌다. 선수라면 지고 싶어하는 선수들이 없다. 원정에서, 많은 팬들 앞에서 나온 강한 승부욕이었다. 어느 때보다도 최선을 다해줬다. 개인적으로 고맙고, 열심히 하려고 했는데 많은 도움을 줘서 감사하다"며 고마움을 전했다.

기성용은 이번 경기를 앞두고 스토리가 아닌 경기에만 집중했다. "서울에 대해서는 동거동락했던 동료들이 많고, 감독님과 코칭스태프가 어떤 거 원하는지 알아서 저한테 많이 도움이 됐다. 상대보다는 저희한테 초점을 맞췄다. 저도, 팀으로도 포항의 장점이 무엇인가, 어떤 역할을 서로 했을 때 좋은가를 고민했다. 2연패하면서 아쉬움이 있어서 서울보다는 포항에 집중했다. 순위가 사로 가까이 위치했고, 서울에는 능력 좋은 선수들이 많아서 수비에 대해서 다른 경기보다는 철저하게 마크해야 한다고 이야기해줬다. 수비적으로 실점 제외하고는 완벽하게 해낸 것 같다"고 설명했다.
K리그 역대 최고 반전 이적 기성용 심경 고백 "누구도 내 마음 헤아릴 …
한국프로축구연맹
경기 후 서울 팬들에게 인사하면서 기성용은 어떤 마음이었을까. "누구도 저의 마음을 헤아릴 수는 없을 것이다. 저도 많은 사랑을 받았다. 서울 팬들은 저에게 너무 소중하다. 힘들고 어려울 때 저를 위로해주셨고, 팀이 어려울 때 많은 응원해주셨다. 여러 감정이 교차했던 건 사실이다. 경기 전에도 개인적인 감정을 내려놓자고 했지만 사람이라 마음이 복잡했다. 최선을 다하는 모습이 제가 보여줄 수 있는 가장 좋은 도리라고 생각했다. 인사는 드려야 하겠다고 생각했다. 포항 팬들도 이해주실 것이라고 생각한다"고 솔직하게 대답했다.

기성용은 임대로 포항에 합류했지만 시즌이 끝나면 서울과의 계약도 마무리된다. 은퇴 여부를 고민할 수밖에 없는 시점이다. "일단은 마지막 5경기가 남아있기 때문에 1경기씩 최선을 다해서 마무리하고 싶다. 아직까지 최종 결정은 내리지 않았지만 현재를 즐기려고 노력하고 있다. 이적하는 여러 상황 속에 힘든 시간이 많았다. 박태하 감독님이 큰 힘이 되어주셨다. 동료들도 저에게 다가와주고, 포항에 대한 문화를 알려주면서 적응할 수 있도록 도움을 많이 줬다. 마지막 5경기를 후회없이 치르고 싶다. 팀이 내년 시즌에 아시아챔피언스리그를 도전할 수 있는 위치에서 마무리하고 싶다"며 아직은 결정을 내리지 않았다고 전했다.

기성용 더비라 그런지 기성용을 두고 포항과 서울팬들의 신경전이 벌어지기도 했다. "이적하는데 있어서 힘들었다. 어떤 팬분들은 사랑해주시기도 하지만 비난하시는 팬들도 있을 것이다. 그 마음을 이해한다. 포항에서 다시 축구를 할 수 있게 돼 감사드린다. 저를 반겨주시고, 경기장 안팎에서 팬들이 환영해주신다. 서울에 있을 때도 많은 분들이 사랑해주셨다. 선수로서 축복이다. 상처받고 비난하는 분들도 있겠지만 제가 받았던 사랑이 감사하다. 쉽지 않은 상황이지만 그렇게 됐기 때문에 그 상황을 잘 준비하는 게 중요하다. 인사하러 갔을 때 박수를 쳐주셔서 감사했다"며 자신을 향한 비난도 이해한다고 이야기했다.
K리그 역대 최고 반전 이적 기성용 심경 고백 "누구도 내 마음 헤아릴 …
포항에 가서 기성용은 축구에 집중하는 삶을 살고 있다. 그는 "(감정이) 아직까지 완벽하게 정리됐기보다는 환경을 만들어주신 게 감사하다. 제가 축구에 집중하고, 선수들과 같이 지내면서 힘들고 어려웠던 시간을 잊고 축구에 집중할 수 있도록 해주신 게 감사하다. 포항이라는 지역이 다른 생각을 버리고 축구에 집중할 수 있는 환경이 마련되어 있다. 옆에 신광훈이라는 큰 힘이 되는 선배가 있다. 지난 3개월은 아무 생각이 없이 축구에 매진할 수 있는 시간이었다"고 고백했다.

이어 기성용은 "어느 팀이 좋고 나쁘고의 차이는 아니다. 비교라기보다는 도시 특성, 생활 라이프, 선수 특징, 팀의 예산이 사실 다르다. 숙소 같은 경우에도 제가 많이 이용하고 있다. 훈련 나갈 때도 일찍 나가서 방에서 혼자만의 시간을 갖고, 훈련 끝나고도 경기 보고 분석도 한다. 경기 외적으로 인간관계에 대해서도 약속이 없을 수밖에 없다. 서울에 있는 선수들은 이름값이 포항보다는 좋다. 예산도 그렇다. 거기서 축구에 대한 집중할 수 있는 분위기다. 스완지 시티나 선더랜드 같은 도시다. 어쩔 수 없이 그 팀들마다 다른 문화"라며 서울과 포항을 비교하는 건 아니라 딱 잘라말했다.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

"형부 구준엽 사랑해"..서희제, 언니 그리워 시상식 오열 '대만도 울렸다'

2.

‘혼전임신 고백’ 슈, 포기했다는 웨딩드레스 보니…‘만삭 D라인 신부’

3.

유재석, 홧김에 ♥나경은과 사생활 최초 오픈 "안경 쓰고 키스" ('놀뭐')

4.

유재석, 데뷔 후 34년간 쉼없이 달린 이유 "두 달 쉬면 사라질 것" ('놀뭐')

5.

이효리, 눈치보고 '사랑해' 외치는 ♥이상순에 "진짜 기분 나쁘네" ('핑계고')

스포츠 많이본뉴스
1.

김서현 또 대형사고 칠뻔! '팀 한화'의 승리다! →162km 문동주 한국 신기록 + 손아섭 문현빈 노시환 채은성 적시타! 9-8 삼성 꺾고 1차전 기선제압 [PO1]

2.

신인 감독 김연경? 日명장이 지켜본 가능성 "사실 선수로 더 보고싶지만…" [인천포커스]

3.

신나게 두들겨 맞았다, 6실점 굴욕? 폰세는 기어이 또 하나의 신기록을 작성했다 [PO1 현장]

4.

"누가 더 진실된지는 나중에 알 것" 신태용 저격 폭로→이청용 '골프 세리머니' 담긴 침묵의 시위…주장단 '눈물' 김영권, 조현우도 '생존' 후 기약

5.

"오늘은 진짜 마지막" 배구황제의 '10번' 영구결번되던 날…웃으면서 끝냈다 [현장스케치]

스포츠 많이본뉴스
1.

김서현 또 대형사고 칠뻔! '팀 한화'의 승리다! →162km 문동주 한국 신기록 + 손아섭 문현빈 노시환 채은성 적시타! 9-8 삼성 꺾고 1차전 기선제압 [PO1]

2.

신인 감독 김연경? 日명장이 지켜본 가능성 "사실 선수로 더 보고싶지만…" [인천포커스]

3.

신나게 두들겨 맞았다, 6실점 굴욕? 폰세는 기어이 또 하나의 신기록을 작성했다 [PO1 현장]

4.

"누가 더 진실된지는 나중에 알 것" 신태용 저격 폭로→이청용 '골프 세리머니' 담긴 침묵의 시위…주장단 '눈물' 김영권, 조현우도 '생존' 후 기약

5.

"오늘은 진짜 마지막" 배구황제의 '10번' 영구결번되던 날…웃으면서 끝냈다 [현장스케치]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.