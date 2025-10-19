'길고 긴 사가는 끝!' 獨언론의 선언 '김민재, 올 시즌 이적은 없다! 양 측 합의 완료'

기사입력 2025-10-19 09:38


'길고 긴 사가는 끝!' 獨언론의 선언 '김민재, 올 시즌 이적은 없다!…
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>

'길고 긴 사가는 끝!' 獨언론의 선언 '김민재, 올 시즌 이적은 없다!…
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>

[스포츠조선 박찬준 기자]길고 긴 사가는 끝이다.

'괴물' 김민재가 바이에른 뮌헨에 잔류한다. 적어도 올 시즌 내 이적은 없다. 18일(한국시각) 독일 TZ는 '숱한 루머에도 김민재와 바이에른이 이적에 관심이 있는지 여부가 확실히 밝혀졌다. 구단 내부에 따르면 양 측은 잔류하기로 합의에 도달했다'고 보도했다.

이적 첫 시즌이었던 2023~2024시즌 혹사로 제 기량을 발휘하지 못했던 김민재는 라인을 극단적으로 끌어올린, 공격적인 수비를 강조하는 뱅상 콤파니 감독의 절대적인 신임 속 지난 시즌 기복있는 경기력을 보였다. 하지만 부상에 발목이 잡혔다. 지난해 10월부터 아킬레스 통증에 시달렸다. 휴식이 필요했지만, 바이에른 수비진이 붕괴되며 홀로 수비를 지탱해야 했다.

결국 탈이 났다. 통증은 건염으로 커졌고, 허리까지 무리가 왔다. 좋지 않은 몸상태는 집중력 저하로 이어졌다. 실수는 실점으로 직결됐고, 김민재는 독일 언론의 타깃이 됐다. 김민재는 결국 부상 치료를 위해 우승이 확정되자마자, 시즌을 마무리했다.


'길고 긴 사가는 끝!' 獨언론의 선언 '김민재, 올 시즌 이적은 없다!…
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
의심할 여지없는 우승의 주역이었지만, 그에 어울리는 대접을 받지 못했다. 4월에는 바이에른 1티어 기자로 꼽히는 플로리안 플라텐베르크의 '김민재는 올 여름 이적이 불가능한 선수가 아니다'는 글 하나에 방출 대상으로 전락했다. 독일 언론은 '몸값을 하지 못하는 김민재를 보내야 한다'며 비판적인 기사를 쏟아냈고, 그 사이 바이에른은 독일 최고의 수비수 중 한명인 요나탄 타를 자유계약으로 영입했다.

잉글랜드, 이탈리아, 프랑스, 튀르키예 리그 클럽들이 김민재를 원한다는 기사가 매일 같이 쏟아졌다. 김민재는 여론에 휩쓸리지 않고 몸만들기에만 주력했다. 7월 미국에서 열린 2025년 국제축구연맹(FIFA) 클럽 월드컵 엔트리에 포함되며 훈련을 시작한 김민재는 2일 리옹과의 프리시즌 첫 경기에 선발로 나서, 기대 이상의 경기력을 보였다.

하지만 '김민재가 팀을 떠날 수 있다'는 이야기는 끊이질 않았다. 설상가상으로 주전들이 대거 제외되고, 유스 선수들이 주로 나선 그라스호퍼와의 프리시즌 최종전에 출전하며, 그의 입지에 물음표가 붙었다. 김민재는 슈퍼컵에서도 후반 35분 교체투입됐다. 개막전에서도 선발 명단에서 제외됐다. 힘겨운 시즌이 예상됐다. 김민재는 마지막까지 인터밀란, AC밀란, 유벤투스 등과 연결됐다.


'길고 긴 사가는 끝!' 獨언론의 선언 '김민재, 올 시즌 이적은 없다!…
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
마침내 거취에 종지부를 찍는 듯 했다. 콤파니 감독은 8월 베헨 비스바덴과 독일축구연맹(DFB) 포칼 2라운드 경기를 앞두고 가진 기자회견에서 "지난 시즌 레온 고레츠카와 같은 이야기다. 그리고 김민재는 100% 올바르게 행동했으며 선수단에 돌아왔고, 우리에게 정말 중요했다"고 말했다. 고레츠카는 지난 시즌 전반기 이적설에 휩싸였지만, 잔류하며 후반기 맹활약을 펼친 바 있다.


크리스토프 프로인트 바이에른 디렉터도 마찬가지였다. 그는 "아무것도 배제할 수는 없지만 김민재를 매각하는 것은 우리의 계획이 아니다. 바이에른 뮌헨 선수단은 질적인 면에서 좋은 위치에 있다. 김민재가 좋은 컨디션을 유지하고 있어 기쁘다. 앞으로 몇 주 안에 경기장에서 좋은 모습을 보여줄 것이다. 우리는 김민재가 얼마나 뛰어난 선수인지 알고 있다"고 전했다.

김민재는 첼시전과 호펜하임전에서 벽에 가까운 모습을 보이며 호평을 받았다. 그러나 이후 부상으로 다시 한번 흔들리는 모습을 보였고, 이틈을 타 세리에A 이적설이 또 다시 이어졌다. 하지만 TZ는 '바이에른은 선수단이 너무 얇다는 비판에도 불구하고 몇몇 선수들이 내내 이적설에 휩쌓였다. 그 중 하나가 김민재'라며 '김민재는 현재 다요 우파메카노-타의 뒤를 이어 세번째 중앙 수비수로 할약 중이다. 자연스럽게 김민재가 떠날 수도 있다는 루머가 확산됐지만, 양 측은 잔류로 합의에 도달했다'고 했다.


'길고 긴 사가는 끝!' 獨언론의 선언 '김민재, 올 시즌 이적은 없다!…
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>

'길고 긴 사가는 끝!' 獨언론의 선언 '김민재, 올 시즌 이적은 없다!…
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
바이에른 내부 소식통인 토비아스 알트셰플은 팟캐스트에 출연해 "바이에른은 김민재가 백업 선수임에도, 그의 열정과 헌신을 매우 긍정적으로 평가하고 있다. 게다가 김민재는 바이에른에 꼭 필요한 선수"리고 했다. 이어 "김민재 역시 바이에른에서 편안함을 느끼고 있다"고 했다.

TZ는 '김민재가 팀의 세번째 수비수지만, 동시에 핵심적인 선수다. 우파메카노와 타가 부상이나 출전 정지를 한번이라도 당하면 그에 맞는 수준의 대체자가 필요한데, 김민재만이 가능하다'며 '적어도 겨울 이적은 선택지가 아니다. 시즌 내내 상황이 나아지지 않는다면, 내년 여름 팀을 떠날 수도 있다. 하지만 우파메카노 재계약 등이 불확실한만큼, 예측하기 어려운 상황들도 고려해야 한다'고 했다.

한편, 김민재는 19일 열린 '데어클라지커'에 후반 교체투입됐다. 김민재는 독일 뮌헨의 알리안츠 아레나에서 열린 도르트문트와의 2025~2026시즌 독일 분데스리가 7라운드에 후반 45분 교체투입돼, 팀의 리드를 잘 지켰다. 바이에른은 2대1 승리를 거두며 개막 후 7연승, 공식전 11연승을 이어갔다.


박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

신주아, 168cm인데 뼈말라 '39.8kg' 인증...심각한 저체중 우려 "인생 최저"

2.

유재석, 데뷔 후 34년간 쉼없이 달린 이유 "두 달 쉬면 사라질 것" ('놀뭐')

3.

이주안, 母에 간 80% 이식 복부 흉터 "엄마 몸서 나온 것, 되돌려 드렸다"(전참시)

4.

‘10월 결혼’ 은지원, ♥스타일리스트와 벌써 2세 소식? 의미심장 발언 ‘깜짝’

5.

'54세 미혼' 황석정, 안타까운 연애사 "전 남친, 연애 중 몰래 결혼" ('동치미')

스포츠 많이본뉴스
1.

"누가 더 진실된지는 나중에 알 것" 신태용 저격 폭로→이청용 '골프 세리머니' 담긴 침묵의 시위…주장단 '눈물' 김영권, 조현우도 '생존' 후 기약

2.

"오늘은 진짜 마지막" 배구황제의 '10번' 영구결번되던 날…웃으면서 끝냈다 [현장스케치]

3.

"한화가 준비 잘했다" 폰-김 다 무너뜨렸는데 162㎞에 급제동, '졌잘싸' 어쩔 수가 없다

4.

프랭크 감독 '오피셜' 공식발표! 손흥민 괜히 보냈다..."언제 돌아올 수 있을지 몰라" 토트넘 '역대 최고 이적료' FW 복귀 시점 안갯속

5.

'히든카드' 양창섭 교체→'닥터K' 배찬승 투입 시점, 빨랐나 늦었나...논란될 상황이었나

스포츠 많이본뉴스
1.

"누가 더 진실된지는 나중에 알 것" 신태용 저격 폭로→이청용 '골프 세리머니' 담긴 침묵의 시위…주장단 '눈물' 김영권, 조현우도 '생존' 후 기약

2.

"오늘은 진짜 마지막" 배구황제의 '10번' 영구결번되던 날…웃으면서 끝냈다 [현장스케치]

3.

"한화가 준비 잘했다" 폰-김 다 무너뜨렸는데 162㎞에 급제동, '졌잘싸' 어쩔 수가 없다

4.

프랭크 감독 '오피셜' 공식발표! 손흥민 괜히 보냈다..."언제 돌아올 수 있을지 몰라" 토트넘 '역대 최고 이적료' FW 복귀 시점 안갯속

5.

'히든카드' 양창섭 교체→'닥터K' 배찬승 투입 시점, 빨랐나 늦었나...논란될 상황이었나

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.