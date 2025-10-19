"YANG이 너희를 찢어놓을거야!" 포츠머스 팬들 노래 울려퍼졌다...양…

양민혁이 3경기 연속 공격포인트를 기록했다. 양민혁은 19일(한국시각) 영국 레스터의 킹파워 스타디움에서 열린 레스터시티와의 2025~2026시즌 잉글랜드 챔피언십(2부리그) 10라운드 원정 경기에 선발 출전해, 동점골을 돕는 등 맹활약을 펼쳤다. 양민혁은 0-1로 뒤진 후반 13분 역습 상황에서 질주를 시작해, 수비 한명을 제친 후 오른쪽으로 패스를 보냈다. 존 스위프트가 상대 선수 2명 사이로 왼발 슈팅을 날리며 득점에 성공했다. 양민혁의 시즌 첫 도움이었다. 앞서 왓포드, 미들즈브러전에서 연속골을 넣었던 양민혁은 이날 도움을 작성하며 3경기 연속 공격포인트라는 놀라운 상승세를 이어갔다.
이날 왼쪽 날개로 나선 양민혁은 후반 29분 교체될때까지 최고의 활약을 펼쳤다. 전반 32분 코너킥에서 튕겨 나온 볼을 오른발 슈팅으로 연결했지만, 골대를 맞고 나왔다. 양민혁은 시종 날카로운 움직임으로 도움까지 기록하며 팀의 1대1 무승부를 이끌었다. 경기 후 축구 통계 매체 '풋몹'에 따르면 양민혁은 74분을 뛰며, 패스 성공률 91%, 기회 창출 1회, 슈팅 1회, 드리블 1회, 리커버리 3회 등을 기록했다.
사진=포츠머스 SNS 캡처
올 시즌 토트넘을 떠나 포츠머스로 임대된 양민혁은 초반 어려운 시기를 보냈다. 옥스포드와의 1라운드에서 교체투입돼 데뷔전을 치른 양민혁은 레딩과의 풋볼리그컵(EFL컵) 1라운드 홈경기에서 선발로 나서 풀타임을 소화했다. 이렇다 할 모습을 보이지 못하며, 현지 언론의 혹평을 받았다. '토트넘으로 돌아가라'는 이야기까지 나왔다. 양민혁은 결국 이후 경기에서 내리 결장했다. 지난달 27일 입스위치전에서 모처럼 선발 기회를 얻었지만, 팀내 최저 평점을 받을 정도로 최악의 모습을 보였다. 특히 골키퍼와의 1대1 찬스를 놓친 것이 아쉬웠다. 무시뉴 감독도 "골대 앞에서 결정적인 날카로움이 부족하다"고 아쉬워했다.
위기의 양민혁, 마침내 반전에 성공했다. 하루에 슈팅을 200개씩 때리며 영점을 조준한 양민혁은 지난달 말 입스위치와의 7라운드 선발로 기회를 얻은 뒤 8∼10라운드에선 연속 공격 포인트를 쌓으며 입지를 다지고 있다.
팬들도 화답하고 있다. 경기 후 포츠머스 원정팬들은 멋진 활약을 펼친 양민혁을 향해 "양민혁이 너희를 찢어놓을 거야"라는 노래를 불렀다. '포츠머스 뉴스'는 '양민혁은 이제 포츠머스의 가장 뜨거운 이름'이라며 팀내 최고점인 평점 8점을 줬다. 양민혁은 경기 최우수 선수에 선정됐다. '포츠머스 뉴스'는 '일부 팬들이 토트넘 복귀를 요구했던 양민혁은 존 무시뉴 감독의 팀에서 빠르게 핵심 선수로 성장하고 있다'며 '양민혁이 너희를 찢어놓을거야 라는 노래를 팬들이 부르는 것은 이번이 마지막이 아닐 것'이라고 극찬했다.
사진캡처=포츠머스 SNS
포츠머스는 이날 무승부로 리그 3경기 무패(1승 2무)를 달리며 챔피언십 24개 팀 중 14위(승점 13·골 득실 -1)에 자리했다. 지난 시즌 강등된 레스터시티는 승점 17로 4위에 올랐다.