경질 또 경질! 노팅엄 역사상 최악의 감독 '불명예'→'손흥민 옛스승' 안 풀린다 안풀려

기사입력 2025-10-20 00:20


경질 또 경질! 노팅엄 역사상 최악의 감독 '불명예'→'손흥민 옛스승' …
사진=SNS

경질 또 경질! 노팅엄 역사상 최악의 감독 '불명예'→'손흥민 옛스승' …
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>

경질 또 경질! 노팅엄 역사상 최악의 감독 '불명예'→'손흥민 옛스승' …
사진=토트넘 홋스퍼

[스포츠조선 강우진 기자]엔제 포스테코글루가 또다시 경질됐다. 토트넘에서 경질된 지 얼마 되지 않아 또 한 번 아픔을 겪었다.

영국 TBR풋볼은 18일(한국시각) "노팅엄 포레스트가 첼시전 0대3 패배 직후 포스테코글루 감독을 경질했다"라며 "예상된 상황이지만, 경기 종료 후 1시간도 채 되지 않아 그 시나리오가 현실이 됐다"라고 보도했다.

지난 시즌 토트넘에서 유럽축구연맹(UEFA) 유로파리그 우승 트로피를 거머쥔 포스테코글루 감독은 올해 9월 누누 에스피리투 산투의 후임으로 노팅엄 포레스트 지휘봉을 잡았으나, 모든 대회를 통틀어 8경기 동안 단 한 번도 승리를 거두지 못한 채 팀을 떠나게 됐다.

에반겔로스 마리나키스 노팅엄 구단주는 첼시전 도중 경기장을 떠난 것으로 목격됐다. 이후 곧바로 감독 해임 결정이 내려졌다.


경질 또 경질! 노팅엄 역사상 최악의 감독 '불명예'→'손흥민 옛스승' …
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>

경질 또 경질! 노팅엄 역사상 최악의 감독 '불명예'→'손흥민 옛스승' …
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>

경질 또 경질! 노팅엄 역사상 최악의 감독 '불명예'→'손흥민 옛스승' …
사진=원풋볼
TBR풋볼의 그레이엄 베일리는 구단 내부 소식통을 인용해 이미 예정된 결정이었다고 주장했다.

베일리는 "포스테코글루 감독은 첼시전이 자신의 운명을 결정지을 경기라는 걸 알고 있었다"라며 "그는 다음 A매치 휴식기까지는 기회를 얻을 거라 믿었지만, 사태는 그렇게 흘러가지 않았다"라고 전했다.

이어 "마리나키스는 경기 종료 전 이미 결단을 내린 상태였다"라며 "노팅엄은 이미 향후 계획을 어느 정도 세워둔 것으로 보인다"라고 말했다. 이어 "단기 계약 형태의 임시 감독 체제를 고려 중이지만, 며칠 내로 상황이 어떻게 전개될지 지켜봐야 한다"라고 덧붙였다.

마리나키스 구단주는 시즌 초반 부진이 이어지면서 포스테코글루 감독의 거취를 지속적으로 검토해 왔다. 후임 후보군에는 풀럼 감독인 마르코 실바가 거론되고 있다. 셀틱의 브랜던 로저스 역시 거론되고 있다.


또한 과거 노팅엄을 이끌었던 스티브 쿠퍼의 복귀 가능성도 논의되고 있는 것으로 알려졌다. 이로써 노팅엄은 불과 한 달여 만에 세 번째 감독을 임명해야 하는 상황에 처했다.

포스테코글루는 노팅엄 감독으로서는 최단 시간 경질이라는 불명예 기록을 세우게 됐다. 부임한 지 39일 만의 해임이다. 또한 160여 년의 노팅엄 역사에서 부임 후 8경기 연속 무승을 기록한 유일한 감독이 됐다.


강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com



:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'커밍아웃' 곽선희, ♥동성 연인 프러포즈 받았다.."이제 약혼자로 소개"

2.

류필립 누나 수지, 미나에 장문의 사과 "오해 불러 죄송, 금전 도움→응원 감사"[전문]

3.

“유방암 환자 가족으로서 괴로웠다" 권민아, '술파티'된 W코리아 행사 저격

4.

임채무, 100억 빚보다 힘든 진상 피해 "실컷 놀고 환불..다른 손님 입장도 막아" ('사당귀')

5.

"드레스 입은 여성 보인다"..전현무, 드디어 미래의 신부 발견 ('사당귀')

스포츠 많이본뉴스
1.

응원 좋지만 매너는 지켜야.. 삼성 김성윤 하소연 → "뜬공 떴을 때 제발 야! 하면서 방해하는 행위 안 하셨으면"

2.

최원태가 또! 이제는 '가을 남자'다…'타선 폭발' 삼성, 1승1패 목표 달성→이제는 대구로 간다 [PO2 리뷰]

3.

한화 숨통을 끊지 못한, 구자욱 허망한 횡사...선수 잘못이냐, 코치 잘못이냐 [PO2 현장]

4.

'원샷원킬' 손흥민, 또 역사에 남는다! 구단 통산 500번째 득점 주인공→요리스는 최악의 하루...LA FC, 리그 최종전 콜로라도와 2대2 무승부

5.

'기적같은 우승' 이소희-백하나, 덴마크오픈 정상 쾌거…김헤정-공희용 상대 4연패 뒤 첫승, 올시즌 첫 금메달

스포츠 많이본뉴스
1.

응원 좋지만 매너는 지켜야.. 삼성 김성윤 하소연 → "뜬공 떴을 때 제발 야! 하면서 방해하는 행위 안 하셨으면"

2.

최원태가 또! 이제는 '가을 남자'다…'타선 폭발' 삼성, 1승1패 목표 달성→이제는 대구로 간다 [PO2 리뷰]

3.

한화 숨통을 끊지 못한, 구자욱 허망한 횡사...선수 잘못이냐, 코치 잘못이냐 [PO2 현장]

4.

'원샷원킬' 손흥민, 또 역사에 남는다! 구단 통산 500번째 득점 주인공→요리스는 최악의 하루...LA FC, 리그 최종전 콜로라도와 2대2 무승부

5.

'기적같은 우승' 이소희-백하나, 덴마크오픈 정상 쾌거…김헤정-공희용 상대 4연패 뒤 첫승, 올시즌 첫 금메달

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.