'이창원호 재평가?' 한국 울린 모로코, 아르헨 꺾고 U-20 첫 우승.…

모로코는 20일(한국시각) 칠레 산티아고 에스타디오 나시오날 훌리오 마르티네스 프라다노스에서 열린 아르헨티나와의 2025년 국제축구연맹(FIFA) U-20 월드컵 결승전에서 2대0 승리를 거뒀다. 전반 12분과 29분 터진 야시르 자비리의 연속골을 앞세워 대업을 이뤘다. 모로코가 이 대회에서 우승을 차지한 것은 이번이 처음이다.
모로코는 이번 대회 '죽음의 조'에 속했다. 스페인, 브라질, 멕시코와 함께 C조에 이름을 올렸다. 유럽, 남미, 북중미 최강자들과 한조에 속했지만, 당당히 1위에 올랐다. 1차전에서 스페인을 2대0으로 제압한데 이어, 2차전에서 브라질을 2대1로 꺾었다. 브라질은 16강에도 오르지 못하며 체면을 구겼다.
16강 상대는 한국이었다. 모로코가 2대1로 승리했다. 조3위로 극적 16강에 성공한 한국은 모로코를 상대로 용맹한 경기를 펼쳤지만, 아쉽게 패했다. 모로코가 이번 대회 가장 고전한 경기 중 하나였다.
출처=FIFA SNS 캡쳐
한국전을 잘 넘긴 모로코는 8강에서 미국에 3대1 완승을 거뒀고, 준결승에서 승부차기 끝에 프랑스를 넘었다. 연장전까지 1대1로 맞선 후 승부차기에서 5-4로 승리했다. 결승에서 U-20 월드컵 최다 우승(6회)에 빛나는 아르헨티나를 맞았지만, 모로코는 놀라운 경기력으로 사상 첫 우승을 거머쥐었다. 아프리카 팀이 이 대회에서 우승한 것은 2009년 가나에 이어 16년만이다.
모로코 축구는 최근 전성기를 맞았다. 2022년 카타르월드컵에서 4강에 오르며 아프리카 역대 최고 성적을 거둔 모로코는 FIFA랭킹 11위에 오르며, 세계적 강호로 떠올랐다. 이 같은 기세는 연령별 대표팀으로 이어지고 있다. 모로코는 지난해 파리올림픽에서 동메달을 거머쥐었다. 모로코 축구의 첫 올림픽 메달이었다. 이어 U-20 월드컵 우승까지 차지한 모로코는 전 연령대에 걸쳐 최고의 성적을 내며 새로운 맹주로 자리잡는 모습이다.