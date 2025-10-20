아시아 유일, 대한민국 빛, 역대 최강 GOAT 손흥민, 명확한 증거 등…

|
[스포츠조선 김대식 기자]손흥민은 2010~2020년대 최고의 선수 중 한 명이다.
이번에 발표된 랭킹에서 아시아 선수는 단연 손흥민뿐이다. 심지어 손흥민은 LAFC로 이적하기 전까지는 유럽 5대 리그, 그중에서도 세계 최고의 리그로 불리는 프리미어리그에서 주로 뛰었다. 현역 득점 TOP 30위가 리그와 상관없이 선정됐다는 걸 고려하면 손흥민의 득점력이 얼마나 세계적인 수준이었는지를 알 수 있다.
순위권에서 세계적인 선수들만 파악해보면 해리 케인, 에딘손 카바니, 네이마르, 에딘 제코, 로멜로 루카쿠, 킬리안 음바페, 모하메드 살라, 라다멜 팔카오, 올리비에 지루, 토마스 뮐러, 앙투완 그리즈만, 엘링 홀란 등이 있다. 이들과 어깨를 나란히 한 유일한 아시아 선수가 바로 손흥민이다.
또한 독일 분데스리가에서 41골, 유럽챔피언스리그에서 19골, FA컵에서 14골, 유로파리그에서 9골, 카라바오컵에서 5골 등을 기록했다. A매치에서도 53골을 만들어내 대한민국 역사상 최다 득점자 2위에 자리하고 있다. 국가대표로서 6골을 더 넣으면 차범근을 넘어서 대한민국 역사상 최다 득점자 자리에 오를 수 있는 손흥민이다.
