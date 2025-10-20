'전국 유소년 축구 꿈나무들, 양구로 모인다!' 2025 힐링 양구 사과…

|
전국 유소년 축구의 축제, '2025 힐링 양구 사과컵 전국 유소년 축구클럽 페스티벌'이 24일부터 26일까지 강원도 양구군 양구종합운동장B,C, 독수리구장에서 열린다.
서흥원 양구군수는 "힐링 양구 사과컵은 아이들에게 잊지 못할 추억과 자부심을 안겨주는 무대가 될 것"이라며, "양구군은 앞으로도 스포츠를 통해 아이들의 건강한 성장을 돕고, 지역 스포츠 발전에 기여하겠다"고 밝혔다.
이번 페스티벌을 주최.주관한 SH스포츠에이전시 문성환 대표는 "축구가 아이들에게 꿈과 희망을 심어주는 도구가 되길 바란다"며 "SH스포츠에이전시는 유소년부터 프로에 이르기까지 모든 선수들이 존중받고 성장할 수 있는 스포츠 환경을 만들기 위해 최선을 다하고 있다"고 전했다.
또한, (재)양구군스포츠재단은 양구 지역의 체육 인프라 확대와 생활체육 발전을 위해 힘쓰고 있는 기관으로, 유소년부터 성인까지 모든 세대가 스포츠를 통해 건강한 삶을 누릴 수 있도록 적극적인 지원을 아끼지 않고 있다.
박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com