英 BBC도 극찬, 'SON 인증' 손흥민 후계자 완벽 부활, 3G 연속…

[스포츠조선 김대식 기자]양민혁의 활약상은 영국에서도 칭찬일색이다.
존 무시뉴 포츠머스 감독은 양민혁을 확실히 믿어주기 시작했고, 양민혁은 레스터를 상대로도 선발 출장했다. 양민혁은 왼쪽 윙포워드로 나왔다. 포츠머스는 전반 내내 흐름을 내주고 경기를 했지만 양민혁의 영점은 제대로 잡혀있는 상태였다.
골대의 아쉬움을 뒤로 하고 양민혁은 포츠머스의 동점골을 만들었다. 후반 13분 포츠머스의 역습에서 양민혁이 달리기 시작했다. 순간적인 속임수 동작으로 수비수를 완전히 벗겨낸 뒤에 양민혁은 존 스위프트에게 찔러줬다. 스위프트가 양민혁의 패스를 득점으로 연결해 골망을 갈랐다. 양민혁의 포츠머스 임대 후 첫 도움이었다.
지금까지 6경기 2골 1도움을 기록 중인 양민혁이지만 최근 페이스가 확실히 살아난 모습이라 더 긍정적인 모습을 기대하기 충분하다. 지난 시즌에는 챔피언십의 거친 몸싸움에 힘겨워하는 모습이었지만 이번 시즌에는 영리한 움직임과 뛰어난 축구지능으로 극복하는 모습을 보여주고 있다.
월드컵 출전 욕심도 있는 양민혁이기에 지금의 활약상을 이어가서 국가대표팀에 꾸준히 발탁되는 게 중요해졌다.