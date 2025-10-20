'SON 후계자는 유니콘. 결국 환상 속에나 존재한다' 7번 이어받은 시…

|
[스포츠조선 이원만 기자] '진정한 SON의 후계자'는 결국 찾을 수 없는 상상 속의 존재였다. 새삼 손흥민의 위용이 엄청나게 느껴지는 현실이다.
시몬스는 지난 19일(이하 한국시각) 영국 런던의 토트넘 홋스퍼 스타디움에서 열린 애스턴 빌라와의 2025~2026시즌 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 8라운드 홈경기에 선발로 나왔지만, 또 득점에 실패했다.
그러나 시몬스는 현재까지 최악의 실력을 보여주고 있다. 8경기에서 단 1골도 넣지 못했다. 공격형 미드필더와 윙어로 나서는 동안 위협적인 움직임은 단 한번도 없었다.
결국 영국 매체들은 인내심을 잃었다. 이날 경기 후 풋볼런던은 시몬스에게 팀내 최하수준인 5점을 줬다. 텔 역시 5점을 받았다. 이 매체는 시몬스에 대해 '엉성했고, 수비에서는 보기 흉한 활약을 펼쳤다. 에너지나 활동량은 토마스 프랭크 감독을 만족시킬 수도 있지만, 거액의 이적료를 주고 데려온 것을 감안하면 더 많은 걸 해야 한다'고 지적했다.
익스프레스 역시 시몬스에게 4점이라는 참혹한 평점을 주면서 '매우 실망스러운 경기력이다. 경기에 영향을 미치지 못했다'고 언급했다. 결과적으로 토트넘은 손흥민을 대신할 선수를 찾는 데 실패했다. 이런 이유로 올 겨울 손흥민의 단기 임대설이 계속 흘러나오고 있다.
이원만 기자 wman@sportschosun.com