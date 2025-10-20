[오피셜]"기내 아동포르노 시청" 일본 망신시킨 JFA 기술위원장 해임→…

|
[스포츠조선 윤진만 기자]일본축구협회(JFA)가 아동 포르노 혐의로 유죄 판결을 받은 가게야마 마사나가 전 협회 기술위원장 후임으로 야마모토 마사쿠니 축구대표팀 디렉터를 선임했다.
가게야마 전 위원장은 지난 2일 프랑스 파리에서 아동 포르노 반입 및 소지 혐의로 체포됐다. 칠레에서 열리는 2025년 국제축구연맹(FIFA) U-20 월드컵에 참석하기 위해 파리를 경유한 기내에서 아동 포르노를 시청한 혐의다. 승무원이 목격해 프랑스 경찰에 신고했고, 파리의 샤를 드골 공항에서 체포됐다.
미야모토 츠네야스 JFA 회장은 10일 자국에서 열린 파라과이와의 A매치 친선경기를 마치고 "많은 축구계 관계자들에게 걱정을 끼친 점 사과드리고 싶다. 이번 일은 절대로 용납할 수 없는 일"이라며 가게야마 전 위원장이 전화통화에서 '죄송하다'라고 말했다고 전했다.
지난해 기술위원장으로 취임한 가게야마 전 위원장은 지난해 4월 아시아축구연맹(AFC) U-17 아시안컵에서 한국이 인도네시아에 충격패하자 "한국 축구 수준이 너무 떨어졌다. 반면교사로 삼자"라고 망언을 쏟아낸 것으로 잘 알려졌다.
야마모토 신임 위원장은 1980년대에 활동한 일본 국가대표 수비수 출신으로 일본 U-20, U-23 대표팀과 J리그 클럽 주빌로 이와타 감독을 지냈다. 2023년 대표팀 디렉터를 맡아 JFA와 연을 맺었다.
