'이젠 안되겠다. 뒤로 빠져' 충격적인 살라의 몰락, 리버풀 레전드의 냉정한 평가 '더 이상 선발 안돼!'

기사입력 2025-10-20 23:54


'이젠 안되겠다. 뒤로 빠져' 충격적인 살라의 몰락, 리버풀 레전드의 냉…
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>

[스포츠조선 이원만 기자] '킹 파라오'가 갑자기 늙어버린 걸까.

리버풀의 간판 공격수 모하메드 살라의 충격적인 몰락이 잉글랜드 프리미어리그(EPL)를 뒤흔들고 있다. 지난 시즌까지만 해도 리그 득점왕(29골)에 도움 1위(18개) 공격포인트 1위(47포인트)를 기록하며 EPL 최고의 공격수 위치를 고수하던 모습이 흔적조차 없이 사라졌다.

급기야 '이제 더 이상 살라를 주전으로 쓰면 안된다'는 충격적인 주장까지 나왔다. 다른 누구도 아닌 리버풀 레전드 제이미 캐러거의 주장이다. 리버풀이 상당히 심각하게 받아들일 만 하다.

살라는 EPL 8라운드에서도 부진했다. 리버풀은 20일(이하 한국시각) 영국 리버풀 안필드에서 열린 2025~2026 EPL 8라운드 맨체스터 유나이티드와의 경기에서 1대2로 충격적인 패배를 당했다. 킥오프 2분 만에 수비벽이 무너지며 브라이언 음뵈모에게 선제골을 허용했다.


'이젠 안되겠다. 뒤로 빠져' 충격적인 살라의 몰락, 리버풀 레전드의 냉…
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
경기 내내 0-1로 끌려가던 리버풀은 후반 33분에 코디 각포의 골로 겨우 동점을 만들었다. 하지만 39분에 해리 매과이어에게 결승골을 허용하고 말았다. 이로써 리버풀은 2014년 이후 11년 만에 공식전 4연패의 수모를 당했다. 특히 안방인 안필드에서 맨유에게 진 건 2016년 1월 이후 9년 만이다.

리버풀은 갑자기 흔들리고 있다. 초반 5연승 이후 3연패로 4위가 됐다. 여기에는 간판 공격수 살라의 부진이 핵심적인 요인으로 작용하고 있다. 살라는 이날도 득점을 올리지 못했다. 이번 시즌 8경기에서 2골-2도움을 기록 중인데, 1골은 그나마 페널티킥 득점이다. 최근 7경기 연속으로 오픈 플레이 득점을 못하고 있다.


'이젠 안되겠다. 뒤로 빠져' 충격적인 살라의 몰락, 리버풀 레전드의 냉…
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
결정적인 찬스를 계속 놓치는데다 수비가담도 제대로 하지 못하고 있다. 확실히 기량이 퇴보한 모습이 여러 부분에서 노출된다.

그러자 살라를 주전에서 제외해야 한다는 주장까지 나왔다. 영국 스카이스포츠 해설위원인 리버풀 레전드 캐러거는 이날 경기 후 '살라는 이제 매주 선발 보장을 받을 때가 지났다. 버질 판 다이크처럼 선발 명단에 제일 먼저 이름이 올라가는 존재가 돼서는 안된다'고 직설 비판을 했다. 한 마디로 살라를 주전에서 제외해야 한다는 것.


캐러거는 '리버풀은 앞으로 프랑크푸르트와 브렌트포드 원정을 앞두고 있다. 살라가 이 두 경기에 선발로 나오면 안된다. 특히 원정경기에서는 (공격수도) 후방 수비를 지원해야 한다. 그러나 살라의 지금 폼을 보면 선발에 적합한 지 의문이다'라고 비판을 이어갔다.

장기적으로 살라를 퇴출하고 젊은 피로 새로운 스쿼드를 구성해야 한다는 주장도 이어갔다. 캐러거는 '구단이 2억2500만파운드(약 4291억원)를 투자해 알렉산더 이삭과 플로리안 비르츠를 영입했다. 그들의 나이와 잠재력을 고려해야 한다. 슬롯 감독은 이들 중심으로 팀을 재편해야 한다'고 덧붙였다. 리버풀에서 살라의 시대는 이제 끝났다는 선언이다.


이원만 기자 wman@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'27세에 입대' 로이킴 "해병대서 거지같은 일 겪었다, 어린 병장이 반말로 노래 시켜"

2.

바다X브라이언, 28년 묵힌 썸의 진실 폭로..."날 가지고 놀았냐"

3.

김숙·송은이 맞나? 비키니 '근육' 몸매 자랑 "충격이 가시질 않는다"

4.

박수홍♥김다예, 딸 위해 성대한 돌잔치 준비...마이크 번쩍 "이게 DNA다"('행복해다홍')

5.

신기루, '방귀 논란' 보도에 당혹..."여자 연예인 기사가 허구한 날"

스포츠 많이본뉴스
1.

[공식발표] 두산 제 12대 사령탑, 김원형 확정! 대반전 없었다 2+1년 최대 20억원

2.

[단독]韓 여자대표팀 "손흥민처럼 A매치 이동, 비즈니스석 요구" '보이콧' 위기…'진퇴양난' KFA 어떤 결정내릴까

3.

'두산 차기 감독 확정이라더니' 조성환은 왜 최종 선택 못받았나[SC분석]

4.

"손흥민 AC 밀란 단기 임대" 大반전! 토트넘 까무러친다…"SON의 경험과 리더십 필요"→제2의 베컴 된다

5.

'회장님이 보고계셔' 복덩이 홈런에 '찬물' 끼얹은 54억 베테랑의 산책질주…PO 흐름이 뒤바뀐 순간 [PO포커스]

스포츠 많이본뉴스
1.

[공식발표] 두산 제 12대 사령탑, 김원형 확정! 대반전 없었다 2+1년 최대 20억원

2.

[단독]韓 여자대표팀 "손흥민처럼 A매치 이동, 비즈니스석 요구" '보이콧' 위기…'진퇴양난' KFA 어떤 결정내릴까

3.

'두산 차기 감독 확정이라더니' 조성환은 왜 최종 선택 못받았나[SC분석]

4.

"손흥민 AC 밀란 단기 임대" 大반전! 토트넘 까무러친다…"SON의 경험과 리더십 필요"→제2의 베컴 된다

5.

'회장님이 보고계셔' 복덩이 홈런에 '찬물' 끼얹은 54억 베테랑의 산책질주…PO 흐름이 뒤바뀐 순간 [PO포커스]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.