"재미 없는데 축구도 못해!" '손흥민+케인' 또또또 소환됐다…공격진 호흡 부족→세트피스 의존도 극심

최종수정 2025-10-21 05:30

"재미 없는데 축구도 못해!" '손흥민+케인' 또또또 소환됐다…공격진 호…
사진=바이에른 뮌헨 SNS

"재미 없는데 축구도 못해!" '손흥민+케인' 또또또 소환됐다…공격진 호…
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>

[스포츠조선 강우진 기자]토트넘이 결국 위기를 맞았다. 좋은 출발을 보였던 토마스 프랭크 감독의 토트넘이 여러 가지 문제점을 노출하고 있다.

글로벌 매체 디애슬레틱은 20일(한국시각) "2025~2026시즌 프리미어리그는 재미가 부족하다는 평가를 받으며 시즌이 진행됐다"라며 "과거에도 지나치게 수비적으로 변해버렸다는 평가를 받은 바 있고, 그 중심에는 공교롭게도 지금과 마찬가지로 토트넘이 있었다"라고 보도했다.

토트넘은 엔제 포스테코글루 감독의 공격적인 압박 전술을 버렸다. 이제는 실용적인 축구를 추구하는 토마스 프랭크 체제로 전환했다. 프랭크 감독은 브렌트포드 시절 직선적인 플레이와 세트피스를 중심으로 팀을 운영했다.


"재미 없는데 축구도 못해!" '손흥민+케인' 또또또 소환됐다…공격진 호…
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>

"재미 없는데 축구도 못해!" '손흥민+케인' 또또또 소환됐다…공격진 호…
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>

"재미 없는데 축구도 못해!" '손흥민+케인' 또또또 소환됐다…공격진 호…
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
토트넘은 지난 시즌 유로파리그 우승 팀이고, 아스톤 빌라는 같은 시즌 챔피언스리그를 뛴 팀이다. 경기 내용을 기대해 볼 법하지만, 안을 들여다보니 형편없었다. 양팀 모두 세트피스에 의존했다. 토트넘의 선제골은 세트 피스 상황에서 나왔고, 롱스로인도 유행 중이다. 이날 토트넘은 케빈 단소의 스로인에 크게 의존했다.

매체는 "단소는 엄청난 거리의 스로인을 던졌고, 한 번은 빌라 수비에 큰 혼란을 주기도 했다"라면서도 "하지만 그가 여섯 번째로 공을 던질 때쯤에는 터치라인 쪽으로 천천히 걸어와 수건을 찾아 닦고 던지는 동안 상대에게 숨 고를 시간을 주는 비효율적인 전술처럼 느껴졌다"라고 평가했다.

토트넘의 조직력도 문제다. 오픈 플레이 상황에서 토트넘 공격진의 호흡이 맞지 않는 모습을 여러 번 연출했다. 모하메드 쿠두스와 자비 시몬스는 새 영입 선수들이고, 윌슨 오도베르와 마티스 텔도 각각 지난 여름과 1월에 합류했다. 이 네 명의 호흡이 썩 좋지 못하다. 그나마 쿠두스는 좋은 평가를 받고 있지만, 나머지 선수들은 개인 기량과 소통에 노력할 필요가 있다.


"재미 없는데 축구도 못해!" '손흥민+케인' 또또또 소환됐다…공격진 호…
사진=SNS

"재미 없는데 축구도 못해!" '손흥민+케인' 또또또 소환됐다…공격진 호…
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
결국 손흥민과 케인이 다시 그리워질 수밖에 없는 토트넘이다.

매체는 "문제는 불과 얼마 전까지만 해도 토트넘에는 손흥민과 케인이라는 프리미어리그 역사상 가장 많은 골을 만든 공격 듀오가 있었다는 점"이라며 "이후 합류해 그 조합을 완성했던 데얀 쿨루셉스키의 부재는 뼈아프게 느껴지고 있다"라고 주장했다.


다만 토트넘은 여전히 두터운 선수층을 보유하고 있다. 히샬리송, 랭달 콜로 무아니, 브레넌 존슨 등 활용할 수 있는 공격 자원은 많다. 미드필더인 루카스 베리발 역시 최근 좋은 모습을 보이고 있다. 선수 개개인의 역량뿐 아니라 현재의 토트넘에는 조직력이 필요하다. 공격진에서 손흥민과 케인처럼 안 보고도 완벽한 침투 패스를 넣을 수 있는 호흡을 맞추는 게 최우선 과제다.


강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com



:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

[공식]"신체 사진 요구"…이이경, 사생활 폭로글에 "협박 받은 것"(전문)

2.

‘온라인 폭로글 확산’ 이이경, 고정 스케줄 변동 無…방송가 상황 예의주시[SC이슈]

3.

혜은이, '어마어마한 재산' 인정했다 "원없이 돈 썼다...행사비만 2천만 원씩" (같이삽시다)

4.

'인종차별 주장' 소유, 비행기 만취설 부인 "주류 소량 음용, 모멸감 느껴" [전문]

5.

쯔양, 충격 목격담 셀프 폭로 "화장실에서 물만 7번 내렸다더라" ('짠한형')

스포츠 많이본뉴스
1.

"1분43초92" 불굴의 황선우,中쑨양의 亞기록을 8년만에 깼다! 亞선수 최초의 '43초대' 쾌거![부산전국체전]

2.

"신태용, 제자한테 저격당했다" 이청용 골프 세리머니 해외 관심 폭발...골프 논란까지 화제 집중

3.

'거포 유망주' 고명준 류효승 현원회, 날개단다..日 전설의 거포 맞춤형 지도, SSG '가고시마 유망주 집중 육성 캠프'

4.

'와' 언터처블 마무리까지 벌써 한일전 준비한다고? "공 적응 시작"

5.

'英 BBC도 인정' "39일 만에 경질" 사상 최악 포스테코글루 후임 결정..."이미 협상 진행"→"계약 마무리 희망"

스포츠 많이본뉴스
1.

"1분43초92" 불굴의 황선우,中쑨양의 亞기록을 8년만에 깼다! 亞선수 최초의 '43초대' 쾌거![부산전국체전]

2.

"신태용, 제자한테 저격당했다" 이청용 골프 세리머니 해외 관심 폭발...골프 논란까지 화제 집중

3.

'거포 유망주' 고명준 류효승 현원회, 날개단다..日 전설의 거포 맞춤형 지도, SSG '가고시마 유망주 집중 육성 캠프'

4.

'와' 언터처블 마무리까지 벌써 한일전 준비한다고? "공 적응 시작"

5.

'英 BBC도 인정' "39일 만에 경질" 사상 최악 포스테코글루 후임 결정..."이미 협상 진행"→"계약 마무리 희망"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.